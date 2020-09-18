Rally Turkey Başlıyor!
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Artık her şey hazır! Rally Turkey üçüncü kez Marmaris'te start alıyor. Peki 3 gün sürecek aksiyonda hangi etaplar geçilecek, yarışa kaç araç katılacak? Cevapları burada.
itibarıyla yayında
Rally Turkey'i 18-20 Eylül arasında özel ve canlı yayınlarla izlemek için adresin burası.
Rally Turkey için geri sayım sona erdi! WRC’de sezonun beşinci yarışı için artık her şey hazır. 3 yıldır olduğu gibi yine Marmaris’te ev sahipliği yapacağımız yarışa 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılması bekleniyor. 707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 18-20 Eylül arasında 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta büyük bir rekabete sahne olacak.
Önceki yıllara göre biraz daha kısa bir parkurun bizi beklediği Rally Turkey aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak. 155 televizyon kanalından canlı yayınlanacak olan Rally Turkey, 18 Eylül Cuma sabahı Asparan’da yapılacak shakedown etabı ile başlayacak. Sembolik start ise 16:30’da Marmaris'teki Atatürk Meydanı'nda verilecek. Ekipler rallinin ilk gününde İçmeler ve Gökçe etaplarını geçtikten sonra asıl aksiyon ise cumartesi sabahı başlayacak.
19 Eylül Cumartesi, rallinin en uzun günü olacak ve 107.38 kilometre uzunluğunda altı özel etap koşulacak. Yeşilbelde (31.79 km) Datça (8.75 km) ve Kızlan (13.15 km) etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler özellikle Kızlan'daki yüksek hızlı etapta görülmemiş bir aksiyona imza atacak.
Rally Turkey'de bizi neler bekliyor?
Rallinin son günü olan 20 Eylül Pazar ise ekipler toplamda 4 etap geçecek. Yarışın en uzun etabı olan ve 38.15 km sürecek Çetibeli 1 ile aksiyon da başlayacak. Yarışçılar daha sonra sırasıyla, Marmaris 1, Çetibeli 2 ve Marmaris 2 (Power Stage) etaplarını geçtikten sonra günü Asparan’da yer alan servis parkta ödül töreni ile bitirecekler.
Yağız Avcı da Rally Turkey ile aksiyona geri dönüyor
Yağız Avcı ile Rally Turkey Öncesi Konuştuk
5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu unvanlı Yağız Avcı, ralliye verdiği iki yıllık aranın ardından Rally Turkey ile yarışlara geri dönüyor. Adus Motorsport ile WRC3 klasmanında yarışacak olan Yağız’a co-pilotu Onur Vatansever eşlik edecek. Yağız ile yarış öncesi yaptığımız röportajı hemen yukarıdan izleyebilirsin.
Rally Turkey'de aksiyon sadece yerde değil, gökyüzünde de olacak. Red Bull pilotu Dario Costa rallinin ilk gününde Red Bull Sky Tour kapsamında Marmaris'te gökyüzünü ele geçirecek bir gösteriye imza atacak.