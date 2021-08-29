Ayhancan Güven Belçika'da Podyumda Yer Aldı

Motor sporlarının alışıldık sahnelerinden biri olan Spa-Francorhamps pistinde Porsche Mobil 1 Supercup takipçilerini yağmurlu bir yarış günü bekliyordu. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, başarılı bir performansın ardından ikinciliği elde etti ve podyumda kendine yer bulmayı başardı.
Sıralama turlarında şampiyona lideri Larry ten Voorde ilk sırayı elde ederken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Dylan Pereira ikinci, şampiyona ikincisi Jaxson Evans ise üçüncü sırada yer aldı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise elde ettiği dereceyle yarışa altıncı sırada hakkını elde etti.
Müthiş bir start alan Ayhancan yarışın hemen başında iki sıra tırmanmayı başardı. Start'ta orta sıralarda bir kaza yaşanırken, kısa bir süre sonra ise Dylan Pereira ile temas eden Larry ten Voorde spin attı. Ayhancan bu fırsatı değerlendirerek ikinciliğe yükseldi. Bu esnada güvenlik aracı da piste girdi.
Güvenlik aracıyla atılan turlarda Pereira ilk sırada, Ayhancan ikinci sırada, Max van Splunteren üçüncü, Christopher Zöchling ise dördüncü sırada yer aldı. Yarış tekrar başladıktan sonra Zöchling, van Splunteren'i geride bırakmayı başardı ve üçüncü sıraya yükseldi.
Ayhancan yarışın ilerleyen bölümlerinde peşpeşe en hızlı tur zamanlarına imza attı ancak takım arkadaşı Dylan Pereira pozisyonunu korumayı başardı. Son turlarda arka sıralarda yaşanan kazanın ardından güvenlik aracı tekrar piste girdi. Yarışın sonuna kadar ilk üç sırada bir değişiklik yaşanmadı ve BWT Lechner Racing pilotları ilk iki sırayı elde etmeyi başardı.
Pereira zafere ulaşırken, temsilcimiz Ayhancan Güven ikinci sırayı elde etti. Zöchling ise podyumun son basamağına yerleşti. Yarışa ilk sırada başlayan ten Voorde yarışı 13. sırada tamamlarken, üçüncü sırada start alan Jaxson Evans ise damalı bayrağı 16. sırada gördü.