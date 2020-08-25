Rainbow Six: Siege'e Başlama Rehberi
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Rainbow Six: Siege’e başlamak isteyenlerin bilmesi gereken temel bilgileri bu yazıda sıralıyoruz.
Tom Clancy imzalı yapımlardan biri olan ve geçmişi 1998 yılına dayanan Rainbow Six, bundan beş yıl kadar önce yeni bir açılım yaptı. Hikaye temelli oyunları geride bırakarak tamamen çevrimiçi (online) oyuna odaklanan seri, belki de bu sayede tarihinin zirvesini yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Üstelik rekabetin oldukça çetin geçtiği bir türe yenilikler katarak başardı bunu. Oyuncuların beşer kişilik iki takım halinde karşı karşıya geldiği Rainbow Six: Siege, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler. Eğer siz de bu güruha katılmak isteyen bir oyuncuysanız, oyuna başlamadan önce bilmeniz gereken detayları bu yazıda bulacaksınız.
Rainbow Six: Siege operatörleri ve ekipmanları
Rainbow Six: Siege’i benzerlerinden ayıran başlıca özelliklerden biri, bünyesinde farklı özelliklere sahip operatörler barındırması. Her oyuncunun maçların her raundunda farklı operatör seçebildiği bir yapıda bu operatörleri yakından tanımak önemli. Oyunun çıkış sürümünde 20 olan operatör sayısı günümüz itibariyle 57’ye ulaştı ki Ubisoft’un hedefi bu sayıyı 100’ün üzerine çıkarmak. Operatörleri birbirinden ayıran en önemli detay tabii ki sahip oldukları özel ekipmanlar. Örnek vermek gerekirse savunmadaki Ela, Frost, Kapkan ve Lesion gibi operatörler kurdukları tuzaklarla ön plana çıkarken, saldırıdaki Iana, Jackal, Lion ve Zero takım harekete geçmeden önce bilgi toplama özelliğine sahip. Yapımcılar tarafından 19 ayrı nitelikle kategorize edilen operatörlere dair tüm detayları oyunun resmi operatör sayfasında bulabilirsiniz.
Rainbow Six: Siege silahları ve eklentiler
Her ne kadar operatörlerin ekipmanları oynanışta önemli rol oynasa da sonuca ulaşmanın yolu silahlardan geçiyor. Her operatör birincil ve ikincil olmak üzere iki silah taşırken, oyundaki silahlar piyade tüfeği, nişancı tüfeği, hafif makineli tüfek, yivsiz (pompalı) tüfek, makineli tabanca ve tabanca olmak üzere altı kategoriye ayrılıyor. Farklı hasar, atış hızı, hareketlilik ve şarjör kapasitesi değerlerine sahip silahları daha kullanışlı hale getirmek için nişangah, namlu ve kabza kategorileri altında birçok eklenti mevcut. Özellikle kabza ve namlular silahların tepme miktarı, isabet oranı ve hasarına etki ederken, bu noktada yapacağınız tercihler nişan alma kabiliyetinize ve oynayış tarzınıza uygun olmalı. Nişangah konusunda Operation Shadow Legacy (Y5S3) ile yapılan radikal değişiklikler sonrası oyundaki yelpaze oldukça genişledi. An itibariyle oyundaki nişangah seçenekleri kırmızı nokta, holografik, refleks, 1.5x dürbün, 2.0x dürbün ve 2.5x dürbün olarak sıralanıyor.
