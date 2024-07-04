Primož Roglič: Aksilikleri Avantaja Dönüştüren Profesyonel Bisikletçi

Bisiklet sporundan anlayan yüz kişiye Primož Roglič'in kariyerindeki en büyük yenilginin ne olduğunu sorsanız doksan dokuzu aynı cevabı verirdi: Roglič'in sondan bir önceki etapta kesin zafer olduğunu düşündüğü yarışı kaybettiği 2020 Fransa Bisiklet Turu.

Farklı bir yanıt verecek tek kişi Slovenyalı, iki çocuk babası ve spor tarihinin en başarılı bisikletçilerinden biri olan Primož Roglič'in kendisi olacaktır. Roglič; 2020 Fransa Bisiklet Turu'nu bir yenilgi olarak görmüyor. Onun gözünde, dünyanın en büyük bisiklet yarışını ikinci sırada bitirmek bir başarıdır. Ve bu konuda haklı değil mi? Her halükarda, o zamandan beri ilk üçte podyuma çıkamadı.

Peki Red Bull - BORA - hansgrohe'nin yıldız bisikletçisi bu sonucu neden seyircilerden bu kadar farklı değerlendiriyor? Roglič o yarışta on bir gün boyunca genel klasman lideri mayosunu yani maillot jaune'ü giydi. Ardından genel klasman için belirleyici olan yirminci etap geldi: La Planche des Belles Filles'e kadar olan dağ zaman denemesi. Roglič iyi bir tırmanıcı ve iyi bir zamana karşı yarışçısıydı. İnsanlar turda yarışı kazanan konusunda işlerin kesinleştiğini düşünüyordu. Primož Roglič ise öyle düşünmüyordu.

Bir vatandaşı tarafından tahttan indirildi

Roglič 2020'de Col de la Madeleine'de sarı mayoyu giymeye devam ediyor © Red Bull Content Pool

Zamana karşı yarışta, sporcular genel klasmanın tersi sırayla birbiri ardına start alıyor. Böylece Roglič, kendisi gibi genç ve yetenekli bir Sloven olan ikinci sıradaki Tadej Pogačar'ın ardından saat 17:14'te son sıradan çıkış yaptı. Roglič genel sıralamada Pogačar'ın 57 saniye önündeydi ki bu 36 kilometrelik bir zamana karşı yarışta çok büyük bir fark demek. 36 kilometrede 57 saniye kaybetmek için ya ciddi bir hata yapmanız gerekir. Ya da diğer bisikletçinin hayatının en iyi gününü geçirmesi gerekir.

Ya iyi bacaklarınız vardır ya da yoktur. Primož Roglič

Roglič'ten sürekli böyle cümleler duyarsınız. Başını yana eğiyor, gülümsüyor ve kollarıyla işaretler yapıyor. "Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin." Ya da: "Yarış bitene kadar bitmez." Veya: "Ya iyi bacakların vardır, ya da iyi bacakların yoktur." Böyle konuştuğunda asla tam olarak emin olamıyorsunuz: ciddi mi, yoksa sadece gazetecilerden kurtulmaya mı çalışıyor? Ancak Primož Roglič söz konusu olduğunda klişe gibi görünen bu sözler onun için çok şey ifade eden gerçekler olabilir. Bu cümleleri sadece can sıkıntısından ya da hoşnutsuzluktan söylemiyor. Onları gerçekten kastettiği için söylüyor.

Kayakla atlamadan profesyonel bisikletçiliğe: Primož Roglič'in sıra dışı kariyeri

34 yaşındaki Primož Roglič, Slovenya'da Ljubljana'nın doğusunda büyüdü, şimdi ailesiyle birlikte Monako'da yaşıyor ve bu sezondan beri Red Bull - BORA - hansgrohe takımının liderliğini yapıyor, bazı şeyleri etkileyebileceğinize ama diğerlerini etkileyemeyeceğinize inanıyor. Örneğin, kendi performansınızı ve motivasyonunuzu etkileyebilirsiniz, ancak rotayı, hava durumunu, yol koşullarını, rakip takımların taktiklerini veya diğer bisikletçilerin formunu etkileyemezsiniz. Bir yarışı kazanmanız ya da kaybetmeniz size bağlı değildir, ancak her şeyinizi verip vermediğiniz size bağlıdır.

Rolf Aldag bu yaklaşımı seviyor. Bir zamanlar Bjarne Riis ve Jan Ullrich'e iki Fransa Turu zaferinde yardımcı olan Aldag, şimdi Red Bull - BORA - hansgrohe'de Spor Müdürü. Roglič'i her geçen gün daha iyi tanıyor ve her geçen gün daha da etkileniyor. "Primož tanıdığım en açık insanlardan biri ama bu saf bir açıklık değil. Hayalperest biri değil. O sadece tüm olasılıklara açık. İşlerin iyi olabileceği gibi kötü de olabileceğini biliyor. Onunla çalışmayı bu kadar özgürleştirici kılan da bu."

