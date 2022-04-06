UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda Yeni Durağımız: Petrópolis

Petrópolis, Brezilya'nın ikonik şehri olan Rio de Janerio'nun 68 km kuzeydoğusunda yer alıyor. 19. yüzyılda Brezilya imparatorlarının ikamet ettiği ve Rio de Janeiro'lu zenginlerin biraz temiz dağ havası almak için kaçtıkları yer olduğu için İmparatorluk Şehri olarak da bilinir. Petrópolis hâlâ birçok Brezilyalı için tercih edilen bir tatil yeridir ve bölgede turizm, yerel ekonomiyi canlandıran unsurların başında gelir.

Petrópolis, Brezilya'nın ikonik şehri olan Rio de Janerio'nun 68 km kuzeydoğusunda yer alıyor. 19. yüzyılda Brezilya imparatorlarının ikamet ettiği ve Rio de Janeiro'lu zenginlerin biraz temiz dağ havası almak için kaçtıkları yer olduğu için İmparatorluk Şehri olarak da bilinir. Petrópolis hâlâ birçok Brezilyalı için tercih edilen bir tatil yeridir ve bölgede turizm, yerel ekonomiyi canlandıran unsurların başında gelir.

Petrópolis, Brezilya'nın ikonik şehri olan Rio de Janerio'nun 68 km kuzeydoğusunda yer alıyor. 19. yüzyılda Brezilya imparatorlarının ikamet ettiği ve Rio de Janeiro'lu zenginlerin biraz temiz dağ havası almak için kaçtıkları yer olduğu için İmparatorluk Şehri olarak da bilinir. Petrópolis hâlâ birçok Brezilyalı için tercih edilen bir tatil yeridir ve bölgede turizm, yerel ekonomiyi canlandıran unsurların başında gelir.