Rainbow Six: Siege haritaları
Operatörleri, ekipmanları ve silahları kavramaktan daha zor bir şey varsa o da haritalara hakim olmak. Her biri farklı dinamiklere sahip haritaların hem yatay, hem de dikey oynanış konusundaki özelliklerini öğrenmek aylarınızı alabilir. Yıkılabilir duvarlar, yıkılamayan duvarlar, kapılar, pencereler, tüm bunların kombinasyonu ile ortaya çıkan görüş açıları, yıllar sonra bile nerede olduğunu unutabileceğiniz kameralar ve daha nice detay. Oyunda an itibariyle 20 farklı harita yer alıyor ve bunların 12 tanesi dereceli maçlarda oynanabiliyor. Her ne kadar her biri titizlikle tasarlanmış olsa da değişen oyun dinamikleri nedeniyle bazı haritalar dereceli maçlara uygun olmayabiliyor, bu nedenle bazı sezonlarda kapsamlı revizyonlardan geçiyor. Haritalara hakim olabilmenin tek yolu bol bol maç yapmak ve her öldüğünüzde bunun nereden geldiğini analiz etmek. Eğer haritaları iyice kavrarsanız, rotasyon konusunda uzmanlaşıp oyunun en etkili oyuncuları arasına girebilirsiniz. Tüm haritalar hakkındaki bilgileri oyunun resmi harita sayfasında bulabilirsiniz
Rainbow Six: Siege oynanış detayları
Oyuna yeni başlayanlara ilk tavsiyem Öğrenme Bölgesi’ndeki Olaylar’ı tamamlamaları ve Eğitim Alanı’na girerek tek başlarına ya da diğer oyuncularla yapay zekaya karşı silah kullanma yeteneklerini geliştirmeleri. Yapay zekaya karşı savaşmak sizi belli bir seviyeye çıkarsa da asıl gelişimi diğer oyuncularla gireceğiniz mücadelelerde sağlayacaksınız. Bunun için oyunda Yeni Gelen, Hızlı Karşılaşma, Derecesiz ve Dereceli olmak üzere dört seçenek yer alıyor. Oyuna yeni başlayanlar 50. seviyeye kadar Yeni Gelen bölümünden maçlara giriş yapabiliyorlar. Hızlı Karşılaşma’da herhangi bir seviye sınırı bulunmazken, Derecesiz maçlara erişim için 10. seviyeye ulaşmak gerekiyor. Dereceli maç kurallarının geçerli olduğu bu maçların ardından 50. seviyeye ulaştığınızda ise artık Dereceli maçlara girebiliyorsunuz.
Peki Rainbow Six: Siege’de sizi ne gibi oynanış mekanikleri karşılıyor? Öncelikle bilmeniz gereken şu ki oyunda ölmek de, öldürmek de oldukça kolay. Düşmanları sadece birkaç kurşunla alt edebileceğiniz gibi, kafadan tek bir isabetle de indirmeniz mümkün. Bu nedenle nişan alma konusunda ciddi antrenman yapmanız gerekiyor. Silahların her birinin farklı oranlarda tepiyor olması, üstelik eklentilerle bunun değişkenlik göstermesi bu süreci uzatabilir. Operatörlerin hareket kabiliyetinden söz etmek gerekirse yürümek, koşmak, çömelmek, sağa - sola eğilmek, yere yatmak ve yerde sürünmek mümkün. Oyunda zıplayamadığınızı fark ettiğinizde şaşırabilirsiniz ama engellerin üstünden ya da pencerelerden atlayarak geçilebiliyor.
Düşmanları kolayca öldürebildiğinizi söylemiştim ancak zaman zaman öldürmenin kıyısına gelip onları düşürmeniz de mümkün. (Oyunda buna “yaralama” ya da oyun mekaniği olarak “DBNO” deniyor.) Bu tip durumlarda yaralanan kişi yere düşüyor ve silahsız bir şekilde takım arkadaşları tarafından kaldırılmayı bekliyor. Kaldırma işlemini sahip olduğu özel ekipman sayesinde uzaktan yapabilen operatörler de mevcut. Örneğin Doc “şırınga silahı” sayesinde düşen birini vurarak kaldırabiliyor, hatta ayakta ancak sağlığı azalan birini belli miktarda iyileştirebiliyor. Benzer şekilde Finka’nın “adrenalin patlaması” özelliği sayesinde hem düşen biri kaldırılabiliyor, hem de tüm takım arkadaşlarına geçici olarak sağlık artışı sağlanıyor. Frost’un kurduğu “karşılama paspası” ise rakipleri direkt olarak yere düşürüyor.
57 operatörün sahip olduğu özel ekipmanları ve yetenekleri tek tek anlatmak oldukça uzun sürecektir. Operatörler ve ekipmanlar kısmında detaylı bilgi alabileceğiniz resmi sayfaya yönlendirme yapmıştım ancak şunu söylemeliyim ki bazı operatörleri kullanmak diğerlerine göre çok daha kolay. Örneğin Rook’u seçtikten sonra raundun başında “zırh paketi”ni yere koyup görevinizi tamamlayabilir ya da Lion’ın “EE-ONE-D”sini istediğiniz an kullanıp hareket halinde düşmanların yerini kısa süreliğine tespit edebilirsiniz. Öte yandan oyunun en etkili ve zorlu operatörlerinden biri olan Caveira, tabancasıyla düşmanları yaraladıktan sonra onları sorgulayarak rakip takımın yerini gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarabiliyor. Montagne ise “uzatılabilir kalkan”ı sayesinde önüne tam anlamıyla bir duvar örüyor ama onu etkili şekilde kullanmak için uzmanlaşmak şart.
