Futbolist, PUBG Mobile Dünya Şampiyonluğu'nu Kovalıyor!

'in PMGC finallerine giden yolculuğu 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen PUBG Mobile Dünya Ligi - Batı Ligi (PMWL West) ile başlamıştı. Cloud9 Mobile, KoninaPower ve Loops takımları ile aynı grupta mücadele eden Futbolist grubu lider olarak bitirirken,

Şampiyonluk Mücadelesi Verecek Takımlar

PMGC 2020 Final Formatı