Rally Turkey'i İzlemek İçin 5 Sebep

Rally Turkey'i 18-20 Eylül arasında özel ve canlı yayınlarla izlemek için adresin burası.

Rally Turkey için geri sayım tamamlandı. Şimdi aksiyon zamanı! 18-20 Eylül arasında Marmaris'te ev sahipliği yapacağımız yarış 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak. 707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta büyük bir rekabete sahne olacak. Biz de bu görkemli yarış öncesi Rally Turkey'i izlemeniz için beş sebebi bir araya getirdik.

Sıra dışı bir ralli antrenmanı izlemeye ne dersin? Sevilen oyuncu Müge Boz'un Rally Turkey öncesi Adus Motorsport pilotu Yağız Avcı'nın co-pilotu olduğu eğlenceli anlar hemen haberin girişinde.

Şampiyonluk yarışında neler olacağını gözünle gör

Sebastien Ogier, Monte-Carlo Rallisi, 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Bu sene WRC ’de daha önceki sezonlarda görülmemiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Ott Tanak , geçtiğimiz yıl Ogier’nin üst üste altı sezonluk dominasyonunu bitirip şampiyon olmuştu. Ogier bu sezon rövanşı almaya oldukça niyetli. Bu yıl kısalan takvim de Rally Turkey’i daha heyecanlı ve şampiyonluğun kilit adreslerinden biri haline getiriyor.

Rally Turkey öncesi Ogier 79 puanla şampiyona zirvesinde bulunuyor. Toyota’dan takım arkadaşı Elfyn Evans 70 puanla Ogier’yi takip ederken, şampiyonluğun diğer güçlü adayı Hyundai pilotu, Ott Tanak ise 66 puanla üçüncü sırada. Marmaris’te zorlu, teknik ve görkemli etaplar, farklı zemin şartlarıyla birleştiğinde, şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı bir rekabete şahit olmak kesinlikle ekstra bir izleme heyecanı yaratacak.

İzleme heyecanı demişken Red Bull pilotu Dario Costa rallinin ilk gününde Red Bull Sky Tour kapsamında Marmaris'te gökyüzünü ele geçirecek bir gösteriye imza atacak. Kısacası aksiyon sadece yerde değil, gökyüzünde de olacak.

Yine farklı bir pilot mu kazanacak?

Elfyn Evans, İsveç Rallisi, 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rally Turkey bu sezon takvimin beşinci yarışı olacak. Önceki dört yarışta ise daha önce çok az görülen bir şey yaşanmıştı. Dört yarışta da dört farklı pilot galip gedi. Sezonun ilk yarışı olan Monte-Carlo Rallisi’nde Thierry Neuville zafere sürerken, İsveç Rallisi’nde ise Toyota’dan Elfyn Evans sürpriz şekilde kazanmıştı. Ogier, Meksika’da bu sezon ilk kez kazanırken, WRC’nin geri döndüğü Estonya Rallisi’nde ise yerel kahraman Ott Tanak kendi evinde kazandı.

Peki Rally Turkey’de ne olacak? Beşinci farklı kazanan mı çıkacak? Rovanperä, Lappi ya da Loeb? İzleyip göreceğiz.

Bir ralli efsanesine şahit ol: Sebastien Loeb

Sébastien Loeb, Monte-Carlo Rallisi, 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Yukarıda Sebastien Loeb’ü anmışken ondan bahsetmemek olmaz tabii. Loeb, WRC kariyerine nokta koyduğunda 9 şampiyonluk, 78 etap zaferi yaşamış bir ralli efsanesiydi. Fransız yıldız daha sonra yeniden WRC’ye dönmüş ve 2018’de İspanya’da kariyerine yeni bir yarış zaferi eklemişti. Efsane pilotu da Rally Turkey’de de Hyundai’nin direksiyonunda izleyeceğiz.

Üçüncü kez Marmaris'te

Ott Tanak, Marmaris'te © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Daha önce 2003 - 2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul’da Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştık. 2018'de ise 8 yıl sonra tekrar dünyanın en büyük otomobil sporları organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıp bu hasreti gidermiştik. Bu heyecana üçüncü kez Marmaris ve çevresinde tanık olurken yine yeşil ve mavinin bir araya geldiği mükemmel manzaralar da yarışçıları bekliyor olacak. Özellikle Datça ve Yeşilbelde etapları hem kartpostal gibi bir manzara hem de görülmemiş bir aksiyon vadediyor.

Toyota ve Hyundai rekabeti nefes kesecek

Sébastien Ogier Toyota Yaris ile Meksika'da uçuyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

İki köklü marka Toyota ve Hyundai’nin rekabeti ileride 2020 sezonunun en çok hatırlanan detaylarından biri olacak şüphesiz. Bir yanda geçen senenin şampiyonu ve bu sene Hyundai ile yarışan Ott Tanak, karşısında ise bu sene Toyota’ya geçen 6 kez WRC şampiyonu unvanlı Sebastien Ogier. Toyota’nın diğer pilotu Elfyn Evans da bir sürpriz yapıp bu ikili rekabetten sıyrılarak zirveye çıkabilir. Rally Turkey bu rekabeti takip etmek için de eşsiz bir fırsat olacak.

WRC+ ile hem Rally Turkey canlı yayınlarını takip edebilir hem de başka yerde bulamayacağın en iyi perde arkası görüntüleri izleyebilirsin. Bütün cihazlarından WRC heyecanına ortak olmak için WRC+'a buradan üye olabilirsin.

WRC+ © wrc

Rally Turkey'den önceki son durak olan Estonya Rallisi'nde yaşananları hemen aşağıdan izleyebilirsin.