Rally Turkey Başlıyor!

Önceki yıllara göre biraz daha kısa bir parkurun bizi beklediği Rally Turkey aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak. 155 televizyon kanalından canlı yayınlanacak olan Rally Turkey,

18 Eylül Cuma

sabahı Asparan’da yapılacak shakedown etabı ile başlayacak. Sembolik start ise 16:30’da Marmaris'teki Atatürk Meydanı'nda verilecek. Ekipler rallinin ilk gününde İçmeler ve Gökçe etaplarını geçtikten sonra asıl aksiyon ise cumartesi sabahı başlayacak.