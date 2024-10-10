Bir Dakar Provası: Rallye du Maroc

Dakar Rallisi 'ne hazırlanmanın en hızlı yolu kum tepelerinde yarışmaktır. Çölde Dakar'da başarıya giden yolun Rallye du Maroc ile kesiştiğini göreceksiniz. Bu nedenle yepyeni Ford Raptor T1+ ve Dacia Sandrider, Ocak ayındaki Dakar çıkışlarından önce bu ay Fas kumlarında yarışacak.

Benzer tehlikeli arazilerin yanı sıra, Rallye du Maroc ve Dakar çok daha fazla ortak noktayı paylaşıyor. Her iki ralli de geçmişte aynı ekipler, makineler, sürücüler ve bisikletçiler tarafından fethedildi ve yıllar boyunca Dakar zaferine giden yolda Fas spin-off'unda ustalaşmaktan daha iyi bir yol olmadı. Bu iki ünlü ralli arasındaki paralellikleri keşfetmek ve aynı zamanda hangi noktalarda zıt yönlere döndüklerini öğrenmek için okumaya devam edin.

27 dakika Rallye du Maroc Watch highlights from the final round of the 2023 W2RC Championship – the 24th edition of the Rallye du Maroc.

01 Tarihi bir hesaplaşma: Rallye du Maroc vs Dakar Rallisi

Ralli yarışmacılarının böylesine tehlikeli arazilerde yollarını nasıl bulduklarını hiç merak ettiniz mi? Dakar Rallisi, en yüksek hıza ulaşma becerisi kadar navigasyon becerilerini de zorlayan bir motor sporları etkinliğidir. Sürekli değişen manzaralar ve zorlu rotalarla, "Buraya nasıl geldik?" sorusunun yarışta yaygın bir soru olması şaşırtıcı değildir. Ne de olsa, ralliye adını veren Senegal şehrini en son ziyaret edeli neredeyse yirmi yıl oldu!

Peki, Dakar Rallisi Dakar'a 6,000 kilometreden daha fazla yaklaşmıyorsa, Rallye du Maroc Fas'ta mı? Evet, her ne kadar 1982'deki ilk edisyonunun adı Paris-Agadir olsa da. Bu ilk yarış Haziran ayında altı gün boyunca 2,000 km'lik Fas çölünü kapsarken, aynı yılın Ocak ayındaki Paris-Dakar Fransa, Cezayir, Mali ve Senegal'den geçerek 20 gün boyunca 6,500 km'lik bir mesafeyi kat etti. Bu iki ralli arasındaki temel fark her zaman ölçek olmuştur.

Dakar 45 yıl önce ortaya çıktığından beri gelişti ve Fas merkezli ilişkisi de gelişti. Paris-Agadir olarak başlayan yarış daha sonra Atlas Rallisi'ne dönüştü. Yeni milenyumun şafağında Dakar'ı beş kez kazanan Cyril Neveu bu kez ismi Rallye du Maroc olarak değiştirdi.

Rallye du Maroc is a classic African Rally Raid race © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Fas, Dünya Ralli Şampiyonası finali olarak seçildi

Rallye du Maroc 25 yıldır mevcut formatında devam ediyor ve bazı küçük değişikliklerle güçlenerek yoluna devam ediyor. Artık yılın ilerleyen dönemlerinde yarışılıyor ve rallinin Ekim ayında düzenlenmesi Ocak ayındaki Dakar Rallisi için ideal bir ısınma etkinliği olarak konumlanıyor. Altı günlük Fas rallisi aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası'nın da son turu. Ralli takvimindeki bu önemli konum, büyük oyuncuların her zaman Fas'a gelmesini garanti ediyor.

Son yıllarda Nasser Al-Attiyah ve Stéphane Peterhansel 'i Dakar'da dört tekerlek üzerinde zafere taşıyan Rallye du Maroc'taki birincilik oldu. Aynı şey iki teker için de geçerli; Toby Price 2018 Rallye du Maroc'taki birinciliğini birkaç ay sonra Dakar'da bir başka motosiklet şampiyonluğuyla destekledi. Çöller farklı olsa bile başarı aynı şekilde kazanılıyor, çünkü bu iki rallinin pek çok ortak noktası var.

"Rallye du Maroc dünyanın en zorlu yarışlarından biri," diyor altı kez kazanan Al-Attiyah. "Fas'ta her zaman bir sonraki Dakar'a taşımak üzere pek çok iyi şey öğreniyorum."

