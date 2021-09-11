Ayhancan Güven'den Monza'da bir zafer bir podyum

Porsche Mobil 1 Supercup 'ta sezonun son yarış hafta sonu İtalya'nın Monza pistinde gerçekleşti. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven , sıralama turlarındaki performansıyla cumartesi günkü yarışa ilk sırada başlama hakkını elde etmişti. Bu avantajı iyi kullanan temsilcimiz, sezonun ilk zaferine ulaşmayı başardı. Pazar günkü yarışa yedinci sırada başlayan Ayhancan, harika bir performansla üçüncülüğe yükseldi ve podyuma çıktı. Böylece Ayhancan sezonu da üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

Ayhancan, Monza'da yarışa ilk sırada başladı © Porsche Motorsport

1. Yarış - Cumartesi Günü

Şampiyona lideri Larry ten Voorde sıralama turlarında ikinci sırayı elde ederken, Dorian Boccolacci üçüncü, Jaxson Evans ise dördüncü sırada start aldı.

Yarışın başlangıcında müthiş bir savunma yapan Ayhancan, ten Voorde'nin atak yapmasına izin vermezken, Evans ise takım arkadaşı Boccolacci'yi start'ın ardından geride bırakmayı başardı. Ancak kısa süre sonra Boccolacci yerini tekrar kazandı.

Porsche Mobil 1 Supercup'ta Ayhancan'dan sezonun ilk zaferi © Porsche Supercup

15 turluk yarışta pilotlar çok fazla geçiş şansı bulamazken ön sıralarda da uzun süre bir değişiklik yaşanmadı. Yarışın bitimine 4 tur kala Boccolacci güzel bir atakla ten Voorde'yi geride bırakarak ön sıralara renk getirdi. Bu hamle Ayhancan'a da avantaj sağlarken, temsilcimiz hemen arkasındaki mücadeleden faydalanarak rakibiyle arasındaki farkı 2 saniyeye kadar çıkardı.

Yarışın sonuna kadar üst düzey performansını sürdüren Ayhancan Güven, sezonun ilk galibiyetine Monza'da ulaşmayı başardı. Ayhancan'ı Dorian Boccolacci takip ederken, Larry ten Voorde ise üçüncü sırayı aldı ve Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluğa ulaşmayı garantiledi.

2. Yarış - Pazar Günü

Hafta sonunun ikinci yarışı ise pazar günü öğle saatlerinde gerçekleşti. Ayhancan Güven bu yarışa yedinci sırada başlarken start’ta iyi bir atak yaparak iki sıra birden kazandı ve beşinciliğe yerleşti.

Yarışa ilk sırada başlayan Larry ten Voorde ve ikinci sırada başlayan Laurin Heinrich ise start’ın ardından yerlerini korumayı başardılar. Genç pilot Dorian Boccolacci ise ilk yarıştaki başarılı performansını ikinci yarışın ilk bölümüne de taşıyarak yarışın hemen başında Florian Latorre ’u geride bıraktı ve üçüncülüğe yerleşti.

Ayhancan Güven'den Monza'da bir zafer bir podyum © Porsche Motorsport

Beşinci turda Boccolacci, Heinrich’i de geride bırakırken, bir tur sonra ise Ayhancan önündeki Latorre’u geçmeyi başardı ve dördüncülüğe yükseldi. 10. turda Heinrich ikinci sırayı tekrar Boccolacci’den devralırken, 11. turda Boccolacci’nin büyük hatası Ayhancan için podyum perdesini araladı. Boccolacci beşinci sıraya gerilerken, Latorre dördüncü sıraya, Ayhancan da üçüncü sıraya yükseldi.

Son turlara Ayhancan ve Latorre arasındaki podyum mücadelesi damga vururken, Ayhancan harika bir savunmayla üçüncü sırayı korumayı başardı. Hafta sonunda ikinci kez podyuma çıkan Ayhancan, yedinci sırada başladığı yarışı üçüncü olarak bitirerek etkileyici bir performans sundu.

Bu yarışla birlikte Porsche Mobil 1 Supercup sezonu sona ererken Red Bull sporcusu Ayhancan Güven , sezonu da üçüncü sırada bitirmeyi başardı.