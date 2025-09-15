© Jure Makovec/Red Bull Content Pool
Premier Padel Paris Major'da neler yaşandı?
Madrid'deki hayal kırıklığının ardından, padelin seribaşı çiftleri Paris Major kupalarını kaldırmayı başardı; erkekler finalinde Alejandro Galán ve Federico Chingotto ikilisinin mücadelesine rağmen.
01
Galán ve Chingotto zaferin bir maç uzağında kaldı
Önceki altı turnuvada olduğu gibi, Paris Major finali de dünyanın en iyi iki çiftini yeniden karşı karşıya getirdi. Alejandro Galán - Federico Chingotto bir kez daha ezeli rakiplerini mağlup etmeye çalıştı.
İlk set adeta bir fırtına gibiydi. Agustín Tapia ve Arturo Coello baştan itibaren son derece rahat oynadı, yüksek toplar ve akıllıca orta vuruşlarla rakiplerini olağan dışı sayıda basit hataya zorladı; Tapia – Coello ikilisinin yalnızca bir hatasına karşılık dokuz hata. Yaklaşık 20 dakika sonunda, seribaşı ikili 6-1 öne geçti.
Geçen hafta, erkekler kategorisinin seribaşı liderleri Tapia ve Coello, Madrid P1'de sürpriz bir şekilde yedinci seribaşı Leo Augsburger – Martín Di Neno ikilisine mağlup olmuştu, sıralamanın ikinci ve üçüncü seribaşlarını da geçerek şampiyonluğa ulaşmalarına engel olamamıştı.
Paris Major'da Coello ve Tapia, Court Philippe Chatrier'de üst üste üçüncü yıl kupayı kaldırma fırsatını yakaladı ki bu tarihi bir başarıydı. "Altın Çocuklar", finale gelene kadar tek bir set bile kaybetmedi ve önlerinde yeni bir meydan okuma belirdi.
Tapia ve Coello, oyunun momentumunu kullanarak fileye en yakın pozisyonları almaya devam etti, "Chingalán"ın savunmalarını zorlamasını önlemek için tüm boşlukları kapattı. Kortun yavaş şartlarına rağmen kritik puanlarda smaçlarla üstünlük sağladılar ve rakiplerinin servisini kırarak maçı bitirdiler: (6-1, 6-4)
Paris Major, Coello ve Tapia ikilisinin bu sezonki dokuzuncu kupası oldu. Hangi turnuva ya da koşul olursa olsun, bu ikilinin dominasyonu sürüyor. Galán – Chingotto ise dört kupayla 2025'teki en büyük rakipleri olarak ikincilikte kalmaya devam ediyor.
02
Gemma Triay ve Delfina Brea yeniden zirvede
Geçen hafta Madrid P1'de, bu yıl ikinci kez bir finalde üçüncü seribaşı Bea González – Claudia Fernández ikilisine kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Triay ve Brea, Paris'te yeniden zirveye döndü.
Triay üst üste dördüncü Major turnuvasını hedeflerken, Brea kariyerinin en iyi padelini oynuyordu. İkili, Paris Major'un yeniden doğru yola girmenin mükemmel fırsatı olduğunun farkındaydı.
Paris finalinde rakipleri beşinci seribaşı Marta Ortega – Tamara Icardo oldu ve bu eşleşme daha önce hiç yaşanmamıştı. Ortega – Icardo, Temmuz'daki Málaga P1 finaline ulaşmıştı ama fırsatı değerlendirememişti. Çeyrek finallerde ise González ve Fernández ikilisini turnuvadan elemişlerdi.
Seribaşı ikili, en baştan itibaren en iyilerini sahaya koymaları gerektiğini biliyordu. Ortega ve Icardo ikilisinin direnişine rağmen, Triay'ın agresif oyunu ve Brea'nın akıllıca top yerleştirmeleri doğru anda servis kırmalarını sağladı ve ilk seti aldılar: (7-5)
İkinci sette ise Brea - Triay sadece olağanüstü top temposunu korudu. Hafta boyunca üst seviyede oynayan Icardo ve Ortega buna karşı koyamadı. Tepki vermeye fırsat bulamadan Triay ve Brea, iki setlik galibiyeti ilan etti: (7-5, 6-2)
Bu galibiyetle Triay ve Brea, sezonun yedinci kupasını kazandı, liderliklerini pekiştirdi ve en yakın rakipleri ikinci seribaşı Ariana Sánchez – Paula Josemaría ile aralarındaki farkı açtı. Sánchez – Josemaría bu yıl dört kupa kazandı.
03
Premier Padel 2025 Paris Major final heyecanını tekrar izle
Final, Paris Major
Paris Major Premier Padel turnuvasında büyük ödül için mücadele eden iki takımı izle.
04
Paris, eşi benzeri görülmemiş bir padel atmosferi yarattı
Geçen hafta Madrid P1'de final günlerinde 14.000 taraftar stadyumu doldurmuştu ancak ikonik Roland Garros kompleksi padeli bambaşka bir boyuta taşıdı. 25.000 seyirci her puanda coşarak Fransa'nın padelin son derece hızlı büyüdüğü ülkelerden biri olduğunu ortaya koydu.
Fransa'nın başkentindeki ılıman ve nemli hava, hafta boyunca %90'a varan nem oranıyla kort koşullarını oldukça yavaş hale getirdi. Bu da oyuncuları uzun rallilerle mücadele etmeye zorladı ve stratejik, sabırlı oyunu ödüllendirdi.
05
Paris'in kaçırmış olabileceğin öne çıkan anları
Bir numaralı seribaşları Tapia - Coello ile üçüncü seribaşı Franco Stupaczuk – Juan Lebrón arasındaki yarı finalde, "Stupa" hızlı reflekslerini sergiledi. Arturo Coello ile yoğun bir vole rallisinin ardından hızlı tepkisi ve isabetli vuruşuyla puanı kazandı.
Aynı maçta Juan Lebrón inanılmaz bir kurtarış yaptı, topu file önüne mükemmel yerleştirdi ve rakipleriyle olağanüstü rallilerde top alışverişi yaparak sonunda Tapia'nın hızlı smaç denemesini kusursuz bir blokla alt etti.
Kadınlar yarı finalinde dördüncü seribaşı Sofia Araujo – Andrea Ustero ile bir numaralı seribaşı Gemma Triay – Delfina Brea karşı karşıya geldi. Ustero, mükemmel bir kısa top vuruşuyla rallinin temposunu sihirli bir şekilde yavaşlattı ve seyirciyi ayağa kaldırdı. Aynı yarı finalde Portekizli yıldız Sofia Araujo, Gemma Triay'ın güçlü smacını önceden tahmin etti, kort dışına çıktı ve file önünde mükemmel bir kurtarış yaptı.
06
Sıradaki durak: Düsseldorf P2
Premier Padel şimdi bir haftalık ara veriyor ve padelin hızla büyüdüğü ülkelerden biri olan Almanya'ya gidiyor. Ülkedeki ilk Premier Padel etkinliği Düsseldorf P2, 22-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Tur daha sonra Avrupa'daki yolculuğuna devam edecek ve 29 Eylül – 5 Ekim tarihlerinde Hollanda'daki Rotterdam P1'e uğrayacak. Takvimin tamamı için buraya tıkla.
