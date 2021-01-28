PUBG Mobile Harita Rehberi
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PUBG Mobile’da yer alan haritalara dair temel bilgiler, haritaların kendine has özellikleri ve dahası bu yazıda.
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PUBG Mobile’da an itibariyle dört ana harita yer alıyor. Her harita oynanış açısından farklı avantaj ve dezavantajlar sunuyor. Bazı haritalarda loot yapmak çok daha kolayken, bazı haritalarda düşmanı fark etmek çok daha zor oluyor. Hem boyut, hem de tema itibariyle birbirinden ayrılan haritalara dair detaylara geçelim.
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Erangel
Sadece PUBG Mobile’ın değil, aynı zamanda PUBG’nin de ilk haritası. Uzun süre boyunca oyunun tek haritası olması, hemen hemen her oyuncunun bu haritaya daha fazla hakim olmasını sağladı. Yeşilliğin bol olduğu, ağaçlık bölgelerin ve geniş vadilerin bulunduğu Erangel 64 kilometre karelik bir alana yayılıyor. Georgopol, Novorepnoye, Pochinki ve Yasnaya Polyana gibi dört büyük şehre sahip haritada birçok küçük şehir de mevcut.
Konu loot yapmak olduğunda öncelikli olarak inilebilecek ya da kısa sürede ziyaret edilmesi gereken bölgelerin başında Sosnovka askeri üssü geliyor. Daha az risk almak isteyenler ise Georgopol, Severny, Pochinki ve hatta Lipovka gibi yerleri tercih edebilirler. Haritanın büyük olması nedeniyle şehirler arasında hızlıca geçiş yapmak için araç kullanımı önemli. Erangel’de UAZ ve Buggy başta olmak üzere birçok kara ve deniz aracı bulunuyor.
Erangel’de yer alan silahlar şöyle: AKM, Arbalet, AUG A3, AWM, Beryl M762, DP-28, Deagle, Flare Gun, Groza, Karabiner 98 Kurz, M16A4, M24, M249, M416, Micro UZI, Mini 14, Mk14 EBR, Mk47 Mutant, P18C, P1911, P92, PP-19 Bizon, R1895, S12K, S1897, S686, SCAR-L, SKS, SLR, Skorpion, Tommy Gun, UMP45, VSS Vinrotez, Vector.
Miramar
PUBG Mobile’ın ikinci haritası Miramar, Erangel ile taban tabana zıt bir yapıya sahip. Neredeyse tamamı kurak olan haritada geniş çöller ve bozkırlar dikkat çekiyor. Hal böyle olunca da düşmanları fark etmek bir hayli kolay oluyor. Meksika topraklarında yer alan haritanın büyük şehirleri Chumacera, El Pozo, La Cobreria, Los Leones, Monte Nuevo, San Martin ve Valle del Mar olarak sıralanıyor. Bunlar dışında dokuz küçük şehir daha mevcut.
Loot konusunda Miramar’ın oyunculara fazlasıyla cömert davrandığını söylenebilir. Özellikle büyük şehirlerden El Pozo ve Los Leones çok fazla yapıya ev sahipliği yaparak kayda değer bir zenginlik sunuyor. Haliyle uçaktan atlayanların öncelikli tercihleri de bu iki şehir oluyor. Daha garantici bir oyun anlayışı benimseyenler Los Higos'un ve Prison’ın bulunduğu güneydeki adayı ya da La Bendita kraterini tercih edebilirler.
Miramar’da yer alan silahlar şöyle: AKM, Arbalet, AUG A3, AWM, Beryl M762, Deagle, Flare Gun, Groza, Karabiner 98 Kurz, M16A4, M24, M249, M416, Micro UZI, Mini 14, Mk14 EBR, Mk47 Mutant, P18C, P1911, P92, R45, S12K, S1897, S686, SCAR-L, SKS, SLR, Sawed-off, Skorpion, Tommy Gun, UMP45, Vector, Winchester Model.
Sanhok
Oyuna üçüncü harita olarak eklenen Sanhok’u farklı kılan detayların başında 16 kilometre karelik boyutu geliyor. Erangel ve Miramar ile kıyaslandığında dörtte bir oranında bir alana sahip harita, bu sayede çok daha kısa sürede çatışmalara sahne oluyor. Güneydoğu Asya topraklarında yer alan bu hayali ada yoğun ağaçlık alanlara sahip ki bu da diğer oyuncuları görme konusunda ciddi bir engel oluşturuyor.
Sanhok’taki şehirler hemen hemen aynı boyutlara sahip, buna paralel olarak loot konusunda da dengeli bir dağılım söz konusu. Özellikle Bootcamp, Camp Alpha, Camp Bravo ve Camp Charlie haritanın farklı uçlarında yer almaları sayesinde oyunculara farklı alternatifler sunuyor. Üç adadan oluşan Sanhok’ta maden, liman ve taş ocağı gibi ilginç bölgeler de mevcut. Araç seçenekleri arasında ise adaya özel üç tekerli Tukshai ve Scooter dikkat çekiyor.
Sanhok’da yer alan silahlar şöyle: AKM, AUG A3, AWM, Berly M762, Deagle, Flare Gun, Groza, Karabiner 98 Kurz, M16A4, M24, M249, M416, Micro UZI, Mk14 EBR, Mk47 Mutant, P18C, P1911, P92, QBU, QBZ95, R1895, S12K, SKS, SLR, Skorpion, Tommy Gun, UMP45, VSS Vintorez, Vector, Winchester Model.
Vikendi
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının fazlasıyla etkilediği Vikendi tamamen karla kaplanmış durumda. Erangel ve Miramar haritalarına göre biraz daha küçük olan Vikendi’nin alanı 36 kilometre kare. Haritanın tamamen karla kaplı olması nedeniyle kamufle olmak ve saklanmak bir hayli zor. Buna rağmen uygun kıyafetler giyilerek biraz olsun avantaj sağlanabilir. Vikendi’nin büyük şehirleri Dobro Mesto, Goroka, Podvosto ve Volnova olarak sıralanıyor.
Birçok küçük şehrin yanı sıra Dino Park, Castle ve Villa gibi ilginç yapılara sahip haritanın güney bölgeleri loot konusunda daha tercih edilesi. Güney kıyısı boyunca uzanan Milnar, Winery ve Cantra uğranması gereken ilk adreslerden bazıları. Büyük şehirlerden Dobro Mesto batı kıyısında, Goroka onun hemen doğusunda ve Podvosto ise Kreznic Dağı’nın sağında yer alıyor. Çok fazla aracın yer almadığı Vikendi’de haritaya özel bir kar motosikleti bulunuyor.
Vikendi’de yer alan silahlar şöyle: AKM, Arbalet, AUG A3, AWM, Beryl M762, Deagle, Flare Gun, G36C, Groza, Karabiner 98 Kurz, M16A4, M24, M249, M416, MP5K, Micro UZI, Mini 14, Mk14 EBR, Mk47 Mutant, P18C, P1911, PP-19 Bizon, S12K, S1897, S686, SKS, SLR, Skorpion, Tommy Gun, UMP45, VSS Vintorez, Vector.