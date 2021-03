Kübra Dağlı - Çeviklik Antrenmanı

Not

Not : Antrenman seviyene göre 20 dakika olarak önerilen antrenmanı 10 dakika, set sayısı fazla geliyorsa azaltarak kendi seviyene göre değiştirebilirsin.

Antrenman 1

Antrenman 2

Antrenman 3

Antrenman 4

10 Ice Skaters, 10 Sit-up and Reach, 10 Dumbbell Snatch

Dördüncü antrenmana bacaklarımızı güçlendirerek başlıyoruz! Ice skaters ile çevik ve dengeli bir alt ekstremiteye sahip olurken, sonrasında karın kaslarını güçlendiren sit up hareketleri ile devam edebilirsin. Sonra ise dumbbell’ları alma vakti geliyor! Temel olimpik kaldırışlardan biri olan “snatch” ile daha güçlü ve fit hissederek antrenmanı sonlandırabilirsin. 4 dakikalık AMRAP’lar ve iki dakikalık mola vermeyi de unutma!.

Kübra Dağlı - Ice Skaters, Sit-up and Reach, Dumbbell Snatch

Antrenman 5

Jumping Lunges, Dumbbell Hang Clean and Press

Beşinci antrenman daha hızlı ve daha çevik olmak isteyenler için birebir. İlk önce bacak kaslarını daha aktif hale getiren jumping lunges hareketleri ile kaslarını ısıtabilirsin. Sonrasında ise dumbbell’larla yapılan ve temel olimpik kaldırışlardan biri olan “clean and press“ ile antrenman tamamlanıyor.

Kübra Dağlı - Jumping Lunges, Dumbbell Hang Clean and Press

Antrenman 6

5x 24 Calf Raise, 5x20 Band Pull Apart, 5x16 Banded Deadlift, 5x 80 Jump Rope

Altıncı antrenmandayız! Öncelikle ayak kaslarına odaklanan calf raise hareketleri ile başlıyoruz. Daha sonra sıra arka omuz ve üst sırt kaslarına geliyor. Band pull apart ile bu kasları da aktif ettikten sonra biraz dinlenip banded deadlift’e geçiş yapabilirsin. Son olarak ise ip atlama zamanı! İp atlayarak yapılan bir aerobik egzersizi olan jump rope ile antrenmanı tamamlayabilirsin. Her setten sonra birer dakika dinlenmeyi ise ihmal etmeyin.

Kübra Dağlı - Calf Raise, Band Pull Apart, Banded Deadlift, Jump Rope

Antrenman 7

Antrenman 8