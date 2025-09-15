Federico Chingotto ve Alejandro Galan, 14 Eylül 2025'te Fransa'nın Paris kentindeki Roland Garros Stadyumu'nda düzenlenen Alpine Paris Major Premier Padel finalinde mücadele ediyor.
© Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Premier Padel Paris Major'da neler yaşandı?

Madrid'deki hayal kırıklığının ardından, padelin seribaşı çiftleri Paris Major kupalarını kaldırmayı başardı; erkekler finalinde Alejandro Galán ve Federico Chingotto ikilisinin mücadelesine rağmen.
Tekrar İzle: Paris Major Premier Padel

Işıklar şehri, dünyanın en iyi oyuncularının Premier Padel şampiyonluğu için mücadele ettiği Major turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

Fransa

Beatriz González

A hugely prodigious padel talent, Spaniard Beatriz González is set to dominate courts around the globe for years to come.

SpainSpain

Juan Lebrón Chincoa

A padel star from Spain, Juan Lebrón Chincoa has won numerous high-profile tournaments and is regularly among the sport’s top-ranked players.

SpainSpain

Alejandro Galán

Spanish padel star Alejandro Galán is one of the best players in the world, reaching the rank of number one, and is renowned for his power and precision on the court.

SpainSpain

İçerik Rehberi

  1. 1
    Galán ve Chingotto zaferin bir maç uzağında kaldı
  2. 2
    Gemma Triay ve Delfina Brea yeniden zirvede
  3. 3
    Premier Padel 2025 Paris Major final heyecanını tekrar izle
  4. 4
    Paris, eşi benzeri görülmemiş bir padel atmosferi yarattı
  5. 5
    Paris'in kaçırmış olabileceğin öne çıkan anları
  6. 6
    Sıradaki durak: Düsseldorf P2
01

Galán ve Chingotto zaferin bir maç uzağında kaldı

Önceki altı turnuvada olduğu gibi, Paris Major finali de dünyanın en iyi iki çiftini yeniden karşı karşıya getirdi. Alejandro Galán - Federico Chingotto bir kez daha ezeli rakiplerini mağlup etmeye çalıştı.
İlk set adeta bir fırtına gibiydi. Agustín Tapia ve Arturo Coello baştan itibaren son derece rahat oynadı, yüksek toplar ve akıllıca orta vuruşlarla rakiplerini olağan dışı sayıda basit hataya zorladı; Tapia – Coello ikilisinin yalnızca bir hatasına karşılık dokuz hata. Yaklaşık 20 dakika sonunda, seribaşı ikili 6-1 öne geçti.
İspanyol Alejandro Galán, 14 Eylül 2025'te Fransa'nın Paris kentindeki Roland Garros Stadyumu'nda oynanan Alpine Paris Major Premier Padel final maçında sert bir vuruş yapıyor.

Alejandro Galán, Paris Major'da gücünü ortaya koyuyor

© Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Geçen hafta, erkekler kategorisinin seribaşı liderleri Tapia ve Coello, Madrid P1'de sürpriz bir şekilde yedinci seribaşı Leo Augsburger – Martín Di Neno ikilisine mağlup olmuştu, sıralamanın ikinci ve üçüncü seribaşlarını da geçerek şampiyonluğa ulaşmalarına engel olamamıştı.
Paris Major'da Coello ve Tapia, Court Philippe Chatrier'de üst üste üçüncü yıl kupayı kaldırma fırsatını yakaladı ki bu tarihi bir başarıydı. "Altın Çocuklar", finale gelene kadar tek bir set bile kaybetmedi ve önlerinde yeni bir meydan okuma belirdi.
Arturo Coello ve Agustin Tapia, 13 Eylül 2025'te Fransa'nın Paris kentindeki Roland Garros Stadyumu'nda düzenlenen Alpine Paris Major Premier Padel yarı final maçında mücadele ediyor.

Coello ve Tapia, üst üste üçüncü kez Paris Major'ı kazandı

© Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Tapia ve Coello, oyunun momentumunu kullanarak fileye en yakın pozisyonları almaya devam etti, "Chingalán"ın savunmalarını zorlamasını önlemek için tüm boşlukları kapattı. Kortun yavaş şartlarına rağmen kritik puanlarda smaçlarla üstünlük sağladılar ve rakiplerinin servisini kırarak maçı bitirdiler: (6-1, 6-4)
Paris Major, Coello ve Tapia ikilisinin bu sezonki dokuzuncu kupası oldu. Hangi turnuva ya da koşul olursa olsun, bu ikilinin dominasyonu sürüyor. Galán – Chingotto ise dört kupayla 2025'teki en büyük rakipleri olarak ikincilikte kalmaya devam ediyor.
02

Gemma Triay ve Delfina Brea yeniden zirvede

İspanyol Beatriz Gonzalez Fernandez, 12 Eylül 2025'te Fransa'nın Paris kentindeki Roland Garros Stadyumu'nda düzenlenen Alpine Paris Major Premier Padel çeyrek final maçında mücadele ederken.

