Rainbow Six: Siege'e Başlama Rehberi

Tom Clancy imzalı yapımlardan biri olan ve geçmişi 1998 yılına dayanan Rainbow Six, bundan beş yıl kadar önce yeni bir açılım yaptı. Hikaye temelli

geride bırakarak tamamen çevrimiçi (online)

odaklanan seri, belki de bu sayede tarihinin zirvesini yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Üstelik rekabetin oldukça çetin geçtiği bir türe yenilikler katarak başardı bunu.

Oyuncuların beşer kişilik iki takım halinde karşı karşıya geldiği

Rainbow Six: Siege, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler. Eğer siz de bu güruha katılmak isteyen bir oyuncuysanız, oyuna başlamadan önce bilmeniz gereken detayları bu yazıda bulacaksınız.