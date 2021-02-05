PUBG Mobile Airdrop Rehberi

PUBG Mobile'da hem

, hem de ekipman bulmak oldukça kolay. Hele ki

hakkında biraz olsun bilgi sahibiysen en iyi loot’u nerede yapacağını aşağı yukarı bilirsin. Doğru yerlere bakarsan ve biraz da şansın varsa alt edilmesi zor bir oyuncuya dönüşürsün. Eğer işi bir adım öteye götürmek ve eşsiz eşyalara sahip olmak istiyorsan,

gökyüzünden süzülen airdrop’ları takip etmen gerekir

. Maçlar sırasında büyük bir gürültüyle geçiş yapan ve rastgele noktalara airdrop bırakan C-130 uçaklarını fark etmek hiç de zor değil.