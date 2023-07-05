Portre: Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas, her açıdan olağanüstü bir tenis profesyoneli. O her alanda bir sanatçı. Kort üzerindeyse hareketleri mümkün olduğunca zarif.

2021'de Fransa Açık'ta final oynadıktan sonra bir de Avustralya Açık finaline ulaşan Yunan yıldız, artık her oyuncunun hayalini gerçekleştirmenin, yani ilk Grand Slam şampiyonluğunun peşinde.

25 Nisan'da Madrid'deki Arantxa Sánchez Vicario Stadyumu'nda tek gecelik, tie-break'e dayalı benzersiz tenis turnuvası Red Bull Bassline'a katılmadan önce Yunan fenomenini biraz daha yakından tanı.

01 Hobileri onu daha iyi bir tenis oyuncusu yapıyor

Sahada olmadığı zamanlarda, Tsitsipas'ın aklı çoğu yaratıcılık ve tasarım alanında oluyor. Yunan raket, hobileriyle ilişkisini şöyle açıklıyor;

"Dinlenme döneminde sporla ilgili bir şey duymak, görmek istemiyorum. Bu yüzden beni tenisten tamamen uzaklaştıran ve yaparken rahatlayabileceğim hobiler arıyorum. Film ve video çekmeyi seviyorum çünkü beni canlandırıyor. Yaratıcı olmamı ve sakinleşmemi sağlıyor. Fotoğrafçılık da kendim için keşfettiğim bir başka alan. Sonra insanlara ilham verecek motifler arıyorum."

Tsitsipas işi konusunda gerçek bir usta © Antoine Truchet/Red Bull Content Pool

'Stef' için beden ve zihin her zaman uyum içinde olmalıdır. Müzik de onun için büyük bir rol oynuyor. Tsitsipas'ın kendi şarkılarını besteleyip yayınlamışlığı bile var. Tenis oyununa yardımcı olduğu için bu dengeye ihtiyacı var.

02 İşte tenis kariyerinde geldiği yer

Dünya üç numarası şimdiden iki büyük turnuva kazandı. Monte Carlo'daki Masters 1000 etkinliğini iki kez kazandı (2021 ve 2022). Bu unvanların yanı sıra yedi ATP Tour galibiyeti daha var. İki Grand Slam final maçından az önce bahsetmiştik.

Novak Djokovic ve Rafael Nadal ile birlikte, ilerlemiş yaşlarına rağmen Grand Slam turnuvalarını domine eden Üç Büyükler döneminden iki oyuncu kaldı. Sonrası için Tsitsipas'ın başını çektiği bir nesil var. Daniil Medvedev, Alexander Zverev ve Matteo Berrettini gibi oyuncular muazzam bir potansiyele sahipler ve şimdiden büyük turnuvalar kazanıyorlar, yani gereken her şeye sahipler. 2022 ABD Açık'ta yıldızlaşan Carlos Alcaraz'ın zaferiyle, Jannik Sinner'in de ait olduğu 'Yeni Nesil'in dalgalar yaratmaya başladığı çok açık.

Tsitsipas yılın çoğunu yollarda geçiriyor ama en mutlu olduğu yer evi © Antoine Truchet/Red Bull Content Pool

Alan genişledi ve iyi olan şey, Tsitsipas'ın tam orada, yanlarında olması. Erkek tenisinin en yüksek seviyelerine ulaşmak için dört Grand Slam turnuvasından birinde şampiyonluk kazanması gerekiyor.

03 Red Bull Bassline, Tsitsipas'ın ev sahibi olduğu bir tenis projesi

Turdaki günlük performansların yanı sıra Tsitsipas, Red Bull Bassline turnuva düzeninin bir parçası olarak spora yeni bir soluk getirme görevini üstlendi. "Match Play" ve "Best of Three" formatına göre oynanan bir turnuvadan söz ediyoruz. Toplamda sekiz oyuncu finale kalmaya ve kupayı kazanmaya çalışıyor.

Tsitsipas tabiri caizse tenisi bir sonraki seviyeye taşımak istiyor. Yunan raket bu turnuvayı şöyle anlatıyor: "Tenis yüzyıllardır aynı şekilde oynandı. Red Bull Bassline daha hızlı, daha yüksek bir yoğunlukta gelişiyor ve aynı zamanda bir gösteri sunuyor. Turnuva tenisi daha heyecanlı hale getiriyor."

