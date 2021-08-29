Ayhancan Güven Belçika'da Podyumda Yer Aldı

ise üçüncü sırada yer aldı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise elde ettiği dereceyle yarışa altıncı sırada hakkını elde etti.

Sıralama turlarında şampiyona lideri Larry ten Voorde ilk sırayı elde ederken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Dylan Pereira ikinci, şampiyona ikincisi Jaxson Evans ise üçüncü sırada yer aldı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise elde ettiği dereceyle yarışa altıncı sırada hakkını elde etti.

Sıralama turlarında şampiyona lideri Larry ten Voorde ilk sırayı elde ederken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Dylan Pereira ikinci, şampiyona ikincisi Jaxson Evans ise üçüncü sırada yer aldı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise elde ettiği dereceyle yarışa altıncı sırada hakkını elde etti.