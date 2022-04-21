Plane Swap'ı Mümkün Kılan Bilimsel Detaylar

Fikir kulağa imkansız geliyor, değil mi? İki pilot uçakları ile dikey dalış yapacak, uçaklarından atlayacak ve gökyüzünde süzülüp diğer uçağa binerek kontrolü ele alacak. Mühendis, üniversite profesörü ve aynı zamanda bir pilot olan Paul Iscold, projenin taslağını ilk gördüğünde efsanevi skydiver Luke Aikins ’in akıl sağlığından şüphe etmiş.

İkili ilk kez Aikins’in 2016 yılında 7.620 metreden paraşütsüz atlayıp dev bir filenin içine sapasağlam iniş yapması sonrasında tanışmış. Havacılık mühendisi olan Iscold, o gün de Aikins’in akıl sağlığından şüphe etmiş ancak sonrasında bu cesur denemeden dolayı kendisini tebrik etmiş.

Luke Aikins ve Paulo Iscold © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Aralarındaki tanışıklık, Kevin Coleman’ın "bir uçaktan diğerine atlayan iki paraşütçü" fikrini Aikins’in ağzından dinlemesi için Iscold’u ikna etmesinin ardından daha da ileriye gitti.

Iscold duyduklarına bir türlü inanamamıştı. “Havadaki uçakları değiştirme fikri hala çılgınca geliyor.” diyor Iscold. “Ama bunu daha önce hiç kimse yapamadı ve daha önce yapılmamış şeyleri deneme fikrini her zaman sevmişimdir. Ona hemen ‘Bu işte ben de varım, ne gerekiyorsa yapacağım’ dedim.”

Sadece bir fikir olarak ortaya çıkan bu çılgın proje 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayacan gece gerçeğe dönüşecek. Plane Swap canlı yayınında Aikins ve kuzeni Andy Farrington , uçaklarından atladıktan sonra havada manevra yaparak birbirlerinin uçağına binecek ve kontrolü ele alıp uçuşa devam edecek. Tam anlamıyla delilik!

Luke Aikins kokpitte © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool Andy Farrington ve uçağı Plane Swap için hazır! © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Havacılık tarihinde hiçbir pilot uçuş sırasında uçağını terk ederek başka bir uçağa binmedi. Üstelik bu tarihi projede bunu bir değil, iki pilot aynı anda ve 40 saniye içinde yapacak. İkisi de bu mühendislik harikası proje için fazlasıyla cesur. Böylesine inanılmaz bir aksiyonu başarıyla gerçekleştirebilmek için çelik gibi sinirlere ve fizik yasalarına meydan okuyacak cesarete sahip olmak önemli.

Hava freni tasarım çizimleri © Red Bull Content Pool

“Birçok mühendislik harikası ve süslü tasarım mevcut.” diyor Aikins. “Önemli olan şey, bu uçakların temelinde değişiklikler yapıldığını herkese göstermek. Bu tepeden tırnağa bir değişim sayılır. Dev bir fren sistemini çalıştırıp motoru kapatınca uçağın uçması imkansız hale geliyor. O andan itibaren uçak sadece düşen bir objeye dönüşüyor, aerodinamik olarak uçma yetisini kaybediyor ve her şeyi tersine çevirip onu yeniden uçabilir hale getirmek gerekiyor. Fren sistemi devredeyken bunu yapamazsınız.”

“Bu gerçekleştiğinde, tüm engelleri aştığımız o harika anlardan biri olacak ve bunu gerçekleştirmek için hazırız.”

Plane Swap projesinin hayata geçişinde büyük rolü olan biri var, o da 20 yılı aşkın süredir rekorlar kıran sayısız uçağı tasarlayan Iscold. Ancak bu proje daha önce üzerinde çalıştığı hiçbir şeye benzemiyor.

Bu kez hedef hızlı uçmak değil, yeryüzüne doğru hızla düşmekte olan uçakları yavaşlatmak ve bu sırada Aikins ile Farrington ikilisinin uçaklara girip kontrolü ele alabilmeleri için yeterince sabit kalabilmelerini sağlamak. Fizik yasalarının test edildiği nokta da burası.

