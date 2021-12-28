Red Bull Dünyasından 2021'in En İyi Filmleri

Akrobasi uçuşundan su sporlarına, snowboard'dan basketbola... Red Bull TV 'nin geniş yelpazesi pek çok farklı spordan eşsiz hikayeleri ekrana taşırken, 2021 yılında da birbirinden güzel filmler izleyicilerin karşısına çıktı. Yılın sonuna geldiğimiz bu günlerde en iyilerden oluşan eğlenceli bir seçkiyle karşındayız. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Dakar Fatihi Kamaz'ın Hikayesi: The Blue Armada

Yönetmen: Dima Marusov

Süre: 30 dakika

Dakar Fatihi Kamaz'ın Hikayesi: The Blue Armada

Dakar tarihine damgasını vuran Rus motor sporları takımı Kamaz Master’ın Dakar Rallisi’ne nasıl hazırlandığını Türkçe altyazı ile izle.

One Extraordinary Year

Yönetmen: Wes Pollitt

Süre: 1 saat 24 dakika

ONE EXTRAORDINARY YEAR

Dünya çapında altı sporcu, hayatın akışı değişirken hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyor. Mükemmelliğe ulaşmanın yolu ise acı çekmekten ve fedakarlık yapmaktan geçiyor. Dünya çapında altı sporcunun olağan dışı bir yılının hikayesini Türkçe alt yazı seçeneğiyle Red Bull TV'de izle!

Dalgaların Peşinde Bir Hayat: The Longest Wave

Yönetmen: Joe Berlinger

Süre: 1 saat 43 dakika

Dalgaların Peşinde Bir Hayat: The Longest Wave

Ekstrem sporlarda bir öncü olarak kabul edilen, 24 Dünya Şampiyonluğu bulunan Robby Naish hayatı boyunca dalgaları kovaladı. Peki ona artık yavaşlaması gerektiği söylendiğinde buna nasıl karşılık verecek? Oscar adayı yönetmen Joe Berlinger, bu belgeselde Robby Naish'in hayatına dair her şeyi itinayla gözler önüne seriyor. Şimdi Türkçe altyazı ile izle!

Bir Sokak Basketbolu Belgeseli: Saha Senin

Yönetmen: Tunç Topçuoğlu

Süre: 20 dakika

Bir Sokak Basketbolu Belgeseli: Saha Senin

Sokak basketbolu aşkı farklı dünyaları birleştiriyor. Rekabetin en saf hali sokakta yaşanıyor. Red Bull Half Court Dünya Finali yaklaşırken, tutkuya dönüşen sokak basketbolu hikayelerini “Saha Senin” filminde şimdi izleyebilir, ülkemizi finalde temsil edecek Sportiva Alsancak Premium üyelerini de daha yakından tanıma şansı elde edebilirsin.

Bir Anna Gasser Portresi: The Spark Within

Yönetmen: Jukka Metsaaho - Jyri Paajamaa

Süre: 1 saat 1 dakika

Bir Anna Gasser Portresi: The Spark Within

Snowboard'a geç yaşta başlayanlardan, uluslararası süperstarlara... Bu aksiyon dolu, uzun metraj belgeselde Anna Gasser'ın dünyasına derin bir dalış yapmaya hazır ol.

Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson

Yönetmen: Scotty Hammonds

Süre: 21 dakika

Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson

16 yaşındaki Bronson Meydi, annesinin Endonezya'nın büyük şehirlere uzak bir bölgesinde bulunan restoranında, kocaman dalgaların sesleri arasında büyüdü. Peki, bu genç yetenek WSL Şampiyona Turu'na katılmaya hak kazanan ilk Endonezyalı sörfçü olabilecek mi?

Pasha Petkuns ile Human Pinball

Yönetmen: Liam Murphy

Süre: 30 dakika

Pasha Petkuns ile Human Pinball

Letonyalı freerunner Pasha Petkuns kendini dev bir pinball makinasının içinde buluyor ve yeteneklerini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Nefes Kesen Bir Kayak Macerası: The Ultimate Run

Yönetmen: Christoph Thoresen

Süre: 10 dakika

Nefes Kesen Bir Kayak Macerası: The Ultimate Run

Markus Eder, 10 dakikalık bu nefes kesici filmde tüm yeteneklerini konuşturuyor. Serbest stil kayağın tüm aksiyonunu bir araya getiren bu usta işi yapımı şimdi Türkçe alt yazı ile izle!