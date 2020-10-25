Portekiz GP: Verstappen Geleneği Sürdürüyor

Müthiş start sonucunda düzenin yerini kaos alırken yarışta neredeyse tüm sıralama değişti. Yarış sonunda ise kaos yerini geleneğe bıraktı ve

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.