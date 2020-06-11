PlayStation 5'in Merakla Beklenen Oyunları
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Oyun dünyasının merakla beklediği PlayStation serisinin en yenisi bu gece tanıtılıyor. Biz de PlayStation 5'in olası oyunlarını derledik.
Sony'nin en yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile ilgili birçok detay, Türkiye saatiyle bu gece 23:00'da gerçekleşecek lansmanda açıklanıyor.
PlayStation serisinin en yeni konsoluna dair en çok merak edilen detayların başında da PlayStation 5'te oynanabilecek oyunlar geliyor. Bu akşamki lansmanda da bu oyunların önemli bir kısmını resmen duymamız olası.
Peki hangi oyunların PlayStation 5'te oynanabilecek?
PlayStation 5'in lansman oyunu olmaya adaylardan ilki Godfall. 2020 sonunda çıkması beklenen Counterplay Games yapımı oyunun PlayStation 5 tanıtımlarını süslemesi olası.
FIFA serisinin en yenisi FIFA 21'in de sonbahardaki çıkışıyla birlikte PlayStation 5'te oynanacağı henüz resmen açıklanmasa da konsolda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
PlayStation 5'te yer alması kesin oyunlardan biri de Assassin's Creed Valhalla. Bir Viking macerasına atıldığımız serinin yeni oyununu da PlayStation 5'te deneyimlemek mümkün olacak.
Battlefield serisinin 2021 başında çıkması beklenen yeni oyununun da PlayStation 5'te yer alacağı serinin yapımcısı DICE tarafından resmen açıklanmıştı.
Call of Duty serisinin olmadığı bir PlayStation konsolu da tabii ki düşünülemez. Bugünkü lansmanda da resmen açıklanacak oyunlar arasında Call of Duty: Warzone'un yer alması gayet olası.
1997 yapımı bir oyun klasiği Final Fantasy VII de yeni versiyonuyla PlayStation 5'te yer alacak. Oyunun yapımcısı Square Enix'in resmen duyurduğu bu gelişmeye dair detayları da bugün gerçekleşecek lansmanda görebiliriz.
Bu yıl çıkması beklenirken 2021'e ertelenen Watch Dogs: Legion da PlayStation 5'te oynanması kesin oyunlardan biri. Ubisoft Toronto yapımı oyun, Watch Dogs serisinin üçüncü oyunu olarak piyasaya çıkacak.
Shadow of the Colossus ve Uncharted: The Nathan Drake Collection gibi oyunların "remake"leri ile bildiğimiz Bluepoint Games stüdyosu da PlayStation 5 için yeni bir oyun hazırlığında olduğunu resmen açıklamıştı. Bugün gerçekeleşecek lansmanın da yıldızlarından biri bu henüz bilinmeyen oyun olabilir.
2020'nin sonunda piyasada görmeyi bekelediğimiz her oyun gibi Outriders'ı da PlayStation 5'te oynama şansına sahip olacağız. Polonyalı şirketi People Can Fly,oyunun çıkış tarihini net olarak açıklamasa da PlayStation 5 versiyonunu piyasaya süreceğini duyurmuştu.
Açık dünya oyunlarını sevenler için de yepyeni oyunlar PlayStation 5'te yer alacak. İlk olarak E3 2019'da duyduğumuz Gods & Monsters da PlayStation 5'te oynanabilecek.
Bir diğer açık dünya oyunu da Horizon Zero Dawn 2. PlayStation 5'e özel olması beklenen oyunun bugünkü lansmanda yerini almasını beklemek mantıksız olmaz.
Skyrim ve Fallout 4 oyunlarının yapımcısı Bethesda Game Studios da yeni açık dünya oyunu The Elder Scrolls VI ile PlayStation 5 dünyasında yerini alacak.
E3 2019'dan bahsetmişken Cyberpunk 2077 ismini anmadan olmaz. Keanu Reeves'in yer aldığı fragmanıyla büyük ilgi toplayan oyun henüz resmen açıklanmasa da PlayStation 5'te yerini alacaktır.
God of War efsanesi de PlayStation 5'le dönmesine kesin gözüyle bakılan oyunlardan biri. PlayStation sersinin sembol oyunlarından God of War'un yeni versiyonunu da bugünkü lansmanda resmen duyabiliriz.