“Akla gelen ilk fikir doğal olarak uçağa bağlı bir marş paraşütü kullanmak.” diyor Iscold. “'Neden bunu yapmıyorsunuz?' diye sordum ve şöyle cevap verdi. ‘Problem şu ki insanlar bir uçağın dalış sırasında ne kadar hızlı gittiğini anlamıyor.’ Üstelik bunu uygulamak zor çünkü her dalış sırasında paraşütü açmak ve yeniden toplamak gerekiyor. Bunu test edebilmenin bir yolu yok ve bu süreci önemli kılan şey yapılanın benzersiz olduğunu anlamak. Bunu sadece bir kez yapacağız ve soruna adım adım yaklaşıyoruz.”

Iscold, bir filin lokma lokma yenmesi gerektiği şeklindeki esprili benzetmesiyle süreci de parçalara böldüklerini söylüyor. Ekip 3.650 metre ile 4.270 metre arasında bir irtifaya yükselecek, uçağı dengeleyecek, pike yapacak ve bu sırada pilotlar atlayıp uçak değiştirdikten sonra kontrolü ele alarak inişe geçecekler. Bir mühendis olarak süreçte çözülmesi gereken bazı önemli sorunlar olduğunu fark etmiş Iscold.

Uçağın dümdüz bir şekilde yeryüzüne iniş yapması ve pilotların manevra yaparak buzdolabı büyüklüğündeki kapılardan içeri girmesi için yeterince sabit kalması gerekiyor. Üstelik uçakların bu sırada yavaşlaması da önemli çünkü pilotların yetişemeyeceği bir hız ortaya çıkarsa uçaklar düşer ve paramparça olur.

Paulo Iscold ve modifiye ettiği uçaklardan biri... © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Hal böyleyken uçaklar serbest düşüş yapacağından marş paraşütü fikrinden çabucak vazgeçildi. Iscold ve ekibi Plane Swap için iki yeni çözüm ortaya kodu. İlk olarak dalışı yavaşlatacak ve uçağı sabit tutacak bir hız freni üretilmeliydi. İkinci konu ise Aikins ve Farrington uçaklar arasında geçiş yaparken uçakları kontrol edecek otomatik pilotun geliştirilmesiydi.

Plane Swap için yüzlerce saatlik çalışmalar yapıldı. © Michael Clark/Red Bull Content Pool

“Proje için ihtiyacımız olanın hız freni ve otomatik pilot sistemleri geliştirmek olduğunu biliyordum.” diyor Iscold. “Bunlar proje için gerekli olan eşsiz parçalar. Normalde otomatik pilot sistemi uçağı dümdüz bir şekilde uçurmak için tasarlanmıştır, haliyle uçağa pike yaptıryı sağlayacak bir sistem satın alamazsınız. İlk günden itibaren bu parçaları geliştirmemiz gerektiğini biliyorduk.”

“Hız freninin çok daha küçük ve çok daha basit olacağını düşündüğümüz gibi, otomatik pilot sisteminin de yerdeki bir noktayı takip edebileceğini düşündük. Uçağın burnunu bir noktaya çevirir ve oraya doğru uçtuğundan emin olursunuz. Geliştirme sürecinde rüzgar yüzünden bunu yapamayacağımızı fark ettik. Bir skydiver rüzgarla beraber hareket eder ama aynı rüzgar uçağı da hareket ettirir. Bir projeye başlarken yapmayı düşündüğünüz şeyler vardır ama süreç içinde fikriniz değişir.”

Uçakların ilk tasarım örnekleri © Red Bull Content Pool

Hız freni oldukça karmaşıktı çünkü sadece uçağı yavaşlatıp sabitlemesi değil, aynı zamanda Cessna 182 model uçağın işlevsel bir parçası olması da gerekiyordu. Ekip üyelerinden Ryan Malherbe, hız frenini uçağın alt - orta noktasına monte etmek için akıllıca bir fikir önerdi. Uçak dalışa geçtiğinde hız freni açılacak ve uçağın ortasına dik biçimde duracaktı.

