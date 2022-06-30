Ralli Nedir? Ralli Hakkında Tüm Sorular

Motor sporlarının geniş kapsamlı üst başlıklarından biri olan ralli, farklı bileşenlerden oluşan yarış organizasyonlarını ifade eder. Ralli yarışlarında sadece hız değil, aynı zamanda yol takibi ve belirlenen noktalara ulaşma gibi detaylar ön plana çıkar. Öte yandan kimi ralliler kısa süreli tek bir etkinlikten oluşabileceği gibi, yüzlerce kilometreye yayılan uzun süreli etkinlikler olarak da düzenlenebilir.