Nasser Al-Attiyah gets into gear for Dakar success with a win in Morocco © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Rallye du Maroc, dünyanın en zorlu yarışlarından biri Nasser Al Attiyah

02 Çölde gezinmek: Değişen kumlar üzerine inşa edilen mitingler

Dakar'ın tarihi, Sahra Çölü'nün kumları üzerinde geçen macera dolu öykülerle doludur. 1979'dan 2007'ye kadar Cezayir, Çad, Mısır, Libya, Mali, Moritanya ve Tunus'a yapılan yolculuklarla Kuzey Afrika'nın kurak arazisi rotaya hakim oldu. Yıllar boyunca Rallye du Maroc'un odak noktası, Sahra'nın en batı ucunda, vaha kasabası Zagora yakınlarında bulunan Erg Chegaga olarak bilinen rüzgârla savrulan kum tepeleri zinciri olmuştur.

Marakeş'te 2024 Rallye du Maroc için start tabancası 6 Ekim'de şehir surlarının hemen dışında düzenlenecek Prolog Etabı için ateşlenecek. Ardından konvoy Atlas Dağlarını geçerek Zagora, Errachidia ve Mengoub kumullarındaki beş çöl etabını geçecek. Mengoub'un Sahra karakolunda konaklanacak son iki etap, Suudi Arabistan'ın Boş Mahallesi'nde bulunan çöl koşullarını yansıtacak.

Morocco is one of few places to really prep for Saudi Arbai's Empty Quarter © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Boş Bölge 250 metre yüksekliğindeki kum tepelerine ev sahipliği yapıyor

Dakar Rallisi Sahra'yı geride bırakıp Güney Amerika'daki Atacama'ya veda ettikten sonra şimdi de Suudi Arabistan'a yerleşti. 2025 Dakar, Krallığın ev sahipliği yapacağı altıncı organizasyon olacak ve bu günlerde rallinin tacındaki mücevher, Boş Çeyrek Çölü olarak da bilinen Rub' al Khali. Yaklaşık 650.000 km2'lik bir alanı kaplayan ve 250 metre yüksekliğindeki kum tepelerinin yer aldığı bu bölge, modern Dakar'ın kazanıldığı ve kaybedildiği yerdir.

Al-Attiyah, "Boş Çeyrek'e gittiğinizde, daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor," diye itiraf ediyor. "2024 Dakar'da 48 saatlik Chrono Etabımız vardı ve bu iki gün boyunca yüzde 100 kumdu. Bu gerçekten Dakar'a geri getirmemiz gereken bir şeydi."

03 Tekerleğin ötesinde: Çiğnenen sadece makineler değil

Rallye de Maroc'un Daka'ya katılan çöl araçları konvoyu için neden mükemmel bir kostümlü prova olduğunu artık biliyoruz, ancak kum tepelerinde sınırları zorlanacak olan sadece makineler değil. Tüm Dakar yarışmacıları (ve destek ekipleri) motor sporlarından ziyade iki hafta süren bir boks maçına benzer şekilde bedenlerine ve zihinlerine büyük bir darbe alırlar.

Seth Quintero got his Toyota drive thanks to a Rallye du Maroc win © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Toyota Gazoo Racing, Nasser Al-Attiyah'ın yerine birini ararken Challenger sınıfına bakmaya başladı. Yeni yetme Seth Quintero ortalığı kasıp kavurmuş ve Dakar'ın en genç etap birincisi rekorunu kırmıştı. Ancak Toyota'nın hâlâ bilmesi gereken bir şey vardı. Quintero bütün bir hafta boyunca, iki hafta boyunca... bütün bir sezon boyunca hızını koruyabilecek zihinsel dayanıklılığa sahip miydi?

Üst düzey ralli yarışının zihinsel taleplerini karşılamak

Quintero, 2023 Rallye de Maroc'a FIA Dünya Ralli Şampiyonası (W2RC) Challenger sınıfında üçüncü sırada geldi. 21 yaşındaki pilotun Fas'taki sezon finalinde şampiyonluğu elde etmek için hayatının sürüşünü yapması gerekiyordu ve şampiyonanın son etabında bunu başardı. Kaliforniyalı şampiyonluğu kazandı ve Toyota'yı kendisine Dakar'ın Ultimate sınıfında sürüş şansı vermeye ikna etti.

Quintero, "Bu şampiyonluk uzun zamandır geliyormuş gibi hissettiriyordu, çünkü çok uzun zamandır bunun eşiğindeydik," diyor. "O yıl yol boyunca çok fazla iniş ve çıkış yaşadık, bu yüzden zorluk her şey kadar zihniyetle de ilgiliydi. Fas'ta sadece başarmak zorunda olduğumuzu biliyorduk."

