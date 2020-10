Duruş ve Postür Bozuklukları İçin Spor ve Egzersizler

Postür ve duruş bozukluklarının önüne geçmek için egzersiz önerileri

1. Aşağı hamle yap ve vücudunu çevir

No Reason Co ekibinden antrenman rotalarını, motivasyon yöntemlerini, Red Bull Challengers grupları arasında olma hissini ve çok daha fazlasını dinledik...

Kalça kaslarını açmak için hem uzun hem de geniş bir adım atarak pozisyon aldığından emin ol. İki tarafa doğru beş, on kez aynı hareketi yapman gerekiyor.

2. Destek al, tut ve ger

3. Squat

Her konuda olduğu gibi, bir yerden başla ve sonra üzerine ekleyerek devam et.

4. Nefes egzersizi

Karşıyaka One Team ekibinden İzmir'deki rotaları, motivasyon yöntemlerini, antrenman metotlarını ve çok daha fazlasını dinledik...

Koşu Koşu Gruplarından Evde Antrenman Tavsiyeleri: Karşıyaka One Team

Gözlerini kapat ve karnında bir balon olduğunu hayal et.

Burnundan nefes alırken karnının şiştiğini ve yükseldiğini hayal et. Göğüste minimal hareketler olmalı. Nefes verirken karnın aşağı inmeli.

5. Yürüyüş

Yürüyüş senin için harika bir aktivite ve oturmayı dengelemek için harika bir hareket türü. Bu yüzden mümkün olan her fırsatta yürü. Birçok insan, sadece günlük rutinlerinde küçük ayarlamalar yaparak hafta boyunca biriktirdikleri fiziksel aktiviteyi büyük ölçüde artırabilir.

Parkur sporcusu Hazal Nehir ile evde denge egzersizi yapmaya ne dersin? Squat, push up, burpees ve plank hareketleriyle dolu bu egzersiz programını sakın kaçırma!

