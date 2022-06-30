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Ralli
Ralli Nedir? Ralli Hakkında Tüm Sorular
Ralli hakkında merak edilenleri ve en çok takip edilen ralli yarışlarının detaylarını bu sayfada bulacaksın.
Motor sporlarının geniş kapsamlı üst başlıklarından biri olan ralli, farklı bileşenlerden oluşan yarış organizasyonlarını ifade eder. Ralli yarışlarında sadece hız değil, aynı zamanda yol takibi ve belirlenen noktalara ulaşma gibi detaylar ön plana çıkar. Öte yandan kimi ralliler kısa süreli tek bir etkinlikten oluşabileceği gibi, yüzlerce kilometreye yayılan uzun süreli etkinlikler olarak da düzenlenebilir.
Ralli türleri nelerdir?
Temelde ralliler iki ana kategoriye ayrılır. Yol rallisi, genellikle trafiğe açık yolların kullanıldığı ve hızın, zamanın, motor gücünün ön planda olduğu bir türdür. Bu kategorinin en önemli organizasyonu Dünya Ralli Şampiyonası (World Rally Championship) iken ülkeler yerel şampiyonalar da düzenlemektedir. Off-road ralli ise yol rallisinin tersine normalde araçların kullanmadığı yollarda düzenlenir, yol takibi ve dayanıklılık büyük önem arz eder. Bu kategorinin en önemli organizasyonu Dakar Rallisi (Dakar Rally) olarak bilinir.
01
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)
Dünya Ralli Şampiyonası, motor sporları dünyasının ralli alanındaki en üst kategorisi kabul edilir. Pilotların, takımların ve üreticilerin şampiyonluk mücadelesi verdiği WRC takvimindeki yarışların her biri 20 civarı etaptan oluşur. Zamana karşı yarışılan etapların oluşturduğu her bir rallide ortalama 350 kilometre yol kat edilir.
50 yıllık bir geçmişe sahip olan Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde Sébastien Loeb'ün dokuz ve Sébastien Ogier'nin sekiz şampiyonluğu bulunmaktadır. Öte yandan WRC'ye WRC-2, WRC-3 ve Junior WRC gibi destek kategorileri eşlik eder.
WRC'nin tüm dünyayı dolaşıyor olması bence çok etkileyici. Bu sayede sporcuları ve takımları sürekli farklı şartlar altında yarışırken görüyoruz.
02
Dakar Rallisi
Dakar Rallisi motor sporları dünyasının en zorlu etkinliği olarak kabul edilir. Süratten ziyade dayanıklılığın önemli olduğu organizasyonda farklı araç kategorileri yer alır. Sürücüler motosiklet, quad, otomobil, hafif araçlar, SSV, kamyon ve klasik araçlar gibi kategorilerde şampiyonluk mücadelesi verirler.
Yaklaşık iki hafta süren Dakar Rallisi'ndeki her bir etap yüzlerce kilometreden oluşur, toplamda ise binlerce kilometre yol kat edilir. Etapları oluşturan yolların büyük kısmı açık arazilerde yer aldığı için sürücülerin navigasyon becerilerini kullanarak bulabilecekleri belirli noktalardan geçmeleri gerekir.