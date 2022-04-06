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Dağ Bisikleti
UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda Yeni Durağımız: Petrópolis
Brezilya'nın yeni parkurundaki cross-country yarışlarında bizi neler bekliyor? Cevabı bu yazıda!
UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası sezonu cross-country yarışları, Brezilya'nın Petrópolis kentinde yepyeni bir parkurda başlıyor. Bu, Dünya Kupası'nın Brezilya'yı ilk ziyareti değil. 2005 yılında bir sahil sahil şehri olan Balneário Camboriú, downhill ve cross-country yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.
01
Program nedir ve yarışları nereden izleyebilirim?
8 Nisan'da saat 20:00'den itibaren cross-country mücadelesiyle başlayacak yarışları Red Bull TV'den canlı olarak, Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın Türkçe anlatımıyla izleyebilirsin.
- 8 Nisan – UCI MTB Dünya Kupası Kısa Parkur - Petrópolis
- 10 Nisan – UCI MTB Dünya Kupası Petropolis Cross-Country - Kadınlar
- 10 Nisan – UCI MTB Dünya Kupası Petrópolis Cross Country - Erkekler
02
Yarış tam olarak nerede?
Petrópolis, Brezilya'nın ikonik şehri olan Rio de Janerio'nun 68 km kuzeydoğusunda yer alıyor. 19. yüzyılda Brezilya imparatorlarının ikamet ettiği ve Rio de Janeiro'lu zenginlerin biraz temiz dağ havası almak için kaçtıkları yer olduğu için İmparatorluk Şehri olarak da bilinir. Petrópolis hâlâ birçok Brezilyalı için tercih edilen bir tatil yeridir ve bölgede turizm, yerel ekonomiyi canlandıran unsurların başında gelir.
03
Petrópolis'te bisikletçileri nasıl bir parkur bekliyor?
Son yıllarda Petrópolis, dağ bisikleti için Brezilya'nın başkenti oldu. Şehrin kuzeyindeki ormanlar ve dağlar ile bölgenin doğal tropik iklimi, harika bir sürüş keyfi sağlıyor. Parkur, şehirdeki São José Bisiklet Kulübü'nün arazisinde yer alıyor.
Henrique Avancini Pisti olarak bilinen cross-country parkuru 4,5km uzunluğunda ve yaklaşık 200 metrelik bir tırmanışa sahip. Arazi, tropikal iklimlerdeki parkurlarda yaygın olarak görülen açık bir toprak tipine sahip. Yarıştan önce piste yağmur yağarsa, pist oldukça rutubetli bir hal alabilir.
04
Petropolis'te kimler favori?
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Erkekler yarışında önümüzde büyük bir favori var. Brezilyalı yerel kahraman Henrique Avancini, erkeklerde bu yarışın en büyük favorisi. Bu yarışla ilgili tüm kapılar ona açılıyor. Avancini, bisiklete yıllar evvel São José Bisiklet Kulübü'ne katılarak başlamıştı. Öyle ki bu parkura onun adı verildi... O ve babası pistin inşasına yardım etti. Dolayısıyla, Avancini bu parkuru avucunun içi gibi biliyor. Elbette hiçbir şey kesin değil ve diğer bisikletçiler Avancini'yi epey zorlamaya çalışacak. Ancak Brezilyalı'nın önemli bir taraftar grubunun önünde çok daha güçlü olacağını söyleyebiliriz.
Kadınlarda da heyecan kaldığı yerden devam edecek... Banyoles'te kadınlar yarışını Evie Richards kazanırken, geçen yılın Dünya Kupası genel klasman galibi Loana Lecomte Fransa ve İsviçre'de katıldığı her iki yarışı da kazandı. Eğer geçen sezon Albstadt'taki sezon açılışında yaptığı gibi buraya da sıcak ve formda gelirse, ondan bir galibiyet görmek sürpriz olmaz.