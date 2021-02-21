Mars’a İnen Perseverance Neden Bu Kadar Önemli?

NASA’nın Perseverance uzay aracı Mars’la birlikte dünya gündemine de büyük bir iniş yaptı. Bundan önce de Mars’a gitmişliğimiz var, üstelik Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin araçları da daha yeni Mars’a ulaştı. Neden en çok Perseverance’ın adı geçiyor? Kendisini bu kadar büyük olay haline getiren nedir?

İlk sebep; dünya dışı hayatı arayan ilk görev olması:

Perseverance, ki biz ona bilim dünyasındaki takma adıyla seslenelim, Percy, kabaca soruların en kocamanına cevap arıyor: Evrende yalnız mıyız? “Cevap arıyor” demek biraz iddialı oldu, bu sorunun cevabı hakkında ipuçları bakınıyor diyelim.

Perseverance'ın Mars'a iniş anı © NASA

Bu noktada sahip olmamız gereken ilk kritik bilgi, Percy’nin iniş rotası. Percy, Jezero isimli yaklaşık 50 km çapında bir kratere iniş yaptı. Kayalıklar, uçurumlar ve kil kaplı deltalardan oluşan bu kraterin 3-4 milyar yıl önce su ile dolu olduğunu tahmin ediyoruz. Yani bir zamanlar Mars’ta hayat varsa, Jerezo civarında olması çok muhtemel. Percy’nin en önemli görevi, bu bölgede yapacağı sondajlar sonucu çıkaracağı kaya örneklerini incelemek ve mikroskobik ölçekte de olsa hayatın kalıntılarını aramak.

NASA, 1970’lerdeki Viking görevleri ile Mars yüzeyinde canlı kalıntıları aramıştı. Ancak Viking serisi araçların asıl görevi bu değildi. Percy, şimdiye kadar spesifik olarak dünya dışı hayatı araştırmak amacı ile yola çıkan ilk araç.

İkinci sebep; Mars’tan Dünya’ya ilk kez toprak ve kaya örneği taşınacak olması:

Tabii soru bu kadar büyük olunca, 3 metre boyunda bile olsa Percy cevaplar için minik kalıyor. Bu sebeple Percy’nin toplayacağı örnekler, genişçe araştırılmak üzere gezegenimize geri getirilecek.

Şimdiye dek Mars’tan bize ulaşan kaya örnekleri şansa önümüze düşenler, yani meteorlar. Percy, Mars yüzeyini kazarak tebeşir boyunda 40 örnek kesit hazırlayacak ve bu kesitler Dünya’ya taşınacak.

Perseverance'tan gelen ilk Mars görseli © NASA

Percy’nin Mars’ın kayalarını lazer ile buharlaştıracak enstrümanı SuperCam’de minik bir sürpriz yumurta saklı: Daha önce asteroid olarak dünyaya düşen bir Mars taşı. Daha önce gezegenimiz ile Mars arasında bir kez yolculuk etmiş bir taşın evine geri döndürülmesi, görevin dönüş tarafına şans getirmesi için tatlı bir jest olarak düşünülmüş.

Üçüncü sebep; Başka bir gezegenden ilk kez roket fırlatılacak olması:

Percy, kazdığı 40 kesiti üç kat paketleyip Mars yüzeyine bırakacak. 2026 veya 2028’de NASA ve Avrupa Uzay Ajansı iş birliği ile Mars Sample Return adlı program başlatılacak. İçinde bir gezgin ve mini bir roketin bulunduğu araç Mars’a inecek. Gezgin, Percy’nin bıraktığı 40 örneği toplayacak.

Mini roket Mars yüzeyinden havalanarak örneklerin bulunduğu basketbol topu büyüklüğündeki üniteyi Mars’ın yörüngesine bırakacak. Çok daha büyük başka bir roket bu üniteyi yakalayıp 2031’e kadar bize geri getirecek. Böylece ilk kez başka bir gezegenden roket fırlatmış olacağız.

Perseverance uzay aracı © NASA

NASA’nın bilim direktörü Lory Glaze bu görev hakkında “Kulağınıza karışık mı geldi, çünkü öyle. Hatta çılgınca mı geldi, çünkü öyle. Şimdiye dek NASA’nın kalkıştığı en zorlayıcı görev olacak.” diyor.

Dördüncü sebep; Mars’ta yaşayabilir miyiz sorusuna cevap araması:

Mars’ta koloni kurmaya aşırı hevesli olduğumuz bir dönemdeyiz. Percy, Mars atmosferinden solunabilir oksijen üretmeyi deneyecek, Mars atmosferinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıracak, atmosfer hakkında bilinmeyenleri anlamamıza yardım ederek iniş kalkış yapmamızda bir problem çıkıp çıkmayacağına dair bilgiler edinecek.

Beşinci sebep: Mars atmosferinde ilk kez uçulacak olması:

Percy’nin yanında götürdüğü bir de arkadaşı var: Ingenuity. Ingenuity, yaklaşık 20 cm boyunda ve 1800 gram ağırlığında bir drone ve yaklaşık beş uçuş yapması planlanıyor. Bu da onu dünya dışı bir gezegenin atmosferinde uçuracağımız ilk araç haline getiriyor.

Mars’ın yer çekimi çok güçlü değil ancak atmosferi de bizim atmosferimizin %1’i yoğunluğunda. Bu da pervaneli bir uçuşun ciddi bir mücadele haline gelmesine sebep oluyor. Eğer pervaneli uçuş gerçekleşirse, ileride kurulabilecek koloni için ciddi bir nakliyat avantajı sağlayacak.

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