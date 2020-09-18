Rally Turkey'nin İlk Gününde Neler Oldu?

Rally Turkey'i 18-20 Eylül arasında özel ve canlı yayınlarla izlemek için adresin burası .

Aylar süren bekleyiş nihayet sona erdi! WRC’de sezonun beşinci yarışı olan Rally Turkey , sabah saatlerinde Asparan’da yapılan shakedown etabı ile start aldı.

19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katıldığı rallinin ilk gününe hızlı başlayan pilot ise Hyundai'den Thierry Neuville oldu. 3:23.4'lük derecesi ile shakedown'ın en hızlı ismi olan Neuville'i takım arkadaşı Ott Tanak takip etti. Kalle Rovanpera ise açılışın en hızlı üçüncü pilotu oldu.

Thierry Neuville, Rally Turkey'e hızlı başladı © Jaanus Ree

Thierry Neuville hızını rallinin ilk etabı olan İçmeler'de de korudu. Neuville'in üç saniye ardında ise bir efsane Sebastien Loeb ilk etabı ikinci sırada kapatarak onu özleyen ralli tutkunlarını sevindirdi. Son şampiyon Ott Tanak ise ilk etabın en hızlı üçüncü pilotuydu. WRC3 klasmanında ise 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu unvanlı Adus Motorsport pilotu Yağız Avcı ilk etabın altıncı en hızlı pilotu oldu.

Sebastien Ogier, tozu dumana katıyor © Jaanus Ree

Rallinin ikinci etabı olan Gökçe etabında ise şampiyonluğun iddialı ismi Toyota'dan Sebastien Ogier hızını artırarak ralliye ağırlığını koydu. Ogier 8:34.0'lık derecesi ile ikinci etabı kazanırken, Loeb ikinci, Rovanpera ise ikinci etabın en hızlı üçüncü pilotu oldu

Loeb, rallinin ilk gününü lider kapattı © Jaanus Ree

Bu sonuçların ardından 9 kez WRC şampiyonu olan Sebastien Loeb genel klasmanda liderliğe yükselerek ilk günü lider kapattı. Genel klasmanda ikinciliği bir başka Hyundai pilotu Thierry Neuville alırken, ilk günün en hızlı üçüncü pilotu ise Sebastien Ogier oldu. Elfyn Evans dördüncülüğü alırken, Kalle Rovanpera ilk beşi tamamlayan pilot oldu. WRC3'te ise Yağız Avcı günü beşinci sırada tamamladı, genel klasmanda ise 18. sırada yer aldı.

Yarın, Rally Turkey 'nin en uzun günü olacak ve 107.38 kilometre uzunluğunda altı özel etap koşulacak. Yeşilbelde (31.79 km) Datça (8.75 km) ve Kızlan (13.15 km) etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler özellikle Kızlan'daki yüksek hızlı etapta görülmemiş bir aksiyona imza atacak. Rally Turkey le ilgili gelişmeler yine bu sayfalarda olacak.

Yağız Avcı Rally Turkey ile aksiyona geri döndü

Yağız Avcı ile Rally Turkey Öncesi Konuştuk