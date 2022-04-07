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F1
Pit Stop Nedir?
Formula 1'de yarışların gidişatını belirleyen başlıca konulardan biri olan pit stop'a dair detayları bu yazıda bulacaksın.
Formula 1'de yarışların en heyecanlı bölümlerinden biri de şüphesiz pit stop'lar. Otomobillerin genellikle lastik değiştirmek için yaptığı pit stop'lar, birer stratejik hamle olarak yarışın galibini dahi belirleyebiliyor. Peki pit stop nedir? Bir takımın pit stop ekibinde kaç kişi yer alır? Mümkün olan en kısa pit stop süresi nedir? Tüm bu soruların cevabını aşağıda bulacaksın.
01
Pit stop nedir?
45 dakika
Pit Stop'un Tarihi
Günümüzde pit stop süresini 1.82 saniyeye kadar indiren teknolojinin ardında kimler var merak ediyor musun? Bu belgesel tam da bunun hakkında: "Pit Stop'un Tarihi!" Şimdi Türkçe altyazı ile izle.
Formula 1 yarışlarında kurallar gereği tüm pilotların en az bir kez lastik değiştirmesi gerekir. Zorunluluk olmasa dahi yarışa başlanan lastik seti ile tüm yarışın tamamlanması -olağan dışı durumlar haricinde- pek mümkün değildir. Öte yandan lastik değişimi dışında otomobillerin ön kanadında oluşan bir hasarı telafi etmek adına yedek kanat takılabilmesi için de pit stop yapılabilir.
Bir diğer konu ise ince ayarlara ihtiyaç duyulmasıdır. Aerodinamik performansı artırmak adına otomobil üstünde yapılması gereken düzenlemeler için pit stop yapılması gerekir. Genellikle ön kanatta yapılması gereken ufak ayarlamalar, lastiklerin yenilenmesi için girilen pit stop'lar sırasında gerçekleştirilir. Özetle otomobillerin bu ihtiyaçlarını gidermek için pit'e girilmesine "pit stop" denir.
02
Pit stop ekibi kimlerden oluşur?
Takımların pit stop ekipleri 21 kişiden oluşur. Bunlardan ikisi ön ve arkada pozisyon alarak kriko ile otomobili havaya kaldırır. Krikolarda yaşanması muhtemel sorunlar için birer de yedek krikocu hazırda bekler. Otomobilin havada dengede durabilmesi için her iki yanda birer kişi daha yer alır. Böylece otomobil stabil halde tutulur ve diğer pit çalışanlarının herhangi bir sorun yaşaması engellenmiş olur.
Her bir lastiği değiştirmek için üçer pit görevlisi bulunur; bunlardan biri mevcut lastiği çıkarmak, biri yeni lastiği yerleştirmek, biri de bijon tabancası ile bu işlemi mümkün kılmak için pozisyon alır. Hasarlı ön kanadı değiştirmek ya da ön kanatta ince ayar yapmak için toplam iki kişi bulunur. Son olarak tüm pit stop operasyonunun tamamlandığına dair sinyali veren kişi ile kadro 21’e tamamlanır.
03
Pit stop rekoru kaç saniye?
Formula 1'de yıllar içinde değişen kurallar neticesinde uzun yıllar var olan yakıt ikmali işlemi pit stop'tan çıkarıldı. Böylece sadece lastik değiştirerek sonlanan pit stop'lar mümkün oldu ve pit stop süreleri de iki saniyenin altına indi. 2021 sezonunda getirilen yeni kural sonrası ise ortalama bir pit stop iki ile üç saniye arasında tamamlanmakta.
Son kural değişikliği öncesinde “hızlı pit stop” denildiğinde akla sadece Red Bull Racing takımı geliyordu. Bunun nedeni ise üst üste kırılan en kısa pit stop süresi dünya rekorları oldu. An itibariyle tüm zamanların en hızlı pit stop’u 2019 yılındaki Brezilya Grand Prix'sinde Max Verstappen'in otomobili için gerçekleştirilen 1.82 saniyelik pit stop oldu.