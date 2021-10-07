Pierre Gasly Ortaköy'de Red Bull Racers Heyecanına Katıldı

oyun standını ziyaret etti ve sanal dünyada da başarılı olmak için şansını denedi. Geçen yıl İstanbul sokaklarında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 aracı kullandığını hatırlatan Pierre Gasly İstanbul hakkında şunları söyledi:

"Geçen yıl İstanbul sokaklarında ve Boğaz Köprüsü'nde Formula 1 aracı kullandığımız bir proje gerçekleştirmiştik. Formula 1 aracını sokaklarda ve böylesi ikonik bir köprüde kullanmak oldukça heyecan verici bir tecrübeydi. Bu sene İstanbul'u boğazın kenarından görme fırsatı yakaladım. Umarım gelecekte burada daha fazla proje gerçekleştirebiliriz."