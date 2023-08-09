Premier Lig'in Yolunu Tutan Red Bull Yıldızları

Her biri müthiş yeteneklere sahip olan Red Bull'un futbol yıldızları, en iyilerin yer aldığı Premier Lig'de boy göstermeye devam ediyor. Her yıl Red Bull yıldızlarının bir ya da bir kaçına kanca takmayı ihmal etmeyen ada futbolunda bu yıl da gelenek bozulmadı. Geçmişten günümüze Premier Lig'in yolunu tutan Red Bull yıldızlarını senin için derledik.

Sadio Mane

Sadio Mané, RB Salzburg adına 63 maçta 31 gole imza atmıştı © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Sadio Mane, Red Bull dünyasının ilk global futbol yıldızlarından biri. 2012 yazında Fransa'nın Metz takımından 4 milyon Euro karşılığında RB Salzburg'a gelen Senegalli yıldız oyuncu, Salzburg'da geçirdiği iki sezonda büyük bir aşama kaydederek 23 milyon Euro'ya Premier Lig temsilcilerinden Southampton'ın yolunu tutmuştu.

Daha sonra Liverpool formasıyla bir süper yıldıza dönüşen Mane, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Premier Lig'de zafer sevinci yaşamıştı. Geçen sezon Alman devi Bayern Münih'e transfer olan futbolcu, bu sezon ise modayı takip ederek Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a imza attı.

Naby Keïta

Naby Keita © Getty Images

RB Salzburg ve RB Leipzig tedrisatının ardından 60 milyon Euro gibi dev bir bonservis bedeliyle Premier Lig'in takımı Liverpool'un yolunu tutan Naby Keita, ada futbolunda geçirdiği 5 sezonda bir türlü sakatlıklardan yakasını kurtaramadı. Bu sezon sözleşmesi sona eren Naby Keita, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'le eski performansını yakalamayı umuyor.

Ibrahima Konaté

Ibrahima Konaté © RB Leipzig

2017 yılında bedelsiz olarak geldiği RB Leipzig'den 2021 yazında tam 40 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak ayrılan Fransız milli savunmacı Ibrahima Konate, Joel Matip'le birlikte Liverpool'un simge isimlerinden Virgil van Dijk'a partnerlik yapıyor.

Timo Werner

Timo Werner © Boris Streubel/Getty Images

Stuttgart altyapısında yetişen Timo Werner, 2016 yazında geldiği RB Leipzig'de yıldız bir oyuncuya dönüştü. Golleriyle Leipzig'in başarılarına büyük katkıda bulunan Timo, 2020 yazında 53 milyon Euro bedelle Chelsea'ye transfer olmuş ve Premier Lig'e adım atmıştı.

Premier Lig macerası arzu ettiği gibi devam etmeyen Timo Werner, geçen yaz 20 milyon Euro bedelle tekrar Leipzig'e katıldı ve bir anlamda evine geri dönmüş oldu.

Erling Haaland

Erling Haaland © AFP

Norveçli süper yıldız 2019 ara transfer döneminde Molde'den RB Salzburg'a 8 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Durmadan gol atmak gibi bir huyu olan bu dev forvet, kısa bir süreliğine de olsa önce Bundesliga'yı ziyaret etti. 20 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olan Haaland'ın bir sonraki adımı çok daha büyük olacaktı. Manchester City, 60 milyon Euro'luk bedelle Haaland'ı İngiltere'ye götürdü.

Henüz 23 yaşında olan Haaland üst üste gol rekorları kırmaya devam ediyor. Premier Lig'de ilk yılında şampiyonluk gören futbolcu, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşan ekibin en önemli parçalarından biriydi.

Christopher Nkunku

Christopher Nkunku © AFP via Getty Images

Sıra geldi bu sezonun transferlerine. Özellikle RB Leipzig için bir hayli hareketli geçen transfer döneminde kadronun önemli parçaları Premier Lig'in dev takımlarına transfer oldular. O isimlerden Christian Nkunku, geçen yıl Bundesliga'da Leipzig formasıyla 26 maçta 16 gol atmıştı.

Nkunku, 60 milyon Euro bedelle Chelsea'nin yolunu tuttu. 25 yaşındaki Fransız futbolcu, Leipzig'e 2019 yazında 19,5 milyon Euro bedelle PSG'den transfer olmuştu.

Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai © uefa.com

Macar yıldız Dominik Szoboszlai, Red Bull'un futbol ağacının her dalında mesai yapmış bir oyuncu. Salzburg U18 takımıyla aileye dahil olan Dominik; Liefering, RB Salzburg ve RB Leipzig'in formasını giydi. Macar Milli Takımı'nın da yıldızı olan Dominik artık Premier Lig'de boy gösterecek.

Liverpool, Dominik'i RB Leipzig'den koparabilmek için tam 70 milyon Euro ödemek durumunda kaldı. Yeni takımında eski RB Leipzigli Naby Keita'ın boş bıraktığı 8 numaralı formayı giyecek olan Dominik, gol ve asistlerine Liverpool'da devam edecek.

Josko Gvardiol

Joško Gvardiol © motivio

Bu yazın en görkemli transferlerinden birinde yine bir Red Bull yıldızının ismi vardı. Hırvat savunmacı Josko Gvardiol, hem RB Leipzig'de hem de Dünya Kupası'nda gösterdiği performanslarla dev takımların ilgisini üzerinde toplamıştı.

Bir süredir beklenen şey gerçekleşti ve Josko'nun Manchester City'ye transferi tamamlandı. Josko Gvardiol, iki yıl önce yaklaşık 37 milyon Euro bedelle Dinamo Zagreb'ten RB Leipzig'e gelmişti. Bu yaz ise tam 90 milyon Euro karşılığında City'ye imza attı.

Hwang Hee-chan © FC Red Bull Salzburg

Premier Lig'in yolunu tutan Red Bull yıldızları, yüklü bonservis bedelleriyle takımlarına katkı sağlamayı da başardılar. Red Bull dünyasından Ada'ya doğrudan geçiş yapan futbolcuları aşağıda senin için listeledik.

Oyuncu Kimden Kime Bedel Josko Gvardiol RB Leipzig Manchester City 90m Eur Dominik Szoboszlai RB Leipzig Liverpool 70m Eur Christopher Nkunku RB Leipzig Chelsea 60m Eur Naby Keita RB Leipzig Liverpool 60m Eur Timo Werner RB Leipzig Chelsea 53m Eur Ibrahima Konaté RB Leipzig Liverpool 40m Eur Brenden Aaronson RB Salzburg Leeds United 34,8m Eur Patson Daka RB Salzburg Leicester City 30m Eur Sadio Mané RB Salzburg Southampton 23m Eur Enock Mwepu RB Salzburg Brighton 23m Eur Jean-Kévin Augustin RB Leipzig Leeds United 21m Eur Tyler Adams RB Leipzig Leeds United 17m Eur Hee-chan Hwang RB Leipzig Wolverhampton 16,7m Eur Rasmus Kristensen RB Salzburg Leeds United 13m Eur Maximilian Wöber RB Salzburg Leeds United 12m Eur Bernardo RB Leipzig Brighton 10m Eur Takumi Minamino RB Salzburg Liverpool 8,5m Eur Matt Miazga NY Red Bulls Chelsea 4,6m Eur