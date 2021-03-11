Toprak Razgatlıoğlu - Kuvvet Antrenmanı

Vücudunun farklı bölgelerini çalıştırarak güç seviyeni yükseltebileceğin, genel kuvvet ve kuvvet dengesi temelli 10 antrenmanlık seri tam sana göre.

Günde 1 antrenman yapman ya da seviyene göre antrenmanlar arasında 1 ya da 2 gün ara vermen çok önemli.

Antrenmanlar sırasında ve setler arasında istediğin kadar dinlenebilirsin. Setleri veya süreleri seviyene göre ayarlayabilir, hareketler sırasında acı ya da ağrı hissedersen, hareketi yapmayı bırakabilirsin.

Hadi sen de Toprak Razgatlıoğlu ’nun programını takip ederek antrenman yap ve #şehreizinibırak

Not : Antrenman seviyene göre 20 dakika olarak önerilen antrenmanı 10 dakika, set sayısı fazla geliyorsa azaltarak kendi seviyene göre değiştirebilirsin.

Antrenman 1

12 Push-ups, 12 Dumbbell Rows (8 Kez), 20 Step-ups (10 Kez), 24 Air Squats

5 Tekrar

Push-ups hareketleri üst vücudunu geliştirmek için harikadır. İtiş kasları göğüs, ön omuz ve arka kolu çalıştırır. Bu hareketleri vücudunu kuvvetlendirmek ve kendini bir sonraki günün hareketlerine hazırlamak için kullanabilirsin. Dumbbell rows sırt kaslarını çalıştırıp kuvvetlendirirken step ups bacak kaslarını güçlendirmek için harikadır. Üstelik bacaklar arası kuvvet dengesizliğini zamanla dengeler. Son olarak air squats’la bütün bacak kaslarını çalıştırırken genel kuvvet ve dayanıklılığın için en temel alt ekstremite hareketini yapmış olursun.

Toprak Razgatlıoğlu - Push-ups, Dumbbell Rows, Step-ups, Air Squats

Antrenman 2

20 Steps Lateral Banded Walk (10 Kez), Plank (1 Dakika), 40 Flutter Kicks, 20 Sit-ups

4 Tekrar

Bu kez kalça ve karın kaslarını çalıştıran bir program ile devam ediyoruz. Lateral banded walk kalça kaslarını geliştirirken, sonrasında 1 dakikalık plank ile karın kaslarını güçlendirebilirsin. Flutter kicks ise karın kaslarının alt kısmı ve üst bacaklarını güçlendirmek için biçilmiş kaftandır. Son olarak sit-ups ile tekrar karın kaslarını çalıştırarak antrenmanı tamamlayabilirsin.

Toprak Razgatlıoğlu - Lateral Banded Walk, Plank, Flutter Kicks, Sit-ups

Antrenman 3

20 Steps Walking Lunge (10 Kez), 20 Banded Good Morning, 20 Rotational Dumbbell Shoulder Press (10 Kez), 20 Alternating Row (10 Kez)

5 Tekrar

Şimdi biraz da bacakları çalıştırma zamanı! Walking lunge tüm bacak kaslarını çalıştıran temel bir alt vücut hareketidir. Kuvvet ve dayanıklılığı artıran bu hareketin ardından banded good morning ile arka bel, alt sırt, kalça ve arka bacak kaslarını çalıştırmaya devam edebilirsin. Dik bir duruş için sıklıkla tercih edilen bu hareketin ardından, omuz ve sırtını biraz daha çalıştırmak için shoulder press ve alternating row ile antrenmanı sonlandırabilirsin.

Toprak Razgatlıoğlu - Walking Lunge, Banded Good Morning, Alternating Row

Antrenman 4

5x12 Scorpions, 5x16 Side Lying Leg Lifts, Hollow Hold, 5x16 Leg Raise

Dördüncü antrenmana esneme hareketleri ile başlıyoruz! Biraz scorpions yaptıktan sonra üst bacak ve karın kaslarını güçlendirmek için hollow hold’un sırası geliyor. Son olarak leg raise yaparak güç ve dayanıklılığı artıran bir finalle antrenmanın sonuna geliyoruz. Not: Her setten sonra bir dakika dinlenmeyi unutmayın.

