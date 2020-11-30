PlayStation 5'te Oynaman Gereken Oyunlar
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Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5’te oynamanız gereken ilk oyunları listeledik.
itibarıyla yayında
Kasım ayı itibariyle oyun konsollarında “gelecek nesil” dönemi başladı. Sony’nin tasarımıyla dikkat çeken PS5’ini şu sıralar bulmak mümkün değil. Eğer stoklar tükenmeden konsolu almayı başaran oyunculardan biriyseniz, oynamanız gereken öncelikli oyunları sıralamak istedim. Tabii ki Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, NBA 2K21 ve Watch Dogs Legion gibi önceki nesil platformlara da çıkan oyunları oynayabilirsiniz. Öte yandan Aralık ayında Cyberpunk 2077, FIFA 21 ve Immortals Fenyx Rising gibi iddialı oyunlar geliyor. Bu listede ise gelecek nesil konsollarda sadece PS5 için çıkış yapan yapımlar yer alıyor.
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Tanıtıldığı ilk dönemde ek paket izlenimi veren Miles Morales, önceki oyundaki Peter Parker’ın hikayesinden farklı bir macera sunuyor. Oyunun başrolünde Miles Morales yer alıyor ve genetiğiyle oynanmış bir örümcek tarafından ısırıldığı için süper güçlere sahip. Bunun yanı sıra Peter Parker'ın ona akıl hocalığı yapıyor olması bir diğer avantajı. Oyundaki amacımız ise yaşadığımız New York şehrini daha güvenli bir yer haline getirmek. Merak edenler için ana hikayenin ortalama yedi saat sürdüğünü belirteyim.
Marvel's Spider-Man Remastered
PS4’ün en eğlenceli oyunlarından biriydi Marvel’s Spider-Man. Miles Morales’in çıkışıyla beraber güzel bir paket hazırlamak isteyen yapımcılar, oyunu elden geçirerek PS5’in teknolojik avantajlarından yararlanır hale getirdiler. Oyunu oynamış olsanız dahi mutlaka göz atmanız gereken Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in Ultimate Edition’ını satın alanlara ücretsiz veriliyor. Üstelik bu sürümde oyunun The City That Never Sleeps indirilebilir içerik paketi de yer alıyor.
Demon’s Souls
Souls serisinin Dark Souls oyunlarından önceki üyesi Demon's Souls bundan yaklaşık 12 yıl önce PS3 için piyasaya sürülmüştü. FromSoftware tarafından geliştirilen oyun bu kez Bluepoint Games’in katkıları ve yeni teknolojiler ile PS5'e taşındı. Baştan aşağıya yenilenen oyun bizi fantastik ve hayatta kalmanın oldukça zor olduğu bir dünyaya götürüyor. Birbirinden ölümcül yaratıklarla dolu bu dünyada savaş yeteneklerimizi göstermeye çalışıyor ve defalarca ölsek dahi sabredip pes etmemeyi öğreniyoruz.
Sackboy: Büyük Macera
PlayStation markasıyla özdeşleşen LittleBigPlanet oyunlarının başrolünde Sackboy yer alıyor. Bu sevimli örgü karakter yeni oyunda LittleBigPlanet’ın iki buçuk boyutlu dünyasından üç boyutlu dünyaya geçiş yapıyor. Oyunun baş kötüsü rolündeki Vex, Sackboy'un tüm arkadaşlarını kaçırır ve onları tüm dünyayı mahvedecek bir proje için çalıştırmaya başlar. Bizim yapmamız gereken ise Sackboy'u kontrol ederek farklı temalara sahip bölgelerde geçen macera sonunda Vex'i alt etmek ve halkımızı kurtarmak.
Astro's Playroom
PS5’in en dikkat çeken özelliklerinden biri de yeni kontrolcüsü DualSense. Özellikle dokunsal geri bildirim özelliği ve uyarlanabilir dinamik tetikleri sayesinde oyunlardaki etkileşimleri daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Konsolun ilk oyunları bu özelliklerin bazılarından yararlanıyor olsa da DualSense’i daha iyi tanımak için en ideal oyun bu. Daha önce PlayStation VR için Astro Bot: Rescue Mission’ı geliştiren ekip tarafından geliştirilen bu üç boyutlu platform oyunu PS5’e ön yüklü olarak geliyor.