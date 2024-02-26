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Snowboard
Red Bull Petranboard'da Neler Oldu?
Heyecanla beklenen Red Bull Petranboard, Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda düzenlendi. Sonuçlar ve diğer dataylar haberimizde!
Karadeniz’in zorlu doğa koşullarına karşı yöre halkının kıvrak zekasıyla ortaya çıkan ve snowboard'un atası olarak bilinen, “Petranboard” bu yıl Red Bull Petranboard adıyla düzenlendi.
Red Bull Petranboard geleneksel petranboard kültürünü yenilikçi yarışma kurallarıyla bir araya getirdi. Bu kültürü yeni nesillere aktarmayı hedefleyen etkinlikte katılımcılar Meşeköy (Petran) köyünün en hızlı ve yetenekli ‘petranboardcusu’ olmak için mücadele etti.
Kıyasıya geçen mücadelelerden sonra günün kazanan ismi ise Kerem Gürdal oldu. 175 metre uzunluktaki yamaca kurulan yarışma pistini en önde bitirmeyi başaran Gürdal, parkur üzerindeki zorlu engelleri de başarıyla geride bıraktı.
Petranboard nedir?
Snowboard’un atası olarak bilinen Petranboard yerel halk tarafından anlatılan hikayelere göre ilk olarak yetişkinlerin dışarıdayken namaz kılmak için kullandıkları üzme tahtasını küçük bir çocuğun kaymak için kullanmasıyla ortaya çıkıyor. Yılın 7 ayı karla kaplı olan Meşeköy halkı, tahtayı bir ulaşım aracı olarak da kullanabileceklerini böylece fark ediyor.
1600’lü yıllardan bu yana Meşeköy (Petran) halkının kış aylarında köyden diğer yerleşim birimlerine ulaşmak için kullandıkları üzme tahtalarına Petranboard ismini ise ABD’li snowboard’cu Jeremy Jones veriyor.
2008 yılından bu yana düzenlenen Petranboard Şenlikleri, 2024 yılı itibarıyla “Red Bull Petranboard” olarak yeniden şekillenerek benzersiz bir kış deneyimi ve eğlence dolu bir etkinliğe dönüştü.