Porsche Sprint Challenge Middle East: Ayhancan Güven'den Çifte Zafer
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Temsilcimiz Ayhancan Güven, konuk yarışçı olarak katıldığı Porsche Sprint Challenge Middle East'in bu hafta sonu koşulan iki ayağında da zafere ulaşmayı başardı.
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Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ayhancan, Bahreyn International pistinde düzenlenen Porsche Sprint Challenge Middle East organizasyonuna konuk yarışçı olarak davet almıştı. Motor sporlarındaki gururumuz Ayhancan, hafta sonu koşulan iki ayakta da hem pol pozisyonunu elde etti hem de yarışı ilk sırada tamamlamayı başardı.
İlk Ayak
Ayhancan, cumartesi ve pazar günü olmak üzere, iki yarış halinde koşulan olan organizasyonun sıralama turlarında yaptığı derecelerle, her iki yarışta da pol pozisyonunda yer almaya hak kazanmıştı. Cumartesi saat 18:30'da start verilen ilk yarışa Ayhancan'ın hemen ardında başlayan isimler Lucas Groeneveld ve Julian Hanses'ti. Yarış boyunca üstünlüğünü kaybetmeyen sporcumuz podyumun ilk sırasında yer almayı başardı.
Yarışa beşinci sıradan başlayan Daan van Kuijk, yarış sonunda ikinciliği elde ederken, altıncı sırada start alan J. B. Simmenauer de podyumun üçüncü sırasında kendine yer buldu.
İkinci Ayak
Ayhancan, Porsche Sprint Challenge Middle East'teki ikinci yarışına pazar günü yine ilk sıradan başladı. Bu yarışta da üstünlüğü rakiplerine kaptırmayan Ayhancan, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
J. B. Simmenauer, Ayhancan'ın hemen ardından ikinci sırayı alırken, Lucas Groeneveld de üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlarla, Bahreyn'e konuk yarışçı olarak çağırılan Ayhancan, çifte zafere ulaşmış oldu.