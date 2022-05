Wings for Life World Run

Wings for Life CEO’su Anita Gerhardter koşunun ardından duygularını tam olarak böyle ifade etti. Dünya çapında 165 ülkede, 192 farklı milliyetten tam 161.892 katılımcı, bir araya gelerek Wings for Life World Run ’ın dokuzuncu edisyonunda koştu ve omurilik felci tedavisi için yapılan araştırmalarda kullanılmak üzere 4,7 milyon Euro’luk devasa miktarda bağış topladı. Gerhardter sözlerine şöyle devam etti:

© Mahmut Cinci / Wings for Life World Run

Wings for Life World Run'ın Türkiye'deki merkezi İzmir 'di

© Romina Amato / Wings for Life World Run

David Mzee, Wings for Life World Run'a İsviçre'den katıldı

de Wings for Life World Run’a tekerlekli sandalyeleri olmadan, kendi güçlerini kullanarak katıldı.

Koşunun en ilham verici anları katılımcıların kendi potansiyellerini yansıttıkları ve kendi başarılarıyla araştırmaya destek sağlamalarıyla göz önüne çıktı. Wings for Life Derneği, Stimulation Movement Overground (STIMO) gibi gelecek vadeden araştırma projelerini başlangıcından beri finanse ediyor. Projenin kendileri de omurilik felcinden muzdarip olan iki kurucusu, İsviçreli

Koşunun en ilham verici anları katılımcıların kendi potansiyellerini yansıttıkları ve kendi başarılarıyla araştırmaya destek sağlamalarıyla göz önüne çıktı. Wings for Life Derneği, Stimulation Movement Overground (STIMO) gibi gelecek vadeden araştırma projelerini başlangıcından beri finanse ediyor. Projenin kendileri de omurilik felcinden muzdarip olan iki kurucusu, İsviçreli David Mzee ve İtalyan Michel Roccati de Wings for Life World Run’a tekerlekli sandalyeleri olmadan, kendi güçlerini kullanarak katıldı.

© Wings for Life World Run

Rakamlarla Wings for Life World Run 2022