PlayStation 5'in Merakla Beklenen Oyunları

PlayStation serisinin en yeni konsoluna dair en çok merak edilen detayların başında da

Peki hangi oyunların PlayStation 5'te oynanabilecek?

FIFA serisinin en yenisi FIFA 21 'in de sonbahardaki çıkışıyla birlikte PlayStation 5'te oynanacağı henüz resmen açıklanmasa da konsolda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

FIFA serisinin en yenisi FIFA 21 'in de sonbahardaki çıkışıyla birlikte PlayStation 5'te oynanacağı henüz resmen açıklanmasa da konsolda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

PlayStation 5'te yer alması kesin oyunlardan biri de Assassin's Creed Valhalla . Bir Viking macerasına atıldığımız serinin yeni oyununu da PlayStation 5'te deneyimlemek mümkün olacak.

PlayStation 5'te yer alması kesin oyunlardan biri de Assassin's Creed Valhalla . Bir Viking macerasına atıldığımız serinin yeni oyununu da PlayStation 5'te deneyimlemek mümkün olacak.

Assassin’s Creed serisi bizi bu kez bir Viking macerasına götürüyor.

Assassin’s Creed serisi bizi bu kez bir Viking macerasına götürüyor.

Call of Duty serisinin olmadığı bir PlayStation konsolu da tabii ki düşünülemez. Bugünkü lansmanda da resmen açıklanacak oyunlar arasında Call of Duty: Warzone 'un yer alması gayet olası.

Call of Duty serisinin olmadığı bir PlayStation konsolu da tabii ki düşünülemez. Bugünkü lansmanda da resmen açıklanacak oyunlar arasında Call of Duty: Warzone 'un yer alması gayet olası.

1997 yapımı bir oyun klasiği Final Fantasy VII de yeni versiyonuyla PlayStation 5'te yer alacak. Oyunun yapımcısı Square Enix 'in resmen duyurduğu bu gelişmeye dair detayları da bugün gerçekleşecek lansmanda görebiliriz.

1997 yapımı bir oyun klasiği Final Fantasy VII de yeni versiyonuyla PlayStation 5'te yer alacak. Oyunun yapımcısı Square Enix 'in resmen duyurduğu bu gelişmeye dair detayları da bugün gerçekleşecek lansmanda görebiliriz.

Bu yıl çıkması beklenirken 2021'e ertelenen Watch Dogs: Legion da PlayStation 5'te oynanması kesin oyunlardan biri. Ubisoft Toronto yapımı oyun, Watch Dogs serisinin üçüncü oyunu olarak piyasaya çıkacak.

Bu yıl çıkması beklenirken 2021'e ertelenen Watch Dogs: Legion da PlayStation 5'te oynanması kesin oyunlardan biri. Ubisoft Toronto yapımı oyun, Watch Dogs serisinin üçüncü oyunu olarak piyasaya çıkacak.