Kübra Dağlı - Çeviklik Antrenmanı

Vücudunun farklı bölgelerini çalıştırarak çevikliğini geliştirebileceğin; genel kuvvet, hız ve çabukluk temelli 10 antrenmanlık seri tam sana göre.

Günde 1 antrenman yapman ya da seviyene göre antrenmanlar arasında 1 ya da 2 gün ara vermen çok önemli.

Antrenmanlar sırasında ve setler arasında istediğin kadar dinlenebilirsin. Setleri veya süreleri seviyene göre ayarlayabilir, hareketler sırasında acı ya da ağrı hissedersen, hareketi yapmayı bırakabilirsin.

Hadi sen de Kübra Dağlı ’nın programını takip ederek antrenman yap ve #şehreizinibırak

Not : Antrenman seviyene göre 20 dakika olarak önerilen antrenmanı 10 dakika, set sayısı fazla geliyorsa azaltarak kendi seviyene göre değiştirebilirsin.

Antrenman 1

Max Jumping Jacks, Push-up Complex

5 Tekrar

Kübra’nın antrenmanına vücut ağırlığı ile yapılan jumping jack hareketleri ile başlıyoruz. Üst vücut kas gruplarını güçlendiren push-up complex ile sona eren antrenmanda birer dakikalık AMRAP’lar ve birer dakikalık molalar vermeyi unutmayın.

Kübra Dağlı - Max Jumping Jacks, Push-up Complex

Antrenman 2

12 High Knees, 12 Burpees

6 Tekrar

İkinci antrenmana karın kaslarını güçlendiren high knees hareketleriyle başlıyoruz. Sonrasında ise vücuttaki neredeyse bütün kas gruplarını çalıştıran burpees hareketleri ile tüm vücudumuzu daha çevik hale getirerek antrenmanı tamamlıyoruz. Setler arasında bir dakikalık molalar vermeyi ihmal etmeyin.

Kübra Dağlı - High Knees, Burpees

Antrenman 3

5 Tekrar

10 Tuck Jumps, 20 Alternating Dumbbell Press

Şimdi sıra üçüncü antrenmanda. İlk olarak tuck jumps yaparak karın kaslarını aktif ederken, zıplama esnasında bacak kaslarını da güçlendirebilirsin. Sonrasında dumbbell’ları alıp omuzlarına çalışarak dayanıklılığını artırabilirsin.

Kübra Dağlı - Tuck Jumps, Alternating Dumbbell Press

Antrenman 4

10 Ice Skaters, 10 Sit-up and Reach, 10 Dumbbell Snatch

AMRAP 4 Dakika

Dördüncü antrenmana bacaklarımızı güçlendirerek başlıyoruz! Ice skaters ile çevik ve dengeli bir alt ekstremiteye sahip olurken, sonrasında karın kaslarını güçlendiren sit up hareketleri ile devam edebilirsin. Sonra ise dumbbell’ları alma vakti geliyor! Temel olimpik kaldırışlardan biri olan “snatch” ile daha güçlü ve fit hissederek antrenmanı sonlandırabilirsin. 4 dakikalık AMRAP’lar ve iki dakikalık mola vermeyi de unutma!.

Kübra Dağlı - Ice Skaters, Sit-up and Reach, Dumbbell Snatch

Antrenman 5

Jumping Lunges, Dumbbell Hang Clean and Press

20-18-16-14-12-10 tekrarlar

Beşinci antrenman daha hızlı ve daha çevik olmak isteyenler için birebir. İlk önce bacak kaslarını daha aktif hale getiren jumping lunges hareketleri ile kaslarını ısıtabilirsin. Sonrasında ise dumbbell’larla yapılan ve temel olimpik kaldırışlardan biri olan “clean and press“ ile antrenman tamamlanıyor.

Kübra Dağlı - Jumping Lunges, Dumbbell Hang Clean and Press

Antrenman 6

5x 24 Calf Raise, 5x20 Band Pull Apart, 5x16 Banded Deadlift, 5x 80 Jump Rope

Altıncı antrenmandayız! Öncelikle ayak kaslarına odaklanan calf raise hareketleri ile başlıyoruz. Daha sonra sıra arka omuz ve üst sırt kaslarına geliyor. Band pull apart ile bu kasları da aktif ettikten sonra biraz dinlenip banded deadlift’e geçiş yapabilirsin. Son olarak ise ip atlama zamanı! İp atlayarak yapılan bir aerobik egzersizi olan jump rope ile antrenmanı tamamlayabilirsin. Her setten sonra birer dakika dinlenmeyi ise ihmal etmeyin.

Kübra Dağlı - Calf Raise, Band Pull Apart, Banded Deadlift, Jump Rope

Antrenman 7

Burpee Box Jump, Dumbbell Push Press

20-15-10-5 tekrarlar

Şimdi biraz daha yoğun bir antrenmana başlıyoruz. Tüm vücut kaslarını harekete geçmek için bekliyor! Karın, kalça, göğüs, sırt, omuz dahil olmak üzere bütün bölgeleri çevik hale getiren burpee box jump hareketinin ardından bu kez omuzlara çalışmaya başlıyoruz. Dumbbell’lar ile dizleri hafif kırarak yapılan push press hareketleri ile bu yoğun antrenmanı tamamlayabilirsin.

Kübra Dağlı - Burpee Box Jump, Dumbbell Push Press

Antrenman 8

5x12 Turkish get-up, 5x20 Shoulder Taps, 5x30 Russian Twists, 5x16 Plank Complex

Sekizinci antrenman karın ve omuz bölgesini geliştirmek isteyenler için birebir. Dört hareketten ilki Turkish get up. Karın kaslarını yoğun çalıştıran bu hareketin ardından, shoulder taps’ler ile bu kez omuz kaslarının stabilizasyonunu sağlıyoruz. Ardından Russian twists ve plank complex ile tekrar karın kaslarını güçlendirmeye odaklanabilirsin. Her set sonrası bir dakika dinlenmeyi de unutmayın.

Kübra Dağlı - Turkish get-up, Shoulder Taps, Russian Twists, Plank Complex

Antrenman 9

20 Band Pull Apart, 10 Burpee Tuck Jump, 10 Dumbbell Thrusters

5 Tekrar

Şimdi duruşumuzu biraz daha dikleştirme vakti. Omuz bölgesini aktif hale getiren band pull apart hareketleri dik bir duruş yolunda ilk adım. Sonrasında burpee tuck jump ile tüm vücut kaslarını aktif hale getirme vakti. Son olarak ise yine dumbbell’lar ile bacak ve omuz bölgesine çalışarak çevik bir vücutla dokuzuncu antrenmanı bitirebilirsin.

Kübra Dağlı - Band Pull Apart, Burpee Tuck Jump, Dumbbell Thrusters

Antrenman 10 (Her birini 1’er dakika)

Shoulder Stretch (Üst), Shoulder Stretch (Yan), Shoulder Stretch (Arka), Seated Straddle, Hamstring Stretch (single), Hamstring Stretch (double), Butterfly Stretching, Pigeon Stretch

Antrenman programını tamamlamanın en iyi yolu esneme hareketleridir. Kübra’nın antrenmanı da tüm vücudu aktif hale getiren esneme hareketleriyle bitiyor. Sırasıyla kol, sırt, omuz, göğüs, bacak, bel ve kalça kaslarını esnettikten sonra çevik bir vücut ile finali yapabilirsin.