Portekiz GP: Verstappen Geleneği Sürdürüyor
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Aston Martin Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, Portekiz GP'de üçüncü sırayı alarak gelenek haline getirdiği podyum başarılarına bir yenisini ekledi.
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Formula 1 DHL Turkish Grand Prix’sine 21 gün kala F1 heyecanı Portekiz'deydi. Son yılların en heyecan verici startlarından birine sahne olan Portekiz GP, Formula 1 tutkunlarının nefeslerini kesti.
Müthiş start sonucunda düzenin yerini kaos alırken yarışta neredeyse tüm sıralama değişti. Yarış sonunda ise kaos yerini geleneğe bıraktı ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Max Verstappen üçüncü sırayı elde ederek yine podyumda yer aldı. Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ise ilk iki sıranın sahibi oldular.
Sıralama turları sonunda Hamilton ve Bottas ilk sırayı almış ve Verstappen de üçüncü sırayı elde etmişti. Startla birlikte Bottas bir an geride kalırken, Verstappen ilk virajda kendini iki Mercedes'in arasına atmayı başardı. Bir sonraki virajda Bottas hatasını telafi ederken üçüncülük mücadelesi sırasında Perez ve Verstappen bir temas yaşadı. Hemen ardından Bottas, Hamilton'ı geçmeyi başardı ancak ikinci turda liderlik yedinci sıradan start alan Carlos Sainz'a geçti.
6. turda Bottas liderliği tekrar ele geçirdi. Sonraki iki turda Hamilton ve Verstappen de Sainz'ı geride bırakmayı başardı. 20. turda ise Hamilton tekrar liderliğe yerleşti. İlk turda Verstappen'le temas yaşayan ve geride kalan Racing Point pilotu Sergio Perez tekrar üst sıralara tırmanmayı başardı.
Yarışın ilerleyen turlarında üst sıralarda bir değişiklik yaşanmazken Lewis Hamilton ulaştığı bu zaferle kariyerinin 92. galibiyetine ulaştı ve Michael Schumacher'in rekorunu kırmayı başardı. Bottas'ın ikinci olduğu yarışta Verstappen üçüncü sırayı aldı ve podyum başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Ferrari'den Charles Leclerc dördüncü sırada başladığı yarışı istikrarlı şekilde sürdürerek yine dördüncü olarak tamamladı. Scuderia AlphaTauri'nin yıldız pilotu Pierre Gasly de çok iyi bir yarış çıkararak dokuzunculuktan beşinciliğe yükseldi ve önemi puanlar toplamayı başardı.