Biraz ilham mı arıyorsun yoksa sadece müzik dehasının perde arkasına bir göz atmak mı istiyorsun?
Seni meşgul edecek ve hatta belki yeni bir şeyler öğretecek, dünyayı dolaşan en iyi altı müzik belgeselimiz için Red Bull TV arşivlerine daldık. İster Japon video oyunu müziklerinin, ister yüksek enerjili canlı performanslarını takip et, burada herkes için bir şeyler var.
#1 İnanılmaz bir canlı şovu gerçekleştirmek için gerekenlere bir bakış
Amerikalı R&B süperstarı Teyana Taylor, New York Red Bull Müzik Festivali'ndeki performansından önce bugüne kadarki en iddialı canlı şovunu yaptı.
60 dakikalık Montaj Gerekli, şarkıcı ve Nikki Taylor (annesi ve menajeri), Iman Shumpert (kocası), Carrington (grup yönetmeni) ve Coco Gilbert (baş koreograf) dahil olmak üzere ekibinin House of House'u planlayıp getirmesini konu alıyor.
1 saat 10 dakika
Assembly Required: Bir Konserden Daha Fazlası
Aylar süren hazırlıklar, onlarca dansçı ve unutulmaz bir sahne performansı. Teyana Taylor'ın Red Bull Music Festival New York'taki performansının derinliklerine iniyoruz.
#2 Sanatsal dehaların zihnine giren video serisi
12 dakika
The Mind Behind with Emiway Bantai
At a young age Emiway Bantai discovered Eminem and he knew who he wanted to be.
İlham almak ister misin? Şimdiye kadar bir dizi ve üç bölümden oluşan The Mind Behind, topluluklar bularak ve hayır cevabını asla kabul etmeyerek seçtikleri mesleklerde uzun zorlukların üstesinden gelen ve başarılı olan sporcuların, müzisyenlerin ve şeflerin hikayelerini bir araya getiriyor. İlk bölümü yukarıdaki videodan izleyebilirsin.
#3 Japon video oyunu müziklerinin arkasındaki beyinlerle buluşan belgesel
15 dakika
The rise of VGM
Yapon video oyun musiqisinin mənşəyini və müasir musiqiçilərə təsirini araşdırın.
Kasetçalardaki Kökler, Japonya'nın en büyük kültürel ihracat ürünlerinden biri olan video oyunlarını keşfediyor. Nick Dwyer ve Tu Neill'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği altı bölümlük dizi, yalnızca bu film müziklerinden sorumlu olan isimsiz erkek ve kadınlara değil, aynı zamanda onlardan ilham alan J-Rocc, Kode9, Ladyhawke, Teki gibi modern zaman sanatçılarına da odaklanıyor. Lateks ve çok daha fazlası.
#4 Müziğin gizli tarihlerini araştıran video serisi
12 dakika
Der Sound von New York
In den 1970er-Jahren prägte Alex Rosner als Toningenieur in den angesagtesten Disco-Clubs der Stadt das Nachtleben von New York City.
70'lerde bir Chicago beyzbol maçı, bir rock DJ'inin hayranlarını disko plaklarını patlatmaya teşvik etmesinin ardından isyanla sonuçlandı. 70'lerin ortalarında partilere gidenlerle hip-hop ve elektroyu buluşturan Los Angeles ekibi. Kilisede yetişmiş, piyano çalan, hip-hop'un en çok aranan hit yapımcılarından biri haline gelen Atlantalı bir yapımcı... Hepsi, iki sezon boyunca hayatları değiştiren ve geleceği şekillendirmeye devam eden insanları, olayları ve teknolojiyi anlatan "Nota"da yer alan hikayelerden sadece birkaçı.
#5 Dünyanın en havalı partilerini ve kulüplerini keşfeden belgesel serisi
8 dakika
Las Vegas
Za každou klubovkou stojí tým promotérů, organizátorů a kreativních mágů, kteří se starají o co nejlepší zážitek svých oveček.
Geceye İlham Vermek, dünyanın dört bir yanından izleyicileri Detroit'ten Çin'e ve disko topunun ve yanıp sönen ışıkların arkasına, çeşitli gece hayatı sahnelerinin yaratıcılarıyla birlikte dehalarını iş başında görmelerini sağlayan bir belgesel.
Meksika ormanının ortasındaki bir partiden çığır açan Amerikan LGBTQ dostu kurumlara, House of Yes ve A Club Called Rhonda'ya kadar hepsinin ortak noktası, toplulukları bir araya getirme arzusu.
#6 Avustralya'nın en iyi rapçilerinin memleketlerini ziyaret eden belgesel
7 dakika
Dallas Woods
Indigenous Australian rapper Dallas Woods takes us on a tour of his hometown of Wyndham.
This is Home seni Avustralya'nın en başarılı gelecek vaat eden sanatçılarının memleketlerine götürüyor. Rapçi Dallas Woods'un büyüdüğü uzak Wyndham'ın tozlu ovalarını ziyaret et. Bırak Jesswar seni Brisbane'da bir tura çıkarsın veya B Wise ile gerçek Güney-Batı Sidney'i göstersin. Avustralya'da unutamayacağın bir seyahat.