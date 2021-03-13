Sürdürülebilirlik Konusunda Bir İlk: Portakaldan Elektrik Üretmek!

Arabalardan bilgisayarlara ve elbette vücudumuza kadar… Enerji , günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ve onsuz bir an bile yapamayız. Bu yüzden insanlık çağlar boyunca enerjiyi üretmenin birçok yolunu denedi. Buhar veya kömür gücünü kullandı, fosil yakıtları keşfetti, güneşten, sudan ve rüzgârdan yardım aldı.

Günümüzde ise dünya nüfusu arttıkça çevre dostu enerji üretmek daha da önemli bir hâle geldi. Bu yüzden dünyanın birçok yerinde bilim insanları birçok farklı yol deniyor, sürdürülebilir ve temiz bir enerjinin farklı yollarla nasıl elde edilebileceğini araştırıyorlar.

Şimdi de bu yollardan biri için fazla portakallar kullanılıyor. Güney İspanya’da yer alan Sevilla şehri, temiz elektrik üretmek için portakal fermentasyonu sırasında ortaya çıkan metanı kullanmak için bir pilot uygulama başlattı.

Belediyeye ait su şirketi Emasesa tarafından başlatılan proje, şehrin su arıtma tesislerinden birini çalıştırmak için gerekli enerjiyi 35 ton portakal kullanarak elde edecek. Portakallar öncelikle caddelerden toplanarak organik maddeden elektrik üreten mevcut bir tesise gidecek. Kabukları ve posası gübre olarak kullanılırken, meyvelerin fermente süreci boyunca ortaya çıkan metan ise elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için kullanılacak.

Sevilla'da portakal bahçesi © atlasofthefuture.org

“Atıklardan katma değer üretiyoruz”

Emasesa Çevre Departmanı Başkanı Benigno López , “Yakında Sevilla’nın tüm fazla portakallarını geri dönüştürebileceğimizi umuyoruz,” diyor ve bunu başarmak için şehrin yaklaşık 250.000 avroluk bir yatırım yapması gerektiğini söylüyor. "Meyve suyu, çok kısa karbon zincirlerinden oluşan fruktozdur ve bu karbon zincirlerinin fermantasyon işlemi sırasında enerjik performansı çok yüksektir,” diye açıklıyor López. “Bu sadece para tasarrufu yapmakla ilgili değil. Portakallar şehir için bir sorun ve biz atıklardan katma değer üretiyoruz.”

Şimdilik amaç enerjiyi su arıtma tesislerini çalıştırmak için kullanmak. Bir sonraki plan ise portakallardan elde edilecek fazla elektriği şebekelere ulaştırmak. Projenin arkasındaki ekip, çöpe gidecek veya gübre olarak kullanılacak çok miktarda meyve göz önüne alındığında, enerji potansiyelinin çok büyük olduğunu savunuyor.

Portakaldan elektrik üretmek © farmdrop.com

Şehir portakallar sayesinde aydınlanabilir!

İlk denemeler ise potansiyelin büyüklüğünü doğrulamış durumda. Yaklaşık bir ton meyveden 50kWh elektrik elde ediliyor. Bu miktar bir gün boyunca tam beş haneye elektrik sağlayabiliyor. Şehirdeki atık portakalların tamamı için bir hesap yapılırsa, elde edilen tüm enerjinin şebekeye geri verilmesi durumunda tam 73.000 eve enerji sağlanabileceği hesaplanıyor.

Sevilla Belediye Başkanı Juan Espadas Cejas , projenin başlangıcında düzenlediği basın toplantısında “Emasesa artık İspanya'da sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele için gerçek bir rol model” dedi. "Bu biyogaz projesi, emisyonları azaltma, enerji kendi kendine yeterlilik ve döngüsel ekonomi hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak."

Avrupa, elektrik üretmek için hayvansal proteinler, tahıllar gibi birçok farklı gıda türünün atıklarını kullanarak üretilen biyogazda lider durumda. 2015 yılında tüm kıtada metan da dahil olmak üzere dünyadaki biyogaz üretiminin yarısını üretiyordu. Biyogaz, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Letonya gibi ülkelerde önemli bir enerji kaynağı. ABD'de de biyogaz üretim tesislerine sahip şehirler arasında Brooklyn , Los Angeles ve Salt Lake City yer alıyor.

Peki ya insan duygularından enerji üretmek mümkün mü?

Kömür tamam, güneş tamam, petrol tamam, e peki portakal da tamam. Ya insan duygularından enerji üretmek mümkün olsaydı? Zihin açıcı bir filmle bu konu üzerine düşünmek mümkün. Spark 'ı hemen aşağıdan Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsin.