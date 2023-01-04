Teyana Taylor'ın New York'taki Manhattan Center'daki Red Bull Music Presents'taki gösterisi Teyana Taylor: House of Petunia'da performans sergilediği bir fotoğraf.
© Ryan McMahill/Red Bull Content Pool
MÜZİK

Red Bull TV'den En İyi 6 Müzik Belgeseli

Japon video oyunu müziklerinden en büyük müzik beyinlerinden bazılarıyla yapılan sohbetlere kadar, bu belgeseller sizi eğitecek ve eğlendirecek.
Yazar: Percy Adams
3 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Assembly Required: Bir Konserden Daha Fazlası

Aylar süren hazırlıklar, onlarca dansçı ve unutulmaz bir sahne performansı. Teyana Taylor'ın Red Bull Music Festival New York'taki performansının derinliklerine iniyoruz.

1 saat 10 dakika

The Mind Behind

This series aims to look deep inside our heroes to understand the way their mind functions.

Sezon 1 · 3 bölüm

Diggin' in the Carts

Meet the men and women responsible for creating the most iconic tunes in video game history.

Sezon 1 · 5 bölüm

The Note: Müziğin Gizli Tarihi

Doğal seslerden kaybeden yenilikçilere, müziğin dünü, bugünü ve geleceği hakkındaki hikâyeleri keşfedin.

Sezon 1 · 3 bölüm

Inspire The Night

İyi gece hayatı bir partiden daha fazlasıdır. Başlı başına bir sanattır ve hakkını vermek için gerçek bir yetenek gerekir.

2 Sezon · 9 bölüm

This is Home

Take a look at Australia’s hottest artists, who are each carving their own personal lane in the music scene.

Sezon 1 · 3 bölüm
Biraz ilham mı arıyorsun yoksa sadece müzik dehasının perde arkasına bir göz atmak mı istiyorsun?
Seni meşgul edecek ve hatta belki yeni bir şeyler öğretecek, dünyayı dolaşan en iyi altı müzik belgeselimiz için Red Bull TV arşivlerine daldık. İster Japon video oyunu müziklerinin, ister yüksek enerjili canlı performanslarını takip et, burada herkes için bir şeyler var.

#1 İnanılmaz bir canlı şovu gerçekleştirmek için gerekenlere bir bakış

Amerikalı R&B süperstarı Teyana Taylor, New York Red Bull Müzik Festivali'ndeki performansından önce bugüne kadarki en iddialı canlı şovunu yaptı.
60 dakikalık Montaj Gerekli, şarkıcı ve Nikki Taylor (annesi ve menajeri), Iman Shumpert (kocası), Carrington (grup yönetmeni) ve Coco Gilbert (baş koreograf) dahil olmak üzere ekibinin House of House'u planlayıp getirmesini konu alıyor.

1 saat 10 dakika

Assembly Required: Bir Konserden Daha Fazlası

Aylar süren hazırlıklar, onlarca dansçı ve unutulmaz bir sahne performansı. Teyana Taylor'ın Red Bull Music Festival New York'taki performansının derinliklerine iniyoruz.

#2 Sanatsal dehaların zihnine giren video serisi

12 dakika

The Mind Behind with Emiway Bantai

At a young age Emiway Bantai discovered Eminem and he knew who he wanted to be.

İlham almak ister misin? Şimdiye kadar bir dizi ve üç bölümden oluşan The Mind Behind, topluluklar bularak ve hayır cevabını asla kabul etmeyerek seçtikleri mesleklerde uzun zorlukların üstesinden gelen ve başarılı olan sporcuların, müzisyenlerin ve şeflerin hikayelerini bir araya getiriyor. İlk bölümü yukarıdaki videodan izleyebilirsin.

#3 Japon video oyunu müziklerinin arkasındaki beyinlerle buluşan belgesel

15 dakika

The rise of VGM

Yapon video oyun musiqisinin mənşəyini və müasir musiqiçilərə təsirini araşdırın.

Kasetçalardaki Kökler, Japonya'nın en büyük kültürel ihracat ürünlerinden biri olan video oyunlarını keşfediyor. Nick Dwyer ve Tu Neill'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği altı bölümlük dizi, yalnızca bu film müziklerinden sorumlu olan isimsiz erkek ve kadınlara değil, aynı zamanda onlardan ilham alan J-Rocc, Kode9, Ladyhawke, Teki gibi modern zaman sanatçılarına da odaklanıyor. Lateks ve çok daha fazlası.

#4 Müziğin gizli tarihlerini araştıran video serisi

12 dakika

Der Sound von New York

In den 1970er-Jahren prägte Alex Rosner als Toningenieur in den angesagtesten Disco-