Bea González ve Claudia Fernández çeyrek finali geçemedi

© Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Geçen hafta Madrid P1'de, bu yıl ikinci kez bir finalde üçüncü seribaşı Bea González – Claudia Fernández ikilisine kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Triay ve Brea, Paris'te yeniden zirveye döndü.
Triay üst üste dördüncü Major turnuvasını hedeflerken, Brea kariyerinin en iyi padelini oynuyordu. İkili, Paris Major'un yeniden doğru yola girmenin mükemmel fırsatı olduğunun farkındaydı.
Paris finalinde rakipleri beşinci seribaşı Marta Ortega – Tamara Icardo oldu ve bu eşleşme daha önce hiç yaşanmamıştı. Ortega – Icardo, Temmuz'daki Málaga P1 finaline ulaşmıştı ama fırsatı değerlendirememişti. Çeyrek finallerde ise González ve Fernández ikilisini turnuvadan elemişlerdi.
14 Eylül 2025'te Delfina Brea Senesi ve Gemma Triay Pons, Fransa'nın Paris kentindeki Roland Garros Stadyumu'nda Premier Padel Alpine Paris Major zaferinin ardından birincilik kupasını taşıyor.

Gemma Triay ve Delfina Brea sezonun yedinci turnuvasını kazandı

© Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Seribaşı ikili, en baştan itibaren en iyilerini sahaya koymaları gerektiğini biliyordu. Ortega ve Icardo ikilisinin direnişine rağmen, Triay'ın agresif oyunu ve Brea'nın akıllıca top yerleştirmeleri doğru anda servis kırmalarını sağladı ve ilk seti aldılar: (7-5)
İkinci sette ise Brea - Triay sadece olağanüstü top temposunu korudu. Hafta boyunca üst seviyede oynayan Icardo ve Ortega buna karşı koyamadı. Tepki vermeye fırsat bulamadan Triay ve Brea, iki setlik galibiyeti ilan etti: (7-5, 6-2)
Bu galibiyetle Triay ve Brea, sezonun yedinci kupasını kazandı, liderliklerini pekiştirdi ve en yakın rakipleri ikinci seribaşı Ariana Sánchez – Paula Josemaría ile aralarındaki farkı açtı. Sánchez – Josemaría bu yıl dört kupa kazandı.
03

Premier Padel 2025 Paris Major final heyecanını tekrar izle

Final, Paris Major

Paris Major Premier Padel turnuvasında büyük ödül için mücadele eden iki takımı izle.

04

Paris, eşi benzeri görülmemiş bir padel atmosferi yarattı

Geçen hafta Madrid P1'de final günlerinde 14.000 taraftar stadyumu doldurmuştu ancak ikonik Roland Garros kompleksi padeli bambaşka bir boyuta taşıdı. 25.000 seyirci her puanda coşarak Fransa'nın padelin son derece hızlı büyüdüğü ülkelerden biri olduğunu ortaya koydu.
Fransa'nın başkentindeki ılıman ve nemli hava, hafta boyunca %90'a varan nem oranıyla kort koşullarını oldukça yavaş hale getirdi. Bu da oyuncuları uzun rallilerle mücadele etmeye zorladı ve stratejik, sabırlı oyunu ödüllendirdi.
05

Paris'in kaçırmış olabileceğin öne çıkan anları

İspanya'dan Juan Lebrón Chincoa, 13 Eylül 2025'te Paris'teki Roland Garros Stadyumu'nda düzenlenen Alpine Paris Major Premier Padel yarı finalinde Franco Stupaczuk ile birlikte mücadele ediyor.

Üçüncü sıradaki LeBron ve Stupaczuk yarı finalde elendi

© Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Bir numaralı seribaşları Tapia - Coello ile üçüncü seribaşı Franco Stupaczuk – Juan Lebrón arasındaki yarı finalde, "Stupa" hızlı reflekslerini sergiledi. Arturo Coello ile yoğun bir vole rallisinin ardından hızlı tepkisi ve isabetli vuruşuyla puanı kazandı.
Aynı maçta Juan Lebrón inanılmaz bir kurtarış yaptı, topu file önüne mükemmel yerleştirdi ve rakipleriyle olağanüstü rallilerde top alışverişi yaparak sonunda Tapia'nın hızlı smaç denemesini kusursuz bir blokla alt etti.
Kadınlar yarı finalinde dördüncü seribaşı Sofia Araujo – Andrea Ustero ile bir numaralı seribaşı Gemma Triay – Delfina Brea karşı karşıya geldi. Ustero, mükemmel bir kısa top vuruşuyla rallinin temposunu sihirli bir şekilde yavaşlattı ve seyirciyi ayağa kaldırdı. Aynı yarı finalde Portekizli yıldız Sofia Araujo, Gemma Triay'ın güçlü smacını önceden tahmin etti, kort dışına çıktı ve file önünde mükemmel bir kurtarış yaptı.
06

Sıradaki durak: Düsseldorf P2

Premier Padel şimdi bir haftalık ara veriyor ve padelin hızla büyüdüğü ülkelerden biri olan Almanya'ya gidiyor. Ülkedeki ilk Premier Padel etkinliği Düsseldorf P2, 22-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Tur daha sonra Avrupa'daki yolculuğuna devam edecek ve 29 Eylül – 5 Ekim tarihlerinde Hollanda'daki Rotterdam P1'e uğrayacak. Takvimin tamamı için buraya tıkla.

