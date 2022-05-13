Rakamlarla Wings for Life World Run

“Ne zaman birçok insan güçlerini birleştirirse, ortaya harika şeyler çıkıyor”

Wings for Life CEO’su Anita Gerhardter koşunun ardından duygularını tam olarak böyle ifade etti. Dünya çapında 165 ülkede, 192 farklı milliyetten tam 161.892 katılımcı, bir araya gelerek Wings for Life World Run ’ın dokuzuncu edisyonunda koştu ve omurilik felci tedavisi için yapılan araştırmalarda kullanılmak üzere 4,7 milyon Euro’luk devasa miktarda bağış topladı. Gerhardter sözlerine şöyle devam etti:

Wings for Life World Run'ın Türkiye'deki merkezi İzmir 'di © Mahmut Cinci / Wings for Life World Run

“Bugün bu muhteşem amaç için bir araya gelen katılımcılara derin bir minnet duyuyorum. Önceki yıllardan bu yana omurilik felcinin tedavisini bulma yönünde büyük bir mesafe katettik. Bugün katılım sağlayanlar sayesinde de bu uğurda çalışan muhteşem bilim insanları için kaynak sağlamaya devam edebileceğiz.”

Bu özel koşunun sportif tarafı da heyecan vericiydi. Santa Monica, California’da uygulama aracılığıyla koşan Nina Zarina 56 kilometre boyunca yakalama aracının önünde kalmayı başararak kadınlar kategorisinde üst üste dördüncü kez birinci oldu ve bunu başaran ilk sporcu olmayı başardı. Erkekler kategorisinde ise oldukça yakın geçen yarışta Fukuoka’da koşan Japon sporcu Jo Fukuda 64,43 kilometrelik derecesiyle ilk global birinciliğini elde etti.

Tüm sonuçları buradan görüntüleyebilirsin.

David Mzee, Wings for Life World Run'a İsviçre'den katıldı © Romina Amato / Wings for Life World Run

Koşunun en ilham verici anları katılımcıların kendi potansiyellerini yansıttıkları ve kendi başarılarıyla araştırmaya destek sağlamalarıyla göz önüne çıktı. Wings for Life Derneği, Stimulation Movement Overground (STIMO) gibi gelecek vadeden araştırma projelerini başlangıcından beri finanse ediyor. Projenin kendileri de omurilik felcinden muzdarip olan iki kurucusu, İsviçreli David Mzee ve İtalyan Michel Roccati de Wings for Life World Run’a tekerlekli sandalyeleri olmadan, kendi güçlerini kullanarak katıldı.

Dernek tarafından desteklenen bir diğer çığır açıcı araştırma projesi ise ABD’de klinik araştırmalarına devam eden ve 7 milyon dolarlık fona sahip olan RESET projesi. Projenin odağı, zarar gören sinirleri uyararak yeniden geliştirmek ve uzun süreli omurilik felcine sahip hastalar üzerinde bir araya getirmek.

Rakamlarla Wings for Life World Run 2022 © Wings for Life World Run

Oracle Red Bull Racing takım patronu Christian Horner da organizasyonla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti. "Wings for Life harika bir organizasyon, harika bir dernek ve bilimsel atılımlar için çok değerli kazanımlar elde ediyorlar . Wings for Life World Run'da o kadar uzağa koşmanıza, o kadar uzun koşmanıza gerek yok ve herkes bunu her yerde yapabilir. Bu organizasyona dahil olmak harika bir şey, gerçekten bir fark yaratıyor ve omurilik yaralanmasının tedavisi bulunursa birçok insanın hayatında önemli bir fark yaratacak."

Gelecek yıl Wings for Life World Run’ın çok daha özel bir anlamı olacak. Koşunun 10. yıl dönümü 7 Mayıs 2023’te gerçekleşecek ve kayıtlar şimdiden www.wingsforlifeworldrun.com adresinde açıldı.