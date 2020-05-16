Ramazan Ayında En İyi Vakit Geçirme Yöntemleri
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Geride kalan haftalarda evde zaman geçirmek için pek çok aktiviteyi denemiş olabilirsin. Sana yeni birkaç önerimiz var...
Evde geçirdiğimiz günlerle birlikte, zaman algımız iyice ortadan kayboldu. Ramazan ayında da bu süreç hızla devam ediyor ve hâlâ evde "şimdi ne yapsam" sorusu aklımızın bir köşesinden bize göz kırpıyor. İşte, sana tam o anda vakit geçirmeye başlayabileceğin birkaç önerimiz var...
Red Bull dünyasından Türkçe altyazılı filmler
Pit Stop'un Tarihi
Motor sporları, bisiklet, snowboard, espor ve müzik... Red Bull, geçtiğimiz günlerde hem ücretsiz izleyebileceğin hem de Türkçe altyazısı bulunan tam 5 film yayınladı. Bu 5 film arasından senin için Pitstop'un Tarihi'ni seçtik. Bazen 24 saate bile neleri sığdıracağına karar veremediğin şu günlerde göz açıp kapayıncaya kadar neler yapılabildiğine göz atmak hayli ilginç olabilir. Tabii hemen ardından diğer dört filme de göz atmak isteyebilirsin.
Rubik Küp: Her şey ilk adımla başlar
Rubik Küp Nasıl Çözülür 1. ders
Hiç Rubik Küpü çözmek istedin ama nasıl çözüleceğini sormaktan korktun mu? Evet dediğini duyar gibiyiz. Ama endişelenme her şey ilk adımla başlar. Önce, etrafında beyaz olan sarı renkli bir merkez oluşturmaya çalış. Bunu bir papatya gibi düşünebilirsin. Küpün tamamını çözebilmen için hazırlanmış bu 7 adım seni kolayca sonuca götürecektir.
Her ruh haline göre oyunlar
Dirt Bike Unchained fragmanını izlemeyi unutma
Ramazan ayında oruçluyken, vaktin nasıl geçtiğini anlamamak için sıkça çalınan kapılardan bir tanesi de oyun oynamak. Senin için birkaç önerimiz var.
Mobil oyunlardan keyif alıyorsan, Dirt Bike Unchained tam sana göre. Dirt Bike Unchained'ı Apple App Store and Google Play'den ücretsiz indirebilirsin.
Benim aksiyon peşinde koşmam gerekiyor diyorsan ve PUBG gibi Battle Royal oyunlar oynarım diyorsan seni şöyle alalım. Futbol olmadan olmaz tabii ki. Herhalde ramazan aylarının vaktin nasıl geçtiğinin anlaşılmadığı oyunlarının başında Football Manager ve FIFA serileri geliyordur. Oyuna girmeden önce uğramanı istediğimiz bazı futbol içerikleri de burada seni bekliyor.
Yabancı dil öğren
Evde geçirdiğin vakitleri kendine göre biraz daha anlamlı hale getirmek istiyor olabilirsin. Ya da dışarı çıkmaya başladığında bir altın bileziğin daha olsun isteyebilirsin. O halde yeni bir dil öğrenmek tam sana göre. Dil öğrenmeye baş koyduğun bu yolda sana yardımcı olabilecek Duolingo, Memrise ya da Busuu gibi daha pek çok uygulama var. Ancak hangisinin tam olarak sana hitap ettiğini öğrenmek için bu içeriğimize bakabilirsin.
Müziği daha önce dinlemediğin haliyle dinle
Albert Hammond Jr
Elbette hepimiz benzer platformlardan müzik dinlemeye devam ediyoruz. Peki bu günlerde biraz değişikliğe gitmeye ne dersin? Günümüzde her şey dijitalleşirken plaklar bir şekilde hayatta kalmaya ve hatta giderek daha da popülerleşiyor. Analog In Vienna serisi de plak formatına bir nevi saygı duruşu niteliğinde.
Red Bull, dünyanın çeşitli yerlerinden başarılı müzisyen ve grupları Viyana'ya davet etti ve onları özel bir stüdyoya soktu. Şarkılarını çaldılar ve her şey canlı olarak o anda plağa kaydedildi. Edit yok, tekrar yok, efekt yok... Ne dersin? Denemeye değer gibi... Zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksin.