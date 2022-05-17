Portekiz Rallisi Yeni Bir Fransız Rönesansına Hazırlanıyor

Bahtsız Kalle Rovanperä... Dünya Ralli Şampiyonası'nda lider olarak Hırvatistan Rallisi'ne gidiyor ancak insanların tek konuştuğu şey geçen yıl Zagreb'de geçirdiği kaza. Sonraki hafta, Dünya Ralli Şampiyonası'nda lider olarak Portekiz Rallisi'ne gidiyor ama insanların tek konuştuğu şey ise iki Fransız.

Kabul edelim, bu hafta bu iki Fransızdan bahsetmemek imkansız.

Diğerleri için dört, onlar için iki

Söz konusu Fransızların toplam 17 Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonluğu bulunuyor. 2003'ten beri yalnızca Ott Tänak, Sébastien Loeb ve Sébastien Ogier tarafından temsil edilen Galya hakimiyetine ket vurabildi. Bunların hepsini biliniyor, peki bu ikili neden bir kez daha haber konusu oldu?

Çünkü geri döndüler! Evet, Ocak ayında Monte-Carlo'da sahne almışlardı ama sonraki iki rallide yine ortadan kaybolmuşlardı. Şimdi ise Portekiz Rallisi için geri dönüyorlar.

Ogier, Portekiz'e hazırlanıyor © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Loeb'in Dakar Rallisi'ni ikinci bitirdikten günler sonra Alpler'e inmesini ve sekizinci Monte-Carlo galibiyeti için Ogier'i geride bırakmasını kimse beklemiyordu. Bu sonuç, dünya rallisinin iki devi arasındaki skoru eşitledi. Saatleri geri saran ve diğer WRC sürücülerini gölgede bırakan, göz alıcı, büyüleyici bir hikayeydi.

Aynı hikaye önümüzdeki hafta Portekiz'de ekrarlanacak mı?

Muhtemelen. Genel görüş, Ogier'in üstünlük sağlayacağı yönünde. Portekiz Rallisi'nde Loeb'den iki kat daha fazla yarıştı ve ülkenin kuzeyindeki yollara hakim. Ek olarak, çakıllı zeminlerde çok hızlı olan yeni araçlarla daha fazla tecrübeye sahip. Elbette tüm bunları sezonun ilk yarışı için de söyleyebilirdik fakat yine de Loeb geldi, gördü ve yendi.

WRC'deki hiç kimse kazanmak hakkında ondan daha fazla şey bilmiyor. O bunu 80 defa başardı ve şu an altında müthiş bir araç var. M-Sport'un Ford Puma Rally1 Hybrid'i şasi açısından en derli toplu ve tartışmasız kaputun altında da en etkin motora sahip olan araç olarak kabul ediliyor.

Craig Breen mor Ford'uyla göz kamaştırıyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

WRC'de yeni bir çağ

2022 yılı, Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni nesil otomobillerin doğuşunu müjdeledi. Sürücülere ise Portekiz'de her zamankinden daha fazla iş düşecek. Takımların hiçbiri Avrupa'nın batı kıyısına gelene kadar yeterli sayıda test yapamıyor.

Son birkaç hafta içinde ekipler, gevşek bir yüzeyler için çözümü çakıl simülasyonlarında bulmaya çalıştılar. Pek çok sürücü, araçlarına binecek ve gerekli araç ayarlarını yapabilmek için üç gün harcayacak. En kısa sürede uyum sağlayan sürücü ise muhtemelen mut sona ulaşacak.

M-Sport genel müdürü Malcolm Wilson şunları söylüyor: "Monte'den önce Séb [Loeb] ideal bir test günü geçirdi. Ralli başladıktan sonra da ritim buldu ve ayarları tamamladı ve hiçbir değişiklik yapmadı. Sonraki üç gün boyunca sadece sürdü."

Ve kazandı!

Ancak Ogier hala hesaba katılması gereken mutlak bir güç. Ayrıca Ogier açılış günü avantajına da sahip olacak. Şampiyona liderinin parkura ilk çıkması kuralı nedeniyle yıllarca acı çektikten sonra, şimdi ise bu durumdan en iyi şekilde yararlanmaya tamamen kararlı.

Lider Kalle Rovanperä arkasına bakmıyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Şampiyona lideri

Kalle Rovanperä'dan bahsetmeden olmaz. Toyota'nın 21 yaşındaki Fin sürücüsü sezona olağanüstü bir başlangıç ​​yaptı. Portekiz, İsveç ve Hırvatistan'daki galibiyetlerle hat-trick yapan Rovanperä parkur kuru kalırsa sorun yaşayabilir ancak yağmur yağarsa zafer için şansı yüksek.

Şampiyonluğu hedefleyen diğer isimlerin ise Portekiz'le başlayacak bir galibiyet serisine ihtiyaç duyduğu açık. Rovanperä'nın Toyota'dan takım arkadaşı Elfyn Evans bunun en iyi örneği. Galli sürücü, son iki şampiyonada onu ikinciliğe taşıyan formu, bu sene göstermekte zorlandı. Önümüzdeki hafta bir galibiyet alarak bu gidişi değiştirmeyi çok ister.

Ve Hyundai sürücüleri... i20 N Rally1, Monte'deki şok edici başlangıcın ardından evrim geçirdi ve Thierry Neuville şu an için pilotlar sıralamasında Rovanperä'nın 29 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ott Tänak da ilham verici bir lastik seçimi hamlesiyle Hırvatistan'da beklenmedik bir galibiyete imza atmıştı.

Korelilerin Portekiz'de üst seviyede bir çakıl hızına ihtiyacı var. Geri dönen İspanyol sürücü Dani Sordo ise Hyundai'ye bir galibiyet hediye edebilir ve birkaç Fransız'ı gölgede bırakabilir.