Red Bull Bassline turnuvası hakkında daha fazlasını buradan öğren

Stefanos Tsitsipas © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

04 En büyük kariyer başarıları ve öğretici bir kayıp

Hiç şüphesiz Tsitsipas, 2019'da bugüne kadarki en büyük zaferini kutladı. O zamanlar Londra'da düzenlenen ATP Finallerini kazanmak sonsuza kadar özel bir başarı olarak kalacak. Çünkü heyecan verici final maçında arkadaşı Dominic Thiem ile karşı karşıya gelmişti. Tsitsipas sezon sonundaki bu önemli maçta Thiem'i geçerek zafere ulaştı.

Ancak büyük zaferlerin yanı sıra Tsitsipas'ın gidişatını belirleyen bir yenilgi de var. 2021 Fransa Açık'ta Djokovic'e karşı finaldeki dramatik mağlubiyetini hâlâ şimdiye kadarki en biçimlendirici maçlarından biri olarak tanımlıyor: "Paris'te Novak'a karşı mağlubiyetim bana kesinlikle daha iyi olmak için hala öğrenmem gerekenler olduğunu gösterdi. Ayrıca bir dahaki sefere büyük bir finalde çok inatçı ve gergin olmamam gerektiğini de bu maçta anladım."

05 Aile sığınağı ve güç kaynağı

Ailesi, arkadaşları ve koçları, Tsitsipas'ın çekirdek ekibini oluşturuyor. © Antoine Truchet/Red Bull Content Pool

Aile, Tsitsipas'ın tüm üyelerinin spor tutkusunu bulduğu hayatında önemli bir rol oynuyor. Büyükbabası Sergei Salnikov, Melbourne'daki 1956 Olimpiyat turnuvasında Rus milli futbol takımıyla altın madalya kazandı. Babası Apostolos bugün hala koçu, annesi Julia ise 1990 yılında WTA dünya sıralamasında 194. sıradaydı. Yani 'Stef' tabiri caizse elinde raketle doğdu.

06 Ev neden çok önemli?

Atina'da doğan Tsitsipas'ın şu anda an ikametgahı Monte Carlo'da ancak yılın sekiz ayı boyunca, haftalık bir ritimde birbiri ardına turnuva oynayarak dünyayı dolaşıyor. 24 yaşındaki oyuncu nereden geldiğini asla unutmayacağını belirterek, "Yunanistan benim evim. Köklerim orada, ülkenin kültürü kanımda var. Yunanistan'ın beni koruyan bir kabuk olduğunu düşünüyorum. En mutlu olduğum zamanlarda, hep oradayım.

07 Her şey nasıl başladı

Tsitsipas, üç yaşında ilk kez bir tenis kortunun üzerine çıktı. Babası Apostolos onu tenis kulübüne götürdü, eline bir raket verdi ve denemesine izin verdi. Küçük Stefanos'a tenis virüsü hızla bulaştı. Gerisini ise zaten biliyorsun... Tsitsipas'ın ilk iki koçuyla hâlâ yakın bir bağı var. Onu şekillendirdiklerini ve bugün hala onlarla iletişim halinde olduğunu söylüyor.

Onlar hakkında, "Beni ben yaptılar. Esasen vuruş tekniğimden de onlar sorumlular. Tenise karşı tutumumu şekillendirdiler. Büyümemi izlediler ve Tavsiye almak için onları her zaman arayabilirim. Kişiliğim onların etrafında gelişti" diyor.

Tsitsipas ve Carlos Alcaraz, 2021'de Bassline'da mücadele etti © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

08 Tsitsipas'ın üstesinden geldiği sakatlık ve bununla birlikte kişisel bir çöküş

Koşulsuz turnuva zaferleri arayışında muhtemelen en önemli ön koşul, vücudun büyük yaralanmalardan korunmuş olmasıdır. Tsitsipas, 2021 Kasım ayı sonunda bu konuda önemli bir adım attı. Yaklaşık iki yıldır sağ dirseğindeki ağrıdan rahatsızdı ve sonunda ameliyat olmaya karar verdi.

Tsitsipas bu konuyu şöyle anlatıyor: "Ameliyatın gerekli olduğunu hissettim çünkü oynadığım yıllarda ağrı çekiyordum ve vücudumun o bölgesindeki baskıyı sınırlamaya çalışıyordum" Tenise olan ilgisini bir süreliğine kaybetti ama bu çöküşü atlattı. Ameliyat başarılı geçti ve kronik ağrıları da son buldu.

09 Farkındalık ve denge ile daha iyi bir oyuncu olmak

Tsitsipas hem sahada hem de saha dışında dengesini buldu: "Biz profesyoneller bir balonun içinde yaşıyoruz ama tenis dışında kendim için yaptığım şeyler -koşulsuz güvendiğim insanlarla tanışmak da dahil- gerçeklik konusunda kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Bu benim için önemli. Bu aynı zamanda bilincinizi keskinleştiriyor. Ve evet, belki bu beni gerçekten daha iyi bir oyuncu yapar."