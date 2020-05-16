Ramazan Ayında En İyi Vakit Geçirme Yöntemleri

Evde geçirdiğin vakitleri kendine göre biraz daha anlamlı hale getirmek istiyor olabilirsin. Ya da dışarı çıkmaya başladığında bir altın bileziğin daha olsun isteyebilirsin. O halde yeni bir dil öğrenmek tam sana göre. Dil öğrenmeye baş koyduğun bu yolda sana yardımcı olabilecek Duolingo, Memrise ya da Busuu gibi daha pek çok uygulama var. Ancak hangisinin tam olarak sana hitap ettiğini öğrenmek için