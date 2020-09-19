Rally Turkey’nin İkinci Gününde Thierry Neuville Zirveye Çıktı

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Rally Turkey ’de ilk gün ralli efsanesi Sebastien Loeb ’ün liderliği ile başlamıştı. Bugün devam eden yarışın üçüncü etabına hızlı başlayan pilot ise Sebastien Ogier oldu.

Yeşilbelde 1 etabını, Neuville’in 1.8 saniye önünde lider bitiren Ogier, genel klasmanda da liderliğe yükseldi. İlk etabın ardından “Daha fazla zorlamak zorundayız. Etap çok kaygandı ama üstesinden geldik,” diyen Ogier, dördüncü etap olan Datça 1’de de zirveyi kimseye bırakmadı.

Sebastien Ogier, Rally Turkey'de © Jaanus Ree

Genel klasmanda da liderliğini sürdüren Fransız pilotun ardından ikinci sırada Neuville, üçüncü sırada ise Elfyn Evans bulunuyordu. Yarışın beşinci etabında bu kez Neuville hızını artırıp etabı alırken genel klasmanda ise Ogier liderliğini sürdürdü. İlk beş etabın ardından hayal kırıklığı yaşayan pilot ise Ott Tanak oldu. Tanak kaza yapıp yarış dışı kalırken, ilk günün lideri Loeb ise yaklaşık 20 saniye kaybederek gerilere düştü.

Elfyn Evans © Jaanus Ree

İlk beş etabın ardından WRC genel klasmanında durum şöyleydi:

1- Sebastien Ogier

2- Thierry Neuville

3- Elfyn Evans

WRC3’te ise Adus Motorsport pilotu Yağız Avcı beşinci sıradaydı. Yağız, genel klasmanda ise 16. sıraya yükselmişti.

Yağız Avcı © Jaanus Ree

Günün ikinci yarısı altıncı etap ile başladı. Thierry Neuville altıncı etaba hızlı başlayan pilottu. Yeşilbelde 2 etabını domine eden Belçikalı pilot, genel klasmanda da liderliği Ogier’nin elinden aldı.

Yedinci etapta da hızını koruyan Thierry Neuville yerini korurken, Ogier ikinci, Evans ise üçüncü sıradaydı. Günün sekizinci ve son etabı ise Kızlan 2’ydi.

Dünün lideri Sebastien Loeb son etabın en hızlı pilotu olmayı başarırken yarışta da tüm dengeleri tekrar değiştirdi. Etabın en hızlı ikinci sürücüsü Neuville olurken, Ogier ise üçüncü sıradaydı.

Thierry Neuville ikinci günü lider kapattı © Jaanus Ree

Günün sonunda genel klasman liderliğinde Thierry Neuville bulunuyordu. Sebastien Loeb , yaptığı atakla günü ikinci sırada bitirirken, Sebastien Ogier ise Loeb ile aynı dereceyle üçüncü sıradaydı. Günün en hızlı dördüncü pilotu Elfyn Evans olurken, beşincilik ise lastik patlatmasına rağmen sonradan toparlanan Kalle Rovanpera 'ya gitti.

İlk 3 dereceleri şöyle:

1- Thierry Neuville - 1:36:38.6

2- Sebastien Loeb - 1:37:11.8

3- Sebastien Ogier - 1:37:11.8

Yağız Avcı WRC3'te günü dördüncü sırada bitirirken, genel klasmanda ise 15. olarak dünkü derecesini geliştirdi.

Yağız Avcı ile Rally Turkey Öncesi Konuştuk