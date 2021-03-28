Ayhancan Güven Sezona Duble Zafer ile Başladı

başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklemeyi başarıyor.

heyecanının da start aldığı hafta sonunda, Türk motor sporları tutkunlarının bir gözü de Porsche Sprint Challenge Middle East yarışlarındaydı. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli sürücülerden biri olan Ayhancan, geçen sezon da Bahreyn'den zaferle ayrılmıştı.