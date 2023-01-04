Inspire The Night İyi gece hayatı bir partiden daha fazlasıdır. Başlı başına bir sanattır ve hakkını vermek için gerçek bir yetenek gerekir.

Biraz ilham mı arıyorsun yoksa sadece müzik dehasının perde arkasına bir göz atmak mı istiyorsun?

Biraz ilham mı arıyorsun yoksa sadece müzik dehasının perde arkasına bir göz atmak mı istiyorsun?

Biraz ilham mı arıyorsun yoksa sadece müzik dehasının perde arkasına bir göz atmak mı istiyorsun?