Uçaklar hangarda uçuşa hazır. © Michael Clark/Red Bull Content Pool Bir yıldır yaptığım tüm çalışmalar sadece 40 saniye sürecek bir dalış uçuşu için. Paulo Iscold

Hız freni testleri ilk olarak Kaliforniya’nın San Luis Obispo ilçesinde yer alan ve Iscold’un eğitim verdiği koleje yakın bir havalimanında gerçekleştirildi. Uçaklar bir vinç yardımıyla kaldırıldı ve Aikins’in ahır kapısına benzettiği fren sistemi için bazı testler yapıldı.

Ekip havada bir test gerçekleştirdikten sonra birçok değişiklik yapıldı çünkü ilk tasarımlar uçağın 70 dereceden fazla yatmasını mümkün kılmıyordu. Plane Swap’ın gerçekleşmesi içinse tam olarak 90 derecelik bir açıya ihtiyaç vardı. Bu noktada hava akımının gerekliliği ortaya çıktı. Havanın uçakların sadece kanatlarının etrafından değil, kuyruklarından nasıl aktığının da hesaplanması gerekiyordu. Uçağın gövdesi ile hız freni arasında, havanın hem frenin üstünden hem frenin altından hem de kuyruktan akabilmesi için bir açıklık oluşturulmalıydı.

Iscold’un hesaplamalarına göre uçaklar düşüşe geçtikten sonraki aksiyonun tamamı bir dakikadan kısa sürecek. “Bir yıldır yaptığım tüm çalışmalar sadece 40 saniye sürecek bir dalış uçuşu için.” diyor Iscold. “40 saniyelik bir sonuç için 365 günlük çalışma.”

Proje için üzerinde çalışılması gereken diğer parça ise dimdik şekilde inmeyi mümkün kılacak otomatik pilottu. Bu projenin başarılı olması için uçakların kontrollü bir şekilde yere doğru uçuşu sürdürmesi ve hız freni ile beraber çalışması gerekiyor. Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi’nde profesör olan Iscold ve Leo Torres, bu sistemin geliştirilmesi üzerinde beraber çalıştı.

Cessna model uçak Plane Swap için modifiye ediliyor. © Red Bull Content Pool

En başta çok hassas bir sistem üretildi. Bu, uçağın sürekli olarak kendini düzeltmesine neden olacak ve Aikins ile Farrington ikilisinin uçaklara girişini zorlaştıracaktı. Bu yüzden otomatik pilot Iscold’un deyimiyle “tembel” olacak şekilde değiştirildi. Böylece uçak daha sabit duracak ve girişi kolaylaştıracak.

Paraşütçülerin ikisi için de uçağa girmek oldukça zor çünkü uçaklar tam hızda gitmese bile hala 225 kilometre / saat süratle seyredecek. Aikins’in ve Farrington’ın uçağa girişi, kokpite ulaşması, dalışı durdurması ve uçağı olması gereken açıya getirmesi sırasında maruz kalacakları G kuvvetini dikkate almak gerekiyor.

Andy Farrington antrenman sırasında uçağı yakalamaya çalışıyor. © Red Bull Content Pool

Iscold “Endişe ettiğim konulardan biri, uçağın dikey pozisyonda olması ve haliyle kokpite oturulamayacak olunması.” diyor. “Dalış sırasında uçağın içinde hareket etmeyi sağlayacak tüm çözümleri sundum ve ilk atlayış denememizde Andy payandaya tutundu, uçağa doğru süründü, göğsünü kapının olduğu bölgeye yerleştirdi, bir bacağını ve kolunu uçağın içine soktu. Bu noktadan sonra uçağı kolayca kontrolüne alıp koltuğuna geçebilir ama bu sadece bir örnek. Bir mühendis olarak varolmayan sorunlar için çözüm yolu bulmam kolay. Haliyle projenin geliştirilmesi aşamasında test uçuşları çok önemli.”

Bu noktada hız freni sorun haline geliyor. Uçak sabit durumdayken uçup etkinliği başarıyla tamamlamak için hız gerekiyor. Iscold “Yeniden uçuş aşamasına geçerken uçağın hızı düşmeye başlıyor, bu nedenle motoru yeniden çalıştırmak ve hız frenini devre dışı bırakmak gerekiyor.” diyor. “Böylece uçağın yeniden uçması, inişe geçmesi ve sekansı tamamlaması sağlanacak.”

