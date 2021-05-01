Ayhancan Güven Spa'da Önemli Puanlar Topladı

Porsche Carrera Kupası Almanya , cuma ve cumartesi günleri Spa pistinde düzenlenen iki yarışla start verdi. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven , ikinci yarıştaki performansıyla göz doldururken, dördüncü sırayı elde ederek 13 puan topladı.

Ayhancan için Porsche Carrera Kupası Almanya'nın ilk yarışı büyük şanssızlıkla başladı. Cuma günkü yarışta yedinci sırada start alan sporcumuz, henüz ilk virajda iki aracın sıkıştırmasıyla yerini kaybetti. Kazanın ardından bir süre daha yarışa devam eden Ayhancan, ilerleyen turlarda aracındaki arızalar nedeniyle yarıştan ayrılmak durumunda kaldı.

Ayhancan Güven, Spa'da başarılı bir performans sergiledi © Porsche Motosport

Cumartesi günü düzenlenen ikinci yarışta ise temsilcimiz oldukça başarılı bir sonuca imza attı. Altıncı sırada start alan Ayhancan, yarışın ilk anlarında hemen önündeki Leon Köhler 'i geride bırakmayı başardı. Bir süre sonra Morris Schuring 'i de geçen Ayhancan, dördüncü sıraya yerleşti ve Christopher Zöchling 'in peşine düştü.

Yarışın liderlik mücadelesi Larry ten Voorde ve Laurin Heinrich arasında geçerken, son anlarda peş peşe en hızlı tur sonuçlarına imza atan Ayhancan da Zöchling ile arasındaki farkı bir hayli azalttı. Ancak son anlarda aşınan lastiklerin de etkisiyle geçiş olanağı iyice azalmıştı.

Yarışı ten Voorde ilk sırada tamamlarken, Heinrich ikinci, Zöchling ise üçüncü sırada yer aldı. Temsilcimiz Ayhancan ise oldukça başarılı bir sürüşün ardından dördüncü sırayı elde ederek 13 puan topladı.