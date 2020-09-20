Rally Turkey: En Hızlı Türk Pilotu Yağız Avcı

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Rally Turkey, tozu dumana katan bir aksiyonun ardından sona erdi. WRC klasmanında kazanan Toyota pilotu Elfyn Evans olurken, ülkemizin gururunu kabartan pilot ise Adus Motorsport adına yarışan Red Bull sporcusu Yağız Avcı oldu.

Yağız Avcı, rallinin yıldızlarından biriydi © Jaanus Ree

Yaklaşık iki yıllık aranın ardından tekrar ralliye dönen Yağız, Citroen C3 R5 ile adeta rallinin tozunu attı. Her geçen gün hızını ve performansını artıran Yağız, rallinin son gününde WRC3 klasmanında ilk üçe girerek podyum yaptı. Bu sonuçla Türkiye Ralli Şampiyonası'nın bu sezon koşulan ilk iki yarışını da kazanan Yağız, WRC genel klasmanında ise 11. olarak bu eşsiz performansını perçinledi.

Yağız Avcı ve Onur Vatansever © Jaanus Ree

İşte Rally Turkey'nin son gününde yaşananlar...

Rally Turkey ’de son gün yarışın en uzun ve zorlu etabı ile başladı. 38.15 kilometre uzunluğundaki Çetibeli 1 etabı yarışın da kırılma noktalarından birine dönüştü.

Dün WRC genel klasmanında ilk üç sırada bulunan Thierry Neuville , Sebastien Loeb ve Sebastien Ogier ilk etapta lastik patlatınca, yarışta da tüm dengeler değişti. Dünü 33 saniye farkla önde kapatan Neuville bir anda gerilere düşerken etabı kazanan ise Toyota pilotu Elfyn Evans oldu.

Sebastien Ogier © Jaanus Ree

Evans bu sonuçla genel klasmanda da liderliğe yükselirken en yakın rakibi Sebastien Ogier’e de genel klasmanda 47.7 sn fark attı. Oldukça kırıcı geçen ilk etabın ardından dünün lideri Neuville de genel klasmanda üçüncü sıraya geriledi.

Dün kaza yapan son şampiyon Ott Tanak da bugün yarışa dönerek ilk etabı ikinci sırada tamamladı. İlk etabın ardından Adus Motorsport pilotu ve Red Bull sporcusu Yağız Avcı ise dünkü performansını katlayan bir hıza ulaştı. Yağız, WRC3’te dördüncü, genel klasmanda ise 14. sıraya yükselerek güne çok iyi bir başlangıç yaptı.

Günün ikinci rallinin ise onuncu etabı Marmaris 1’ de kazanan Thierry Neuville olsa da, Elfyn Evans, 42 saniye farkla genel klasman liderliğini korudu. Loeb etabın en hızlı ikinci pilotu olurken, Ogier hem etapta hem de genel klasmanda üçüncü sıradaydı.

Rally Turkey'nin son gününde tüm dengeler değişti © Mahmut Cinci

Onuncu etabın ardından Adus Motorsport pilotu ve Red Bull sporcusu Yağız Avcı performansını biraz daha artırmayı başararak WRC3 klasmanında üçüncü sıraya kadar yükseldi. Yağız genel klasmanda ise 12. sıraya çıktı. Türkiye Ralli Şampiyonası yarışını da lider götüren ve yaklaşık 2 yıl aradan sonra Citroen C3 R5 ile ralliye dönen Yağız, neden 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olduğunu döner dönmez kanıtlıyordu.

Elfyn Evans, Rally Turkey'i kazandı © Jaanus Ree

Rallinin onbirinci etabı olan Çetibeli 2'de de en hızlı pilot Neuville olsa da, Elfyn Evans 36 saniye farkla liderliğini sürdürdü. Etaba damgasını vuran olay ise şampiyonluğun en iddialı ismi Sebastien Ogier'nin motor arızası nedeniyle yarış dışı kalması oldu. Fransız şampiyonun yarış dışı kalması ile birlikte rakipleri de daha iyi bir sonuç alıp farkı kapatmak için hızlarını artırdılar. Gururumuz Red Bull sporcusu ve Adus Motorsport pilotu Yağız Avcı ise etabı WRC3'te ikinci, genel klasmanda ise üçüncü sırada bitirerek son etaba geldi.

Yağız Avcı © Jaanus Ree

Rally Turkey'nin son etabı olan Marmaris 2'de de sonuç değişmedi ve Toyota pilotu Elfyn Evans kariyerinde ilk kez Rally Turkey'i kazandı. Evans bu sezon ise İsveç Rallisi'nden sonra ikinci kez kazandı. Bu sonuçla şampiyonada da liderliğe yükselen Evans, şampiyonluğun da en büyük adayı konumuna geldi. İkincilik Thierry Neuville 'e giderken, 9 kez şampiyon Sebastien Loeb üçüncü olarak 2019 Şili'den sonra ilk kez podyuma çıktı.

İşte Rally Turkey, 2020 podyumu © Jaanus Ree

Rally Turkey'nin ardından WRC genel klasmanda ilk 5 şöyleydi:

Elfyn Evans - 2:43:02.7 Thierry Neuville - 2:43:37.9 Sebastien Loeb - 2:44:02.1 Kalle Rovanpera - 2:45:38.6 Gus Greensmith - 2:47:11.0

WRC3'ün yıldızı: Yağız Avcı

Rally Turkey'nin bir başka yıldızı ise Adus Motorsport pilotu ve Red Bull sporcusu Yağız Avcı oldu.

Yağız, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk iki yarışını kazandı © Jaanus Ree

Yağız, son etabı altıncı sırada bitirdi. Bu sonuçla WRC3'te podyum yaparak üçüncü oldu. Yağız aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da ilk iki yarışından galip ayrıldı. Yağız, genel klasmanda da 11'inci olarak ilk 10'u son anda kaçırdı. Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından ralliye dönen Yağız, böylelikle muhteşem bir dönüşe imza atmış oldu.

Yağız Avcı ile Rally Turkey Öncesi Konuştuk

WRC3 Rally Turkey Sonuçları: