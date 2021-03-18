Red Bull Project: Pro Antrenmanlarına Eşlik Edecek Playlistler Burada!

Şimdi parkur sporcusu

ile denge egzersizi yapmaya ne dersin? Squat, push up, burpees ve plank hareketleriyle dolu bu egzersiz programını sakın kaçırma! Vücudunun farklı bölgelerini çalıştırarak dengeni geliştirebileceğin 10 antrenmanlık seri tam sana göre. Hazal'ın antrenman programını

izleyebilirsin.

Hazırladığı playlist ise hemen aşağıda.