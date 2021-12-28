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Basketbol
Red Bull Dünyasından 2021'in En İyi Filmleri
2021 yılı sona ererken, birbirinden güzel Red Bull TV filmlerini eğlenceli bir listede topladık. Yeni yıla girerken bu keyifli yapımları Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
Akrobasi uçuşundan su sporlarına, snowboard'dan basketbola... Red Bull TV'nin geniş yelpazesi pek çok farklı spordan eşsiz hikayeleri ekrana taşırken, 2021 yılında da birbirinden güzel filmler izleyicilerin karşısına çıktı. Yılın sonuna geldiğimiz bu günlerde en iyilerden oluşan eğlenceli bir seçkiyle karşındayız. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
Dakar Fatihi Kamaz'ın Hikayesi: The Blue Armada
- Yönetmen: Dima Marusov
- Süre: 30 dakika
Dakar Fatihi Kamaz'ın Hikayesi: The Blue Armada
Dakar tarihine damgasını vuran Rus motor sporları takımı Kamaz Master’ın Dakar Rallisi’ne nasıl hazırlandığını Türkçe altyazı ile izle.
One Extraordinary Year
- Yönetmen: Wes Pollitt
- Süre: 1 saat 24 dakika
ONE EXTRAORDINARY YEAR
Dünya çapında altı sporcu, hayatın akışı değişirken hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyor. Mükemmelliğe ulaşmanın yolu ise acı çekmekten ve fedakarlık yapmaktan geçiyor. Dünya çapında altı sporcunun olağan dışı bir yılının hikayesini Türkçe alt yazı seçeneğiyle Red Bull TV'de izle!
Dalgaların Peşinde Bir Hayat: The Longest Wave
- Yönetmen: Joe Berlinger
- Süre: 1 saat 43 dakika
Dalgaların Peşinde Bir Hayat: The Longest Wave
Ekstrem sporlarda bir öncü olarak kabul edilen, 24 Dünya Şampiyonluğu bulunan Robby Naish hayatı boyunca dalgaları kovaladı. Peki ona artık yavaşlaması gerektiği söylendiğinde buna nasıl karşılık verecek? Oscar adayı yönetmen Joe Berlinger, bu belgeselde Robby Naish'in hayatına dair her şeyi itinayla gözler önüne seriyor. Şimdi Türkçe altyazı ile izle!
Bir Sokak Basketbolu Belgeseli: Saha Senin
- Yönetmen: Tunç Topçuoğlu
- Süre: 20 dakika
Bir Sokak Basketbolu Belgeseli: Saha Senin
Sokak basketbolu aşkı farklı dünyaları birleştiriyor. Rekabetin en saf hali sokakta yaşanıyor. Red Bull Half Court Dünya Finali yaklaşırken, tutkuya dönüşen sokak basketbolu hikayelerini “Saha Senin” filminde şimdi izleyebilir, ülkemizi finalde temsil edecek Sportiva Alsancak Premium üyelerini de daha yakından tanıma şansı elde edebilirsin.
Bir Anna Gasser Portresi: The Spark Within
- Yönetmen: Jukka Metsaaho - Jyri Paajamaa
- Süre: 1 saat 1 dakika
Bir Anna Gasser Portresi: The Spark Within
Snowboard'a geç yaşta başlayanlardan, uluslararası süperstarlara... Bu aksiyon dolu, uzun metraj belgeselde Anna Gasser'ın dünyasına derin bir dalış yapmaya hazır ol.
Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson
- Yönetmen: Scotty Hammonds
- Süre: 21 dakika
Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson
16 yaşındaki Bronson Meydi, annesinin Endonezya'nın büyük şehirlere uzak bir bölgesinde bulunan restoranında, kocaman dalgaların sesleri arasında büyüdü. Peki, bu genç yetenek WSL Şampiyona Turu'na katılmaya hak kazanan ilk Endonezyalı sörfçü olabilecek mi?
Pasha Petkuns ile Human Pinball
- Yönetmen: Liam Murphy
- Süre: 30 dakika
Pasha Petkuns ile Human Pinball
Letonyalı freerunner Pasha Petkuns kendini dev bir pinball makinasının içinde buluyor ve yeteneklerini bambaşka bir boyuta taşıyor.
Nefes Kesen Bir Kayak Macerası: The Ultimate Run
- Yönetmen: Christoph Thoresen
- Süre: 10 dakika
Nefes Kesen Bir Kayak Macerası: The Ultimate Run
Markus Eder, 10 dakikalık bu nefes kesici filmde tüm yeteneklerini konuşturuyor. Serbest stil kayağın tüm aksiyonunu bir araya getiren bu usta işi yapımı şimdi Türkçe alt yazı ile izle!
Dalgaların Peşinde Bir Hayat: The Longest Wave
Joe Berlinger bu çalışmasında bir su sporları …
1 saat 43 dakika
Bir Anna Gasser Portresi: The Spark Within
Anna Gasser'ın snowboard'ta kendini sürekli …
1 saat 1 dakika
Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson
16 yaşındaki Bronson Meydi, WSL Şampiyona Turu'na …
21 dakika