Primož Roglič: Aksilikleri Avantaja Dönüştüren Profesyonel Bisikletçi

Farklı bir yanıt verecek tek kişi Slovenyalı, iki çocuk babası ve spor tarihinin en başarılı bisikletçilerinden biri olan Primož Roglič'in kendisi olacaktır. Roglič; 2020 Fransa Bisiklet Turu'nu bir yenilgi olarak görmüyor. Onun gözünde, dünyanın en büyük bisiklet yarışını ikinci sırada bitirmek bir başarıdır. Ve bu konuda haklı değil mi? Her halükarda, o zamandan beri ilk üçte podyuma çıkamadı.

bu sonucu neden seyircilerden bu kadar farklı değerlendiriyor? Roglič o yarışta on bir gün boyunca genel klasman lideri mayosunu yani maillot jaune'ü giydi. Ardından genel klasman için belirleyici olan yirminci etap geldi: La Planche des Belles Filles'e kadar olan dağ zaman denemesi. Roglič iyi bir tırmanıcı ve iyi bir zamana karşı yarışçısıydı. İnsanlar turda yarışı kazanan konusunda işlerin kesinleştiğini düşünüyordu. Primož Roglič ise öyle düşünmüyordu.

Roglič'ten sürekli böyle cümleler duyarsınız. Başını yana eğiyor, gülümsüyor ve kollarıyla işaretler yapıyor. "Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin." Ya da: "Yarış bitene kadar bitmez." Veya: "Ya iyi bacakların vardır, ya da iyi bacakların yoktur." Böyle konuştuğunda asla tam olarak emin olamıyorsunuz: ciddi mi, yoksa sadece gazetecilerden kurtulmaya mı çalışıyor? Ancak Primož Roglič söz konusu olduğunda klişe gibi görünen bu sözler onun için çok şey ifade eden gerçekler olabilir. Bu cümleleri sadece can sıkıntısından ya da hoşnutsuzluktan söylemiyor. Onları gerçekten kastettiği için söylüyor.

34 yaşındaki Primož Roglič, Slovenya'da Ljubljana'nın doğusunda büyüdü, şimdi ailesiyle birlikte Monako'da yaşıyor ve bu sezondan beri Red Bull - BORA - hansgrohe takımının liderliğini yapıyor, bazı şeyleri etkileyebileceğinize ama diğerlerini etkileyemeyeceğinize inanıyor. Örneğin, kendi performansınızı ve motivasyonunuzu etkileyebilirsiniz, ancak rotayı, hava durumunu, yol koşullarını, rakip takımların taktiklerini veya diğer bisikletçilerin formunu etkileyemezsiniz. Bir yarışı kazanmanız ya da kaybetmeniz size bağlı değildir, ancak her şeyinizi verip vermediğiniz size bağlıdır.

Rolf Aldag bu yaklaşımı seviyor. Bir zamanlar Bjarne Riis ve Jan Ullrich'e iki Fransa Turu zaferinde yardımcı olan Aldag, şimdi Red Bull - BORA - hansgrohe'de Spor Müdürü. Roglič'i her geçen gün daha iyi tanıyor ve her geçen gün daha da etkileniyor. "Primož tanıdığım en açık insanlardan biri ama bu saf bir açıklık değil. Hayalperest biri değil. O sadece tüm olasılıklara açık. İşlerin iyi olabileceği gibi kötü de olabileceğini biliyor. Onunla çalışmayı bu kadar özgürleştirici kılan da bu."

Aldag'ın Roglič hakkında sevdiği başka bir şey daha var: Herkes onu her zaman eski büyük bisikletçilerle karşılaştırıyor, ancak Roglič'in kendisi genellikle bu isimleri pek kullanmıyor. O, çocukken televizyon karşısında oturup saatlerce bisiklet yarışlarını izleyen profesyonel bisikletçilerden biri değil. Hayranı değildi ve büyük yarışların kazananlar listesini ezbere bilmiyordu. Çocukken bisikletçi bile değildi. Gençliğinde bile henüz değildi.

O zamanlar en sevdiği hobi atı olan motosikletini sattı ve parayı bir yarış motosikleti almak için kullandı. Bu sporu sevdiğini fark etti. Ve eski sporuyla benzerlikler olduğunu: Zayıf olmanız ve iyi bacaklara sahip olmanız gerekiyor. Ancak arada büyük bir fark da var: Bacaklarda ihtiyaç duyulan şey patlayıcılık değil, dayanıklılık. Roglič işe koyuldu. Onu özellikle cezbeden de buydu: bisiklette çok sıkı çalışmanız gerekiyor ama çabalarınızın karşılığını da alıyorsunuz. O çok çalışmayı seven biri.

Ve ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığı 2013 yılından bu yana - nispeten 23 yaşında - birçok başarı elde etti. Çok yönlülüğü özellikle dikkat çekici: zamana karşı yarışta Olimpiyat şampiyonu oldu, ancak Liège Bastogne Liège ile en prestijli tek günlük yarışlardan birini de kazandı. Bir haftalık turların ustası olarak kabul ediliyor, ancak asıl uzmanlığı üç haftalık, yani Tour de France, Vuelta an España, Giro d'Italia.