Plane Swap ekibi, Aerocrafted şirketinden Edward “Tres” Clements ve Kyle Inks’in desteğiyle San Luis Obispo Havalimanı’nda birkaç ay boyunca testler yaptı. Iscold bu eşsiz projede kullanılacak parçaların geliştirilmesi için kendilerine şahıslar ve şirket tarafından sürekli destek verildiğini söyledi. Pilot Aaron Fitzgerald da Plane Swap test çalışmalarına dahil oldu.

Iscold “Tüm başarılar ancak bir ekiple çalıştığınızda mümkün olur ve herkes için dünyanın dört bir yanından en iyi isimlerle çalışmak önemlidir.” diyor. “Geride kalan bir yıl Luke’un, Andy’nin, ekibin nasıl çalıştığını gözlemlemem ve karar vermem için bir fırsattı. Bunun bir parçası olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Kararım bu ekiple beraber sonuna kadar gitmek.”

Luke Aikins ve Andy Farrington uçuş antremanı öncesi sohbet ediyor. © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Plane Swap 24 Nisan’da Arizona Çölü üzerinde gerçekleşecek. Yaz aylarının kavurucu sıcakları kadar olmasa da San Luis Obispo’daki test uçuşlarına kıyasla daha sıcak bir hava olacak. Tabii ki bu da hesaplandı.

Uçuş antrenmanları San Luis Obispo'daki okyanus kıyısında yapıldı. © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Iscold “Sıcaklıklar arasında biraz fark var.” diyor. “Düşüşe geçeceğimiz hız biraz daha yüksek çünkü buradaki hava yoğunluğu daha az. Çok yüksek sıcaklığı göze alamayız, bu yüzden öğleden sonrayı hedefliyoruz çünkü daha makul sıcaklıklara ihtiyacımız var. Yüksek sıcaklıklar daha fazla türbülans etkisi yaratıyor. Denizden gelen rüzgarın eşlik ettiği San Luis Obispo’daki uçuşlarımız da oldukça sallantılıydı. Arizona’daki türbülansın bizim için çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Umarım San Luis Obispo’da gerçekleştireceğimiz bir sonraki test uçuşunda hava daha güzel olur ve Arizona’da çılgınca bir sıcakla karşılaşmayız.”

Plane Swap’a olan ilgi artarken ekibe yöneltilen sorular genellikle fizik yasalarının ne kadar test edilebileceği ile ilgiliydi.

Iscold “Son zamanlarda öğrencilerimin ve havalimanındaki diğer insanların sıkça sorduğu sorulardan biri, bunu neden yaptığımız ve hız freninin diğer uçaklarda da kullanılabilecek bir ürün olup olmayacağı üzerine.” diyor. “İnsanlara her projenin dünyayı kurtarmak için yapılmadığını söylüyorum. Sadece eğlenmek için projeler yapılması gayet doğal ve mutluluk varılacak bir hedef değil, yolculuktur. Bu yolculuktan zevk alıyorum.”

"Teknolojik açıdan bakıldığında, bu da aşılması gereken farklı bir zorluk sadece. Bir ürün olmayacak, dünyada hiçbir şeyi daha iyi hale getirmeyecek ancak sonrasında diğer sorunları çözmek için beni daha keskin ve daha iyi yapacak. Yapmaya çalıştığımız şey insanlara ilham vermek ve karşılaştıkları sorunların büyüklüğünün önemsiz olduğu göstermek. Bir fili lokma lokma yerseniz, tüm fili yiyebilirsiniz.”

Paulo Iscold bunun çılgınca bir fikir olduğunun farkında. © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Bunca zaman beraber çalıştıktan ve havacılık tarihine iz bırakmaya bu kadar yaklaştıktan sonra Iscold’un Aikins’e yaklaşımı ilk tanıştıkları güne kıyasla oldukça değişti.

“Deli olmak ile dahi olmak arasında çok ince bir çizgi var, değil mi?” diyor Iscold. “Dünyanın en dahi insanlarına bakınca onların deli olduğunu düşünüyorsun. Luke kesinlikle bir dahi. Onunla konuşurken fikirlerinin delice olduğunu düşünebilirsin ama aklının köşesinde bir planı var ve bu planlar en iyi şekilde bir araya getirilmiş. Kısacası hayır, o bir deli değil.”