Roglič sıkı antrenman yapıyor © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Aldag'ın Roglič hakkında sevdiği başka bir şey daha var: Herkes onu her zaman eski büyük bisikletçilerle karşılaştırıyor, ancak Roglič'in kendisi genellikle bu isimleri pek kullanmıyor. O, çocukken televizyon karşısında oturup saatlerce bisiklet yarışlarını izleyen profesyonel bisikletçilerden biri değil. Hayranı değildi ve büyük yarışların kazananlar listesini ezbere bilmiyordu. Çocukken bisikletçi bile değildi. Gençliğinde bile henüz değildi.

Primož Roglič tamamen farklı iki disiplinde başarılı. Dünyanın en umut vaat eden kayakla atlamacılarından biriydi. 2011 yılında 21 yaşındayken düştü ve bu, kariyerini aniden sona erdirdi. Dizlerinde sorunlar vardı ve artık kayakla atlamak istemiyordu.

Zayıf ve iyi bacaklara sahip olmalısın.

O zamanlar en sevdiği hobi atı olan motosikletini sattı ve parayı bir yarış motosikleti almak için kullandı. Bu sporu sevdiğini fark etti. Ve eski sporuyla benzerlikler olduğunu: Zayıf olmanız ve iyi bacaklara sahip olmanız gerekiyor. Ancak arada büyük bir fark da var: Bacaklarda ihtiyaç duyulan şey patlayıcılık değil, dayanıklılık. Roglič işe koyuldu. Onu özellikle cezbeden de buydu: bisiklette çok sıkı çalışmanız gerekiyor ama çabalarınızın karşılığını da alıyorsunuz. O çok çalışmayı seven biri.

Bisiklete binmek onun tutkusu ama aynı zamanda bunu bir kariyer olarak da görüyor. Bisikletin sadece kendi hayatı değil, aslında tüm ailesinin hayatı olduğunu ve tüm günlük yaşamının buna dayandığını söylüyor. Zaman zaman zor olsa da başarılı olduğunuzda daha da büyük bir tatmin yaşıyorsunuz.

Primož Roglič, Red Bull-BORA-hansgrohe'nin Sloven çok yönlü bisikletçisi © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ve ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığı 2013 yılından bu yana - nispeten 23 yaşında - birçok başarı elde etti. Çok yönlülüğü özellikle dikkat çekici: zamana karşı yarışta Olimpiyat şampiyonu oldu, ancak Liège Bastogne Liège ile en prestijli tek günlük yarışlardan birini de kazandı. Bir haftalık turların ustası olarak kabul ediliyor, ancak asıl uzmanlığı üç haftalık, yani Tour de France, Vuelta an España, Giro d'Italia.

Giro'yu 2023'te ve Vuelta'yı üç kez kazandı: 2019, 2020 ve 2021. Sadece Tour eksik. 2020'de Pogačar'a kaybetti. 2021'de kaza yaptı ve yarışı sakatlanarak bıraktı, aynı şekilde 2022'de de. Geçen yıl, ilkbaharda Giro'ya ve sonbaharda Vuelta'ya konsantre oldu ve turu atladı. Bazı insanlar Primož Roglič'in kariyerinin ancak Tour de France'ı kazanırsa tamamlanacağına inanıyor. Primož Roglič'in kendisi hiçbir şekilde bu görüşte değil.

Tour de France 2024'ün en büyük favorilerinden biri

Hırslı biri ve bu yaz yeni takımıyla Tour'u kazanmak istiyor. Nisan ayının başında Bask Ülkesi Turu'nda lider mayosunu giyerken geçirdiği kazada acı verici morluklar ve sıyrıklar yaşamasına rağmen en büyük favorilerden biri olacak. Ama eğer başaramazsa, bununla ilgili bir sorunu yok. "Yenilgiler hayatın bir parçası" diyor.

Yenilgiler hayatın bir parçası Primož Roglič

"Biliyor musunuz," diyor sohbet sırasında, "Turu kazansam bile bunun beni farklı bir insan yapmayacağından oldukça eminim. Ve insanların beni bu yüzden hatırlamasını istemiyorum." Bir an için düşünüyor. "Aksine, insanların beni her zaman her şeyini veren bir bisikletçi olduğum için hatırlamasını istiyorum. Kariyerime dönüp baktığımda, bisiklet sürmekten keyif alan ve bu keyfi etrafa yayan kişi olmak isterim."

