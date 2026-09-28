Plaj Voleybolu Sahası, Ölçüleri ve Kuralları

Kum üzerinde oynanan plaj voleybolu, salon voleyboluyla aynı temel amacı paylaşsa da saha yapısından takım düzenine kadar kendine özgü özelliklere sahip. İki kişilik takımların karşı karşıya geldiği bu hızlı oyunda servis karşılamadan bloklara kadar her pozisyonda oyuncuların aktif rol üstlenmesi gerekiyor. Plaj voleybolu sahası da oyunun bu dinamik yapısına uygun ölçüler ve sınırlarla hazırlanıyor.

Sahaya çıktığında hangi çizginin ne anlama geldiğini, filenin ne kadar yüksekte olması gerektiğini ve bir seti kazanmak için kaç sayıya ulaşman gerektiğini biliyor musun?

01 Plaj Voleybol Sahası Nasıl Olmalı?

Standart bir plaj voleybol sahası, dikdörtgen biçiminde ve kumla kaplı bir oyun alanından oluşuyor. FIVB kurallarına göre oyun yüzeyinin mümkün olduğunca düz ve homojen olması gerekiyor. Kumun oyuncuların sakatlanmasına yol açabilecek taş, kabuk veya benzeri yabancı maddelerden arındırılması da saha güvenliği açısından önem taşıyor.

Resmî uluslararası organizasyonlarda kum tabakasının en az 40 santimetre derinliğinde olması gerekiyor. Kullanılan kumun çok ince veya çok iri olmaması ve oyuncuların hareketini zorlaştırmayacak yapıda seçilmesi bekleniyor.

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02 Plaj Voleybol Saha Ölçüleri Nelerdir?

Standart plaj voleybol saha ölçüleri 16 metre uzunluk ve 8 metre genişlik olarak belirleniyor. Dolayısıyla file, sahayı 8 x 8 metrelik iki eşit bölüme ayırıyor. Salon voleybolundan farklı olarak plaj voleybolunda üç metre hücum çizgisi bulunmuyor.

Oyun alanının çevresinde bir serbest bölge de yer alıyor. FIVB kurallarına göre bu alanın genişliği her tarafta en az 3 metre olmalı. Dünya ve resmî FIVB müsabakalarında ise serbest bölge yan çizgilerden ve dip çizgilerden itibaren 5 ila 6 metre genişliğinde düzenleniyor.

03 Plaj Voleybol Saha Çizgisi Nasıl Olmalı?

Sahanın sınırlarını belirleyen plaj voleybol saha çizgisi 5 santimetre genişliğinde oluyor. İki yan ve iki dip çizgiden oluşan bu sınırlar oyun alanının içine dahil kabul ediliyor. Bu nedenle top çizgiye temas ettiğinde saha dışına çıkmış sayılmıyor.

Kullanılan bantların kumdan belirgin biçimde ayrılabilecek renkte olması gerekiyor. Ayrıca oyuncuların güvenliği için çizgilerin dayanıklı ancak tehlike yaratmayacak malzemeden hazırlanması önem taşıyor.

04 Plaj Voleybol File Yüksekliği Ne Kadar?

Standart plaj voleybol file yüksekliği erkeklerde 2,43 metre, kadınlarda ise 2,24 metre olarak uygulanıyor. Filenin yüksekliği sahanın ortasından ölçülüyor.

Yaş kategorilerinde ise daha alçak fileler kullanılabiliyor. FIVB kurallarında 16 yaş ve altı için 2,24 metre, 14 yaş ve altı için 2,12 metre, 12 yaş ve altı için 2 metre file yüksekliği öneriliyor.

05 Plaj Voleybol Kuralları Nelerdir?

Temel plaj voleybol kuralları, iki oyuncudan oluşan iki takımın fileyle ayrılmış sahada karşılaşmasına dayanıyor. Takımların yedek oyuncusu bulunmuyor ve maç boyunca oyuncu değişikliği yapılmıyor.

Oyunun öne çıkan kurallarını şöyle:

Bir takım blok teması dahil olmak üzere topa en fazla üç kez dokunabiliyor.

Oyuncuların topa art arda iki kez temas etmesine belirli istisnalar dışında izin verilmiyor.

Maçlar üç set üzerinden oynanıyor ve iki set kazanan takım karşılaşmayı kazanıyor.

İlk iki set 21 sayıya, karar seti ise 15 sayıya kadar oynanıyor.

Bir seti kazanabilmek için rakibe en az iki sayılık üstünlük kurmak gerekiyor. Bu nedenle gerekli fark oluşmazsa set belirlenen sayının üzerine çıkabiliyor.

Oyuncular servis atışlarını sırayla kullanıyor ve servis sırasının maç boyunca korunması gerekiyor.

Top vücudun herhangi bir bölgesine temas edebiliyor ancak yakalanamıyor veya fırlatılamıyor.

Oyuncular rakibin oyununa müdahale etmemek şartıyla filenin altından rakip alana geçebiliyor.

Servis sırasında oyuncunun topa vurmadan önce dip çizgiye veya oyun alanına temas etmemesi gerekiyor.

06 Plaj Voleybolu Kuralları Salon Voleybolundan Nasıl Ayrılır?

Plaj voleybolu kuralları ile salon voleybolu arasındaki en belirgin farklardan biri takım yapısı. Salon voleybolunda sahada altı oyuncu bulunurken plajda yalnızca iki oyuncu mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuların sahada sabit pozisyonları bulunmuyor ve servis sırası dışında belirli bir dizilişi korumaları gerekmiyor.

Bir diğer önemli fark ise blok temasında ortaya çıkıyor. Salon voleybolunda blok teması takımın üç vuruş hakkından sayılmazken plaj voleybolunda blok da takım temaslarından biri kabul ediliyor. Bloktan sonra takımın topu rakip alana göndermek için iki teması kalıyor.

Saha değişimleri de oyunun önemli parçalarından biri. İlk iki sette takımlar toplam skor her 7 sayıya ulaştığında, karar setinde ise her 5 sayıda bir saha değiştiriyor. Böylece güneş ve rüzgar gibi açık hava koşullarının takımlardan biri üzerinde uzun süre avantaj veya dezavantaj yaratmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kum, rüzgar ve iki kişilik takım yapısı oyunun temposunu doğrudan etkiliyor. Temel kuralları ve saha özelliklerini öğrendiğinde ise hem karşılaşmaları takip etmek hem de arkadaşlarınla sahaya çıktığında oyunun keyfini çıkarmak çok daha kolay hale geliyor.

07 Plaj Voleybolunda Saha Değişimi Neden Yapılır?

Açık havada oynanan karşılaşmalarda rüzgarın yönü, güneşin konumu ve hava koşulları oyunun gidişatını etkileyebilir. Bu nedenle takımlar ilk iki sette toplam skor her 7 sayıya, üçüncü sette ise her 5 sayıya ulaştığında saha değiştirir. Böylece çevresel koşulların yalnızca bir takıma avantaj sağlamasının önüne geçilmesi hedeflenir. Saha değişimleri sırasında oyuncuların gecikmeden yerlerini alarak oyuna devam etmeleri gerekir.