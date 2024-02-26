Red Bull Petranboard'da Neler Oldu?

Red Bull Petranboard geleneksel petranboard kültürünü yenilikçi yarışma kurallarıyla bir araya getirdi. Bu kültürü yeni nesillere aktarmayı hedefleyen etkinlikte katılımcılar Meşeköy (Petran) köyünün en hızlı ve yetenekli ‘petranboardcusu’ olmak için mücadele etti.

Red Bull Petranboard geleneksel petranboard kültürünü yenilikçi yarışma kurallarıyla bir araya getirdi. Bu kültürü yeni nesillere aktarmayı hedefleyen etkinlikte katılımcılar Meşeköy (Petran) köyünün en hızlı ve yetenekli ‘petranboardcusu’ olmak için mücadele etti.

Red Bull Petranboard geleneksel petranboard kültürünü yenilikçi yarışma kurallarıyla bir araya getirdi. Bu kültürü yeni nesillere aktarmayı hedefleyen etkinlikte katılımcılar Meşeköy (Petran) köyünün en hızlı ve yetenekli ‘petranboardcusu’ olmak için mücadele etti.

Kıyasıya geçen mücadelelerden sonra günün kazanan ismi ise Kerem Gürdal oldu. 175 metre uzunluktaki yamaca kurulan yarışma pistini en önde bitirmeyi başaran Gürdal, parkur üzerindeki zorlu engelleri de başarıyla geride bıraktı.

Kıyasıya geçen mücadelelerden sonra günün kazanan ismi ise Kerem Gürdal oldu. 175 metre uzunluktaki yamaca kurulan yarışma pistini en önde bitirmeyi başaran Gürdal, parkur üzerindeki zorlu engelleri de başarıyla geride bıraktı.