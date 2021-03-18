Red Bull Project: Pro Antrenmanlarına Eşlik Edecek Playlistler Burada!
© Barış Acarlı
Red Bull Project: Pro antrenmanlarını sporcuların hazırladığı özel playlistler ile yapmaya ne dersin?
itibarıyla yayında
Red Bull Project:Pro profesyonel sporcular eşliğinde antrenman yapmanı sağlayan sıra dışı bir proje. Çeviklik, kuvvet, esneklik, dayanıklılık, denge konularında profesyonel Red Bull sporcularının hazırladığı programlara buradan ulaşabilir ve şehre izini bırakabilirsin.
Peki, Kübra Dağlı, Toprak Razgatlıoğlu, Hazal Nehir, Ayşe Begüm Onbaşı ve Ayhancan Güven'in antrenman programlarını uygularken, sporcuların bizzat hazırladığı playlistlerin sana eşlik etmesine ne dersin? Kulağa harika geliyor değil mi? Öyleyse hemen aşağıdaki listelere göz at.
Kübra Dağlı
Taekwondo yıldızı, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ile başlayalım. Kübra'nın çeviklik antrenmanı programında ice skaters, high knees gibi hareketlerin doğru formlarını bulabilirsin. Vücudunun farklı bölgelerini çalıştırarak çevikliğini geliştirebileceğin 10 antrenmanlık seri tam sana göre. Kübra'nın antrenman programına buradan ulaşabilirsin. Hazırladığı playlist ise hemen aşağıda.
Toprak Razgatlıoğlu
Şimdi ise sıra Superbike'taki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nda. Vücudunun farklı bölgelerini çalıştırarak güç seviyeni yükseltebileceğin, genel kuvvet ve kuvvet dengesi temelli 10 antrenmanlık seri tam sana göre. Air squats, alternating row gibi hareketlerin doğru formunu bu programda bulacaksın. Toprak'ın antrenman programını buradan izleyebilirsin. Hazırladığı playlist ise hemen aşağıda.
Hazal Nehir
Şimdi parkur sporcusu Hazal Nehir ile denge egzersizi yapmaya ne dersin? Squat, push up, burpees ve plank hareketleriyle dolu bu egzersiz programını sakın kaçırma! Vücudunun farklı bölgelerini çalıştırarak dengeni geliştirebileceğin 10 antrenmanlık seri tam sana göre. Hazal'ın antrenman programını buradan izleyebilirsin. Hazırladığı playlist ise hemen aşağıda.
Ayşe Begüm Onbaşı
Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ile devam edelim. Esneme (stretching) hareketlerinden oluşan bu antrenman programında sumo squat ve leg stretch gibi esneme hareketleri seni bekliyor. Ayşe Begüm'ün antrenman programını buradan izleyebilirsin. Hazırladığı playlist ise hemen aşağıda!
Ayhancan Güven
Motor sporları yıldızımız Ayhancan Güven ise dayanıklılık üzerine 10 antrenmanlık bir programla karşımızda. Plank, russian twist, squat jump gibi hareketlerin doğru formunu kullanarak vücudunun direncini ve dayanıklılığını artırabilirsin. Ayhancan'ın antrenman programını buradan izleyebilirsin. Hazırladığı playlist ise hemen aşağıda!