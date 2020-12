PlayStation 5'te Oynaman Gereken Oyunlar

Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, NBA 2K21 ve Watch Dogs Legion

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Tanıtıldığı ilk dönemde ek paket izlenimi veren Miles Morales, önceki oyundaki Peter Parker’ın hikayesinden farklı bir macera sunuyor. Oyunun başrolünde Miles Morales yer alıyor ve genetiğiyle oynanmış bir örümcek tarafından ısırıldığı için süper güçlere sahip. Bunun yanı sıra Peter Parker'ın ona akıl hocalığı yapıyor olması bir diğer avantajı. Oyundaki amacımız ise yaşadığımız New York şehrini daha güvenli bir yer haline getirmek. Merak edenler için ana hikayenin ortalama yedi saat sürdüğünü belirteyim.

Call of Duty’de Soğuk Savaş rüzgarları esiyor, serinin yeni üyesi oyunculara yeni bir macera sunuyor.

OYUN Call of Duty'de Soğuk Savaş Dönemi

Marvel's Spider-Man Remastered