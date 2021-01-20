Futbolist, PUBG Mobile Dünya Şampiyonluğu'nu Kovalıyor!
© Nuri Yılmazer
PUBG Mobile'ın dünya çapındaki en büyük organizasyonu PUBG Mobile Global Championship 2020'de final zamanı!
itibarıyla yayında
Espor sahnesinin en önemli ve rekabetçi oyunlarından PUBG Mobile'ın dünya şampiyonası PUBG Mobile Global Championship 2020'de (PMGC) final zamanı gelip çattı. 24 Kasım'da 24 takımla başlayan lig aşamasıyla beraber takımların kıyasıya mücadele ettiği süreçte 16 takım finallere kalmayı başardı. 21 - 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek finalin ödül havuzu ise 1.2 milyon dolar olarak açıklandı.
Futbolist'in PMGC finallerine giden yolculuğu 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen PUBG Mobile Dünya Ligi - Batı Ligi (PMWL West) ile başlamıştı. Cloud9 Mobile, KoninaPower ve Loops takımları ile aynı grupta mücadele eden Futbolist grubu lider olarak bitirirken, Alper Umut "Solkay" Can Ayyıldız finallerin en değerli oyuncusu seçilmişti.
Şampiyonluk Mücadelesi Verecek Takımlar
- A1 eSports (Bangladeş)
- A7 eSports (Brezilya)
- Abrupt Slayers (Nepal)
- Aerowolf LIMAX (Endonezya)
- Bigetron RA (Endonezya)
- Four Angry Men (Çin)
- Futbolist (Türkiye)
- Klas Digital Athletics (Türkiye)
- KoninaPower (Kazakistan)
- Natus Vincere (Ukrayna)
- Nova Esports (Çin)
- POWER888 KPS (Tayland)
- RRQ Athena (Tayland)
- Secret Jin (Tayland)
- Team Secret (Malezya)
- ZEUS ESPORTS (Moğolistan)
PMGC 2020 Final Formatı
16 takımın karşı karşıya geleceği finallerde toplam 24 maç oynanacak. Her maç sonunda takımların sıralaması ve aldığı toplam kill sayısı not edilecek. Sıralamaya ve alınan kill sayısına göre verilecek puanlar hesaplanarak 24 maç sonunda en yüksek puana sahip olan takım dünya şampiyonluğuna ulaşacak.
PMGC 2020 Finalleri Ödül Havuzu
- 1. Takım | 700.000$
- 2. Takım | 200.000$
- 3. Takım | 100.000$
- 4. Takım | 40.000$
- 5. Takım | 25.000$
- 6. Takım | 20.000$
- 7. Takım | 17.000$
- 8. Takım | 15.000$
- 9. Takım | 12.000$
- 10. Takım | 11.000$
- 11. - 13. Takım | 10.000$
- 14. - 16. Takım | 5.000$
- En Değerli Oyuncu (MVP) | 15.000$
Finalleri canlı yayında takip edin!
Final maçları PUBG Mobile'ın resmi Twitch ve YouTube kanallarından canlı yayınlanacak. Öte yandan finalleri oyun içinden takip etmek de mümkün. Üstelik maç ve şampiyon tahminlerinde bulunarak toplam 50 milyon AG, 5 milyon UC kuponu, 150.000$ para ödüllerine diğer izleyicilerle ortak olabilirsiniz.