Roglič İspanya Bisiklet Turu'nda zafere sürüyor © Gianfranco Tripodo/The Red Bulletin

Roglič'i rakipleri Pogačar ve Vingegaard'dan ayıran özellikler

Aslında Roglič'in yarışını izlemek bir zevk. Yarışları sol eliyle kazanıyormuş gibi görünen ve kameraya sırıtan Pogačar gibi şakacı biri değil. Yine de, son iki yılın Fransa Turu galibi Danimarkalı Jonas Vingegaard kadar da çekingen değil, hesaplı ve biraz sıkıcı görünüyor. Roglič bisiklet üzerinde ve dışında gizemli bir auraya sahip. Onu izliyor ve kendinize soruyorsunuz: Kim bu insan? Ve içinde ne var? Neler yapabilir? Geçen sonbaharda bu konuda bir fikir edindik.

Dağın zirvesi yoğun sisle kaplıydı, yollar dolambaçlı ve dardı ama televizyon kameralarının görüntüleri jilet gibi keskindi. Tüm dünya, Vuelta a España'nın on yedinci etabının sonunda, Angliru'ya giden uzun ve acımasız tırmanışta neler olduğunu görebiliyordu: Primož Roglič, genel liderin kırmızı mayosunu giyen takım arkadaşı Amerikalı Sepp Kuss'a saldırdı. Ve finişe iki kilometre kala onu geride bıraktı.

Tur'u kazanmam beni farklı bir insan yapmaz Primož Roglič

Dünyanın en önemli bisiklet yayıncısı Eurosport'un stüdyosunda uzmanlar yarışın ardından sakinleşemedi. Eski profesyonel bisikletçi Adam Blythe "Bu vefasızlık, saygısızlık" derken, 1980'lerin en başarılı bisikletçilerinden biri olan Sean Kelly şaşkınlıkla başını salladı. Takım arkadaşınıza saldırmamanız yazılı olmayan bir kuraldır. Özellikle de artık yarışı kazanma şansınız kalmadığında. Ve özellikle de takım arkadaşınız zaten kazanmış ve sadece bitiş çizgisine doğru gitmek zorundaysa.

Bisikleti bir takım sporu yapan nedir?

Bisiklet sporunun kurallarına biraz daha az aşina olanlar için bir şeyi kısaca açıklamamız gerekiyor: Bisiklet sporu - onu bu kadar eşsiz kılan da budur - hem bir takım sporu hem de bireysel bir spordur. Bireysel bir spordur çünkü sonuçta podyumun tepesinde sadece bir kişi durur. Sadece bir kişi bitiş çizgisini ilk geçebilir. Aynı zamanda bir takım sporudur çünkü hiç kimse destek olmadan zirveye ulaşamaz. Kural olarak, destekçiler görünmez kalır, Sepp Kuss gibi liderlerinin yanında durmak için para alan insanlar ve Primož Roglič gibi insanlar. Onlara içecek getirirler, rüzgardan korurlar ve tempoyu belirlerler. Ancak nadiren de olsa rüzgar tersine döner. Geçen sonbaharda olduğu gibi.

Roglič resimli kitaplardan fırlamış bir atlet © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Roglič neden sadık yardımcısına teşekkür etme fırsatını değerlendirmedi? Bu soru kendisine birçok kez soruldu ve her seferinde aynı şekilde cevap verdi. Birincisi: "Bu konu Kuss ile görüşüldü." İkincisi, "Ben sadece kendime karşı sorumluyum."

Bisiklet sürmekten keyif alan ve bu keyfi yayan kişi olmak isterdim Primož Roglič

Bu son derece bencilce bir ifade. Ama aynı zamanda üst sınıf sporu da tanımlayan bir ifadedir. Üst düzey spor aslında kazanmakla ilgili değildir. Elinizden gelenin en iyisini yapmakla ilgilidir. Başkalarının ne yaptığı, ne kadar formda oldukları, kendilerini ne kadar zorladıkları nedeniyle başkalarına karşı gerçekten rekabet etmezsiniz; bunu hava durumunu etkileyebileceğinizden daha fazla etkileyemezsiniz - bu sizin kontrolünüz dışındadır. Elinizden gelenin en iyisini yapıp yapmamak sizin kontrolünüzdedir. Ve eğer hala depoda rezervleriniz varsa ama kendinizi geride tutuyorsanız, o zaman elinizden gelenin en iyisini yapmamış, kendinizi hayal kırıklığına uğratmış ve kendinize karşı kaybetmişsiniz demektir.

Neyin kontrolünüz dışında neyin kontrolünüz dahilinde olduğunu bilmek büyük bir güç kazandırır. Primož Roglič bu anlayışı içselleştirmiştir.