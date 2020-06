PlayStation 5'in Merakla Beklenen Oyunları

Peki hangi oyunların PlayStation 5'te oynanabilecek?

'in de sonbahardaki çıkışıyla birlikte PlayStation 5'te oynanacağı henüz resmen açıklanmasa da konsolda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

OYUN Battlefield V Hakkında Her Şey!

Call of Duty: Warzone

Call of Duty

Call of Duty serisinin olmadığı bir PlayStation konsolu da tabii ki düşünülemez. Bugünkü lansmanda da resmen açıklanacak oyunlar arasında Call of Duty: Warzone 'un yer alması gayet olası.

'in resmen duyurduğu bu gelişmeye dair detayları da bugün gerçekleşecek lansmanda görebiliriz.

1997 yapımı bir oyun klasiği Final Fantasy VII de yeni versiyonuyla PlayStation 5'te yer alacak. Oyunun yapımcısı Square Enix 'in resmen duyurduğu bu gelişmeye dair detayları da bugün gerçekleşecek lansmanda görebiliriz.

