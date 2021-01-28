PUBG Mobile Harita Rehberi

Sadece PUBG Mobile’ın değil, aynı zamanda PUBG’nin de ilk haritası. Uzun süre boyunca oyunun tek haritası olması, hemen hemen her oyuncunun bu haritaya daha fazla hakim olmasını sağladı. Yeşilliğin bol olduğu, ağaçlık bölgelerin ve geniş vadilerin bulunduğu Erangel 64 kilometre karelik bir alana yayılıyor.

Georgopol, Novorepnoye, Pochinki ve Yasnaya Polyana

gibi dört büyük şehre sahip haritada birçok küçük şehir de mevcut.