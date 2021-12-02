Ralf Rangnick Premier League'de: Ondan Neler Beklemeliyiz?

Ralf Rangnick, İngiliz futboluna pek nazik bir giriş yapmamıştı. Southwick'te futbol oynarken Chichester City'ye karşı bir maçta, bitime otuz dakika kala aldığı sert bir müdahale onu üç kırık kaburga ile bırakarak bir ay hastanede kalmaya zorladı.

40 yıldan fazla bir süre sonra, Rangnick, Manchester United'ın menajeri olarak İngiltere'ye geri döndü. Rangnick, hiçbir zaman profesyonel bir oyuncu olarak devam etmedi, ancak bunun yerine dünya futbolunun en etkili antrenörlerinden biri oldu.

Rangnick, günümüzde birçok üst düzey takım tarafından yaygın olarak kullanılan yüksek seviyede press oyununun mimarı olarak görülüyor. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nageslmann, Hansi Flick, Ralph Hasenhüttl ve Jesse Marsch gibi koçların hepsi ondan belirli derecelerde etkilenmişlerdir.

Rangnick futbol konusundaki fikirlerini ilk olarak 1998'de Alman televizyon programı Sportstudio'da geniş bir izleyici kitlesine açıklamıştı. O zamanlar Ulm takımında antrenörlük yapıyordu ve bir süre sonra talihsiz bir şekilde görevden alındı. Bugünlerde ise Hoffenheim, Red Bull Salzburg ve RB Leipzig'de teknik direktör ve sportif direktör olarak imza attığı çığır açan çalışmaları sebebiyle en vizyoner antrenörlerden biri olarak anılıyor.

Peki Manchester United taraftarları Rangnick'in çalıştırdığı bir takımdan ne bekleyebilir? İşte birkaç önemli nokta:

Rangnick'in ünlü Gegenpressing stili büyük ölçüde etkili oldu © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

01 Gegenpress

Rangnick'in çalıştırdığı herhangi bir takımın temel taşı artık yaygın olarak "Gegenpressing" olur. Bunu yüksek baskı ve yoğunluk dalgası olarak açıklayabiliriz. Rangnick takımları, rakip topa sahip olduğunda, onu geri kazanmak ve bir kontra atak başlatmak için bir fırsat olarak görür. Topa sahip olmayan takımdaki oyuncular, rakibin savunmadan çıkmasını engellemek ve onları bir hataya zorlamak için son derece koordineli bir şekilde rakiplerine baskı yapar.

02 Hızlı geçişler

Rangnick takımları topa sahip olduğunda, amaçları sekiz saniye içinde kaleye şut atmaktır. Oyuncuların bunu başarmasına yardımcı olmak için, Rangnick geçmişte antrenman sahasında bir geri sayım saati bile kurmuştu. Hatta konuyu bu şekilde açıkladı: "Oyuncular sürekli bir hatırlatma olarak o saatin tik taklarını duyabiliyorlardı. Bu sadece tüm oyuncular için yeni değildi, aynı zamanda onları son derece rahatsız etti. Sinirlerini bozdu." Aslında, Rangnick'in antrenman seansları maçlar kadar yoğun geçiyor diyebiliriz. Zira o, oyuncuların konfor alanlarından çıkarılmaları, zor koşullara maruz kalmaları ve zaman baskısı altında kapalı bir alanda ani kararlar almaları gerektiğine inanıyor.

03 Olumsuzluktan uzak durmak

Oyunculara, rakiplerine faul yapmaktan kaçınmaları talimatı verilir böylece rakibe topu kazanma ve bir kontra atak başlatma fırsatı vermez. Diğer yandan kaleciye geri pas vermek de hoş karşılanmaz. Rangnick konuyu şöyle açıklıyor: "Geri pasların hayranı değiliz. Kaleci topla çok az temasa sahip olmalı, çünkü o sahadaki en iyi oyuncu değil."

Rangnick, RB Salzburg'da eski Liverpool menajeri Gerard Houlier ile çalıştı © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

04 İşleri hızlandırmak önemli

İtalya'daki koçlar genellikle "maçı kontrol altında tutmak" veya takımları kazanırken "Ayağını gazdan çekmek" deyimlerini kullanmayı severler. Rangnick ise bu şekilde düşünmüyor. Futbolun, pas hassasiyetinin ve karar verme hızının artmaya devam edeceği yüksek hızlı bir spor olduğuna inanıyor. Bu konuyu daha detaylı şekilde şöyle açıklıyor: "Geçmişte bazı uzmanlar, 'oyunu sakinleştirmek, topa basmak için bir oyuncu gerekir' derdi. Bunu bugün en iyi takımlardan birine karşı yapmayı deneyin. Hiç şansınız olmaz."

05 Topa sahip olmak her şey değildir

Rangnick, maçları kazanmak için uzun süre topa sahip olmanın gerekli olduğuna veya topa sahip olmanın bir oyuna hakim olduğu anlamına geldiğine inanmıyor. Sport Bild'e bir keresinde verdiği röportajda, "Bence, oyunu ancak topa sahipseniz kontrol edebileceğinizi düşünmek bir hata. Genellikle tam tersi olur" dedi. "Araştırmamız, bir takımın topa sahip olma süresi arttıkça gol atma olasılığının hızla azaldığını gösterdi."

06 Her zaman tam özveri

Antrenman da özverili olmak en çok önemli. RB Leipzig'de oyuncuların gerekli testlerden geçebilmeleri için antrenmana, başlamadan tam 90 dakika önce gelmeleri bekleniyordu; 30 dakika içinde, Rangnick ve ekibi, oyuncuların o gün ne kadar antrenman yapacağını ve ne kadar sıkı çalışacağını bildiriyorlardı. Alerjiler; glüten ve laktoz için testler yapılır ve oyuncularının diyetleri uygulanırdı. Ayrıca, ekipte oyuncuların uykularını nasıl en üst verimliliğe çıkaracaklarını öğretmeye yardımcı olacak bir uzman da vardı.