Toprak Razgatlıoğlu - Scorpions, Side Leg Lifts, Hollow Hold, Leg Raise

Antrenman 5

10 Dips, 15 Bent Over Row with Dumbbells, 10 Single Leg Deadlift (5 Kez), 15 Bridges

AMRAP - 20 Dakika

Beşinci antrenmana dips hareketi ile başlıyoruz. Kol ve göğüs kaslarımızı iyice ısıttıktan sonra, bu kez dumbbell’ları alıp sırt kaslarını çalıştırmanın zamanı geliyor. Single leg deadlift ile bacaklar arası dengeyi sağladıktan sonra ise bridges ile dayanıklılığımızı artıran son hareketleri yapıp antrenmanı tamamlıyoruz.

Toprak Razgatlıoğlu - Dips, Bent Over Row, Single Leg Deadlift, Bridges

Antrenman 6

5x12 Banded Clamshells (12 Kez), 5x20 Rolling Plank (10 Kez), 5x15 Back Extensions, 5x20 Russian Twists (10 Kez)

Altıncı antrenmana ufak bir ısınmanın ardından kalça kaslarını aktif eden banded clamshells hareketleri ile başlıyoruz. Sonrasında karın kaslarımızı güçlendiren rolling plank ardından ise bu kez sırt bölgesini aktif eden back extensions ile ter atıyoruz. Russin twists ile antrenmanı tamamlarken her Setin ardından bir dakika dinlenmeyi de unutmayın.

Toprak Razgatlıoğlu - Banded Clamshells, Rolling Plank, Back Extensions...

Antrenman 7

15 Dumbbell Sumo Deadlift, 15 Dumbbell Thrusters, 10 Plank Alternating Row, 20 Single Leg Bridge

4 Tekrar

Şimdi yeniden dumbbell’ları ele alma vakti. Kalça, arka bacak ve omuz bölgelerini dominant press hareketi ile güçlendirdikten sonra sıra karın ve sırt kaslarına geliyor. Alternating row ve leg bridge ile dik bir duruşa sahip olmanızı sağlayacak kalça ve bacak hareketlerini yaparak antrenmanı sonlandırabilirsin.

Toprak Razgatlıoğlu - Sumo Deadlift, Thrusters, Plank Alternating Row...

Antrenman 8

20 Steps Banded Zombie Walk (10 Kez), 20 Plank Rotations (10 Kez), 20 Single Leg Weighted Sit-ups (10 Kez), 40 Mountain Climbers (20 Kez)

5 Tekrar

Sekizinci antrenmanda yine karın kaslarına odaklanıyoruz. Önce kalça kasları için dominant bir hareket olan banded zombie walk ile antrenmanın açılışını yaptıktan sonra sıra karın kaslarına geliyor. Denge ve koordinasyonu artıran single leg weighted’in ardından ise omurgayı çevreleyen derin karın kaslarının güçlenmesine yardımcı olan mountain climbers ile bu efektif antrenmanı sonlandırabilirsiniz.

Toprak Razgatlıoğlu - Banded Zombie Walk, Plank Rotations, Leg Weighted

Antrenman 9

8 Lying Alternating Dumbbell Press, 16 Side Lunges, 8 Box Jumps, 16 Reverse Fly with Dumbbells

4 Tekrar

Göğüs kaslarını çalıştırmaya hazır olun. Dokuzuncu antrenmana göğüs kısmını güçlendirerek başladıktan sonra bacak ve kalçaları güçlendiren side lunges ve box jumps ile ivme katabilirsin. Son olarak da öne eğilerek yapılan reverse fly hareketi ile karın bölgesini aktif hale getirebilirsin.

Toprak Razgatlıoğlu - Lying Alternating Dumbbell, Side Lunges, Box Jumps...

Antrenman 10

Standing Quadriceps Stretch, Hamstring Stretch (Single), Hamstring Stretch (Double), IT Band Stretch, Supine Twist, Pigeon, Calf Stretch

Her taraf için bir dakika

Bu antrenman programının finalini esneme hareketleri ile yapıyoruz. Bacak kaslarını esneterek başladığımız antrenmanı toplamda 7 hareketin ardından, kalça ve kalf kaslarını esneten pigeon ve calf stretch hareketleri ile dinç bir vücut eşliğinde tamamlayabilirsiniz.