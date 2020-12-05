Porsche Sprint Challenge Middle East: Ayhancan Güven'den Çifte Zafer

Ayhancan, cumartesi ve pazar günü olmak üzere, iki yarış halinde koşulan olan organizasyonun sıralama turlarında yaptığı derecelerle,

her iki yarışta da pol pozisyonunda

yer almaya hak kazanmıştı. Cumartesi saat 18:30'da start verilen ilk yarışa Ayhancan'ın hemen ardında başlayan isimler

Lucas Groeneveld

ve

Julian Hanses

'ti. Yarış boyunca üstünlüğünü kaybetmeyen sporcumuz podyumun ilk sırasında yer almayı başardı.