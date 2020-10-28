Pierre Gasly 2021 Sezonunda da AlphaTauri İçin Yarışacak!

Pierre Gasly hiç kuşkusuz F1'in en yetenekli pilotlarından biri. 2020 sezonunu Scuderia AlphaTauri 'de geçiren Gasly, yılın en unutulmaz olaylarından birinin de kahramanı olmuştu.

Pierre Gasly Monza zaferini kutluyor © redbullcontentpool.com

Monza'da kariyerinin ilk F1 zaferine süren Gasly takımı AlphaTauri'ye de ilk sezonunda bir zafer armağan etmişti. Bu zaferle Tam 146 yarış sonra Red Bull Racing, Mercedes ve Ferrari dışındaki bir takımın pilotu F1 yarışı kazanmış, Gasly, 1996'da kazanan Olivier Panis’in ardından bir F1 yarışı kazanan ilk Fransız olmayı başarmıştı.

Bu istatistikler hiç şüphesiz AlphaTauri ile Gasly arasında uyumlu bir takım-pilot ilişkisi olmasını da sağladı. Ve bugün açıklanan kararla bu işbirliğinin 2021 sezonunda da devam edeceği duyuruldu.

Bu tabloya bakınca Gasly'nin 2021'de de aynı takımda kalması çoğu kişi için sürpriz olmadı. Şimdi daha çok F1'in en şık takımı AlphaTauri 'nin 2021'de de benzer bir başarıya ulaşıp ulaşamayacağı konuşuluyor.