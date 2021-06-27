Ayhancan Güven Red Bull Ring'de Podyuma Çıktı

Porsche Mobil 1 Supercup 'ta sekiz yarışlık 2021 sezonunun ikinci yarışı Avusturya'daki Red Bull Ring pistinde koşuldu. Organizasyonda BWT Lechner Racing takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven yarışı ikinci sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarışından zaferle ayrılan Hollandalı Larry ten Voorde sıralama turlarında ilk sırayı elde ederken, Ayhancan sadece 0.074 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza attı. Üçüncü sırada ise Fransız Dorian Boccolacci yer aldı.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber iyi bir start alan Ayhancan, Dorian Boccolacci ve Leon Koehler ikilisi arasındaki mücadeleden de yararlanarak ikinciliğini korumayı başardı. Bu mücadele sonunda Koehler ise üçüncü sıraya yükseldi.

Ayhancan Güven © Porsche Motorsport

18 turluk yarışın ilk yarısı geride kalırken ilk beş sıra Larry ten Voorde, Ayhancan Güven, Leon Koehler, Dorian Boccolacci ve Max van Splunteren şeklindeydi. Ayhancan ile önündeki rakibi arasındaki fark bir saniye civarında seyretti.

Son turlarda temposunu arttıran Larry ten Voorde farkı iki saniyeye kadar çıkardı ve zafere ulaştı. Rakibini takibini yarışın sonuna kadar sürdüren Ayhancan Güven podyumun ikinci basamağında yer alırken, üçüncülük Leon Koehler'in oldu.

Bu sonuçla beraber 50 puana ulaşan Larry ten Voorde şampiyonadaki liderliğini sürdürürken, Dorian Boccolacci puanını 31'e yükseltti ve ikinciliği Jaxon Evans'tan devraldı. Ayhancan Güven ise aldığı 20 puanla şampiyonada altıncı sıraya yükseldi.