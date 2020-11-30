PlayStation 5'te Oynaman Gereken Oyunlar

Souls serisinin Dark Souls oyunlarından önceki üyesi Demon's Souls bundan yaklaşık 12 yıl önce PS3 için piyasaya sürülmüştü. FromSoftware tarafından geliştirilen oyun bu kez Bluepoint Games’in katkıları ve yeni teknolojiler ile PS5'e taşındı.

Baştan aşağıya yenilenen oyun

bizi fantastik ve hayatta kalmanın oldukça zor olduğu bir dünyaya götürüyor. Birbirinden ölümcül yaratıklarla dolu bu dünyada savaş yeteneklerimizi göstermeye çalışıyor ve defalarca ölsek dahi sabredip pes etmemeyi öğreniyoruz.