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F1
Pierre Gasly Ortaköy'de Red Bull Racers Heyecanına Katıldı
Scuderia AlphaTauri'nin başarılı pilotu Pierre Gasly, Türkiye GP'si öncesinde Ortaköy'de Red Bull Racers standını ziyaret etti ve sanal yarış dünyasında şansını denedi.
Türkiye GP'si artık çok yakında! Hafta sonu gerçekleşecek yarış öncesinde Formula 1 pilotları ülkemize gelmeye başladı. Scuderia AlphaTauri'nin başarılı pilotu Pierre Gasly de ülkemize gelir gelmez soluğu İstanbul Boğazı'nın kıyısında aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Gasly, Ortaköy'deki Red Bull Racers oyun standını ziyaret etti ve sanal dünyada da başarılı olmak için şansını denedi. Geçen yıl İstanbul sokaklarında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 aracı kullandığını hatırlatan Pierre Gasly İstanbul hakkında şunları söyledi:
"Geçen yıl İstanbul sokaklarında ve Boğaz Köprüsü'nde Formula 1 aracı kullandığımız bir proje gerçekleştirmiştik. Formula 1 aracını sokaklarda ve böylesi ikonik bir köprüde kullanmak oldukça heyecan verici bir tecrübeydi. Bu sene İstanbul'u boğazın kenarından görme fırsatı yakaladım. Umarım gelecekte burada daha fazla proje gerçekleştirebiliriz."
Daha sonra Red Bull Racers oyununda şansını deneyen Gasly, İstanbul'daki F1 tutkunlarının ilgisinden hoşnutluğunu paylaşırken hafta sonu gerçekleşecek olan yarış için de sabırsızlandığını belirtti. Türkiye GP'si bu hafta sonu start alacak ve F1 araçlarının motor sesleri İstanbul'da yankılanacak.