Oyundaki önemli detaylardan biri de birbirini karşılayacak şekilde konumlandırılan operatörler için doğru dengeyi tutturmak. Örneğin güçlendirilmiş (reinforced) bir duvarı açabilmek için Thermite, Hibana ve Ace gibi karakterlerin özel ekipmanları mevcut ancak bunu Bandit’in “elektrikli tel”i ile engellemek mümkün. Bu noktada devreye Thatcher giriyor ve “EMP bombası” sayesinde Bandit’in ekipmanını etkisiz hale getirebiliyor. (Y5S3’e kadar tamamen yok edebiliyordu.) Bu ve benzeri denklemler Rainbow Six: Siege’i sıradan multiplayer FPS oyunlarından ayırıyor çünkü sadece aksiyon sırasında değil, operatör seçiminde de taktiksel düşünmek ve karar vermek gerekiyor. Ekipmanlar arasındaki etkileşim ağını öğrenmek için yine oyunun başında uzun saatler geçirmeniz gerekiyor.
Son olarak oyundaki diğer detaylardan bahsedeyim. Bomba, rehine ve bölge kontrolü olmak üzere üç modda oynanan maçların her raundu hazırlık ve aksiyon olarak iki aşamaya ayrılıyor. Hazırlık aşamasında saldıran taraf drone’lar yardımıyla hedefi bulmaya, savunan taraf gerekli hazırlıkları yapmaya çalışıyor. Oyunda her operatörün taşıyabileceği ikincil cihazlar yer alıyor. Bunlar el bombası, duman bombası, sersemletme bombası, sert patlatıcı bombası, alan etkili bomba, uzaktan patlayıcı, nitro patlayıcı, tuzaklı mayın, dikenli tel, kurulabilir kalkan, kurşun geçirmez kamera ve yakınlık alarmı olarak sıralanıyor. Dereceli maçlara girerken operatör banlama sürecinde her takım ikişer operatörü eleme şansına sahipken, Y5S3 itibariyle harita banlama sistemi de oyuna dahil edildi.
Rainbow Six: Siege’in farklı sürümleri
Rainbow Six: Siege an itibariyle dört farklı sürümüyle satışta. Standart, Deluxe, Gold ve Ultimate olarak adlandırılan sürümler arasındaki en büyük farkı operatör sayısı oluşturuyor. Oyunun standart sürümünü alan oyuncular başlangıçta sadece 20 operatöre erişebiliyorlar. Eğer vakit kaybetmeden, daha ilk günden diğer operatörlere de erişmek istiyorsanız üst sürümleri tercih etmeniz gerekiyor. Deluxe sürümde ilk iki yılda gelen operatörler, Gold sürümde ilk iki ve beşinci yılda gelen operatörler, Ultimate sürümde ise ilk günden itibaren oyuna eklenen tüm operatörler seçilebilir olarak yer alıyor. Öte yandan oyundaki tüm operatörler oyunu oynadıkça kazanılan nam (renown) sayesinde açılabiliyor. Oyunda sayısız kozmetik eşya (başlık, üniforma, silah kaplaması, eklenti kaplaması, uğurluk) mevcut ve bunları açmak için hem nam, hem de gerçek parayla satın alınan R6 kredisi kullanılabiliyor. Farklı oyun platformları için farklı sürümlerin fiyatlandırması ise şu şekilde:
- PC | Standard 89 TL, Deluxe 135 TL, Gold 245 TL, Ultimate 379 TL
- PS4 | Deluxe 119 TL, Gold 230 TL, Ultimate 369 TL
- Xbox One | Deluxe 119 TL, Gold 230 TL, Ultimate 370 TL
Rainbow Six: Siege’in sistem gereksinimleri
İlk günden itibaren oldukça optimize bir görüntü çizen Rainbow Six: Siege hemen hemen her sistemde oynanabiliyor. Grafik ayarları konusunda detaylı tercihler sunan oyunu en iyi performansı alacak seviyeye getirmeniz mümkün. Beş yıllık bir oyun olarak Rainbow Six: Siege’in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum
- Intel Core i3-560 ya da AMD Phenom II X4 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5870 ekran kartı
- 6 GB bellek
- 61 GB disk alanı
Önerilen
- Önerilen
- Intel Core i5-2500K ya da AMD FX-8120 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon HD 7970 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 61 GB disk alanı