Quintero, Rallye du Maroc gibi yarışlarda kendini gösterdikten sonra Ultimate sınıfına yükselen dört Red Bull Off-Road Junior Team pilotundan biri. Mitch Guthrie Jr. ve Ford, Cristina Gutiérrez ve Dacia ile Guillaume De Mevius ve Mini arasındaki diğer heyecan verici bağlantılar, elit rally-raid kategorisine yeni bir soluk getirmeyi vaat ediyor.

Cristina Gutiérrez brings her driving talent to Dacia's new Dakar project © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Dakar Rallisi'nin kanıtlama alanı: Fas'ta son bir ayarlama

2025 Dakar Rallisi kapsamına hakim olacak iki destansı hikaye var ve her ikisi de Ultimate sınıfında zafer peşinde koşan yepyeni otomobilleri içeriyor. Ocak ayındaki Dakar çıkışları için elit otomobil kategorisinde Ford Raptor T1+ ve Dacia Sandrider sıralanacak. Rallye du Maroc'un kum tepeleri, Suudi Arabistan'da yarışmadan önce bu makinelere son bir ayar vermek için mükemmel bir ortam.

Arazi çok benzer olduğu için bu ralli her zaman Dakar için harika bir hazırlık işlevi görüyor Daniel Sanders

Ford ve Dacia Rallye du Maroc'a yepyeni araçlar getiriyor

Ford Performance, Raptor'larına çölde başarılı olmak için mümkün olan en iyi şansı vermek için tasarım ve kapasitenin sınırlarını zorladı. Ayrıca, son Dakar şampiyonu Carlos Sainz 'in lider sürücü olarak direksiyon başına geçmesiyle ciddi bir sürüş yeteneği de kazandılar. Sainz, Ford Raptor T1+ ile ilk kez Rallye du Maroc'ta, ekibin açılış Dakar'ı öncesindeki Ar-Ge programının bir parçası olarak yarışacak.

Ayrıca yepyeni Dacia Sandrider da ilk kez rekabetçi bir yarış deneyimi için hazırlanıyor. Avrupa'daki kapsamlı testlerin ardından, şimdi Dacia'nın meydan okuyucusunu kum tepelerine getirme zamanı ve bu da Rallye du Maroc'un 2.400 km'lik çöl arazisi anlamına geliyor. Dacia'nın dünya çapındaki sürüş yeteneklerinden oluşan üçlüsü - Nasser Al-Attiyah , Sébastien Loeb ve Cristina Gutiérrez - yaklaşan Kuzey Afrika rallisine katılıyor. Al-Attiyah, "Sandrider'ı sürmesi kolay, hızlı ve güçlü buldum" diyor. "Dacia ile testlerin bir sonraki aşaması için iyi bir yoldayız ve Fas'ta yarışmak için sabırsızlanıyorum."

Fas'ta Dakar hazırlıkları sadece dört tekerlek üzerinde yapılmıyor. Bisiklet yarışlarının ağır topları Red Bull KTM Factory Racing, Dakar'daki bir sonraki atakları için Daniel Sanders ve Luciano Benavides 'i kadrosuna kattı. Daniel ve Luciano, bir sonraki Dakar'da yarışmak üzere Luciano'nun ağabeyi Kevin Benavides ile bir araya gelmeden önce yeni araçlarını tanımaya çalışacaklar. "Rallye du Maroc'ta yarışmak için çok motiveyiz," diye açıklıyor Sanders. "Arazi çok benzer olduğu için bu ralli her zaman Dakar için harika bir hazırlık görevi görüyor."

Kevin Benavides is targeting more success with Red Bull KTM Factory Racing © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Çölde başarı için ince ayar yapmak

Çöl yarışçılarından oluşan bir konvoy, 6-11 Ekim tarihleri arasında 2024 Rallye du Maroc'a katılmak üzere Sahra'ya geri dönüyor. Kuzey Afrika'da bulunan zorlu arazi, 2025 Dakar Rallisi 3 Ocak'ta Bisha'da başladığında yarışmacıların Suudi Arabistan'da bulacaklarını yakından yansıtıyor. Şu andan Dakar'ın Prolog Etabına kadar her ralli ekibinin hedefi, çölde başarıya ulaşmak için ayarlarında ince ayar yapmaktır. Rallye du Maroc bu süreci gerçekleştirmek için mükemmel bir yer olduğunu defalarca kanıtlamıştır.