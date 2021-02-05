PUBG Mobile Airdrop Rehberi
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PUBG Mobile maçlarında büyük avantaj sağlayan airdrop sistemi hakkında bilmen gerekenleri sıraladık.
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PUBG Mobile'da hem silah, hem de ekipman bulmak oldukça kolay. Hele ki PUBG Mobile haritaları hakkında biraz olsun bilgi sahibiysen en iyi loot’u nerede yapacağını aşağı yukarı bilirsin. Doğru yerlere bakarsan ve biraz da şansın varsa alt edilmesi zor bir oyuncuya dönüşürsün. Eğer işi bir adım öteye götürmek ve eşsiz eşyalara sahip olmak istiyorsan, gökyüzünden süzülen airdrop’ları takip etmen gerekir. Maçlar sırasında büyük bir gürültüyle geçiş yapan ve rastgele noktalara airdrop bırakan C-130 uçaklarını fark etmek hiç de zor değil.
Red Bull Air Drop filtresi ile şehri oyun alanına dönüştürmek mümkün. Bu deneyimi yaşamak için redbull.com/ARmeo adresini ziyaret edebilirsin.
Uzun süre boyunca periyodik olarak geçiş yapan uçaklardan atılmasıyla bilinen airdrop sistemi zaman içinde ufak bir yeniliğe ev sahipliği yaptı. Oyuna eklenen ve haritalarda bir hayli zor bulunan işaret fişeği (Flare Gun) sayesinde özel bir airdrop sandığı çağırmak mümkün oluyor. Ateşlendikten kısa süre sonra uçağın geçişine vesile olan işaret fişeğini takiben bırakılan airdrop’tan bol miktarda silah ve ekipman çıkıyor. İşaret fişeğinin güvenli bölge dışında kullanılması durumunda ise zırhlı BRDM-2 aracı çağrılıyor.
PUBG Mobile Airdrop İçeriği
Oyundaki bazı silahlar, 15x dürbün ve kamuflaj (Ghillie Suit) sadece airdrop kutularından temin edilebiliyor. Hem periyodik olarak atılan, hem de işaret fişeği ile çağrılan airdrop kutularından çıkması muhtemel eşyalar şunlar...
Silahlar
- AUG A3
- AWM
- DBS
- M249
- Mk14 EBR
- OTs-14 Groza
Eklentiler
- 4x ACOG Dürbün
- 8x CQBSS Dürbün
- 15x PM II Dürbün
- Susturucu
Ekipmanlar
- Kamuflaj (Ghillie Suit)
- Seviye 3 Kask
- Seviye 3 Zırh
- Seviye 3 Çanta
Tüketilebilirler
- Adrenalin Şırıngası
- İlk Yardım Kiti
PUBG Mobile Airdrop İpuçları
- Airdrop kutuları hemen hemen tüm oyuncuların görebileceği ve duyabileceği netlikte gönderilir, bu nedenle bir airdrop kutusunun çok sayıda talibi olacağını unutma.
- Bir airdrop kutusu yakın mesafeye iniş yapıyorsa çabucak loot yapmayı düşünülebilirsin ancak orta ve uzun mesafedeki airdrop kutularına yaklaşırken etrafta pusuya yatmış oyuncular olabileceğini hesaba katman lazım.
- Bazen direkt olarak airdrop kutusuna gitmek yerine "yemleme" taktiği tercih edilebilir. Uygun bir pozisyon alınır, rakip oyuncuların kutuya gitmelerine izin verilir ve rakip avlandıktan sonra loot yapılabilir.
- Altında bir araç varsa bunu mutlaka siper olarak kullanmalısın. Tek başına oynuyorsan aracı seni koruyacak konuma park etmelisin. Takım oyununda ise bir kişi loot yaparken diğerleri etrafta turlayarak hem loot yapanı koruyabilir, hem de rakiplerin dikkatini üstlerine çekebilirler.
- Takım olarak girilen maçlarda bir kişi airdrop kutusuna gitmeden önce takım arkadaşlarının çevreyi iyice süzmeleri ve kutuya gidecek oyuncuyu koruyacak ideal pozisyonu almaları gerekir.
- Eğer mevcut silah ve ekipmanlarına yeteri kadar güveniyorsan risk almana gerek yok, airdrop kutularından uzak durup güvenli bir taktik izlemeyi tercih edebilirsin.