Pit stop nedir?

Bir diğer konu ise ince ayarlara ihtiyaç duyulmasıdır. Aerodinamik performansı artırmak adına otomobil üstünde yapılması gereken düzenlemeler için pit stop yapılması gerekir. Genellikle

ön kanatta yapılması gereken ufak ayarlamalar

, lastiklerin yenilenmesi için girilen pit stop'lar sırasında gerçekleştirilir. Özetle otomobillerin bu ihtiyaçlarını gidermek için pit'e girilmesine "pit stop" denir.