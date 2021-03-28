Ayhancan Güven Sezona Duble Zafer ile Başladı
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Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezona Porsche Sprint Challenge Middle East yarışlarıyla başladı. Geçen sezonki başarısını bu sezona da taşıyan temsilcimiz iki yarıştan da zaferle ayrıldı.
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Ayhancan Güven başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklemeyi başarıyor. Porsche Sprint Challenge Middle East organizasyonundaki iki yarışla sezonu açan Ayhancan, hafta sonunu zirvede tamamlamayı başardı.
Ayhancan, bu hafta sonu da alışkanlıklarından vazgeçmeyerek önce pol yarışını ilk sırada tamamladı ve asıl mücadele öncesinde en öndeki yerini aldı. Ardından cumartesi günü gerçekleşen ilk yarışta ise ne kadar formda olduğunu, sergilediği performansla açıkça ortaya koydu ve ilk yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.
Pazar günü koşulan ikinci yarışta da başarısını devam ettiren Ayhancan, J. B. Simmenauer ve Daan Van Kuijk gibi isimlerin önünde yer alarak bitiş çizgisini yine ilk sırada geçti. Sezona bu çifte zaferle müthiş bir başlangıç yapan temsilcimiz, Porsche Super Cup'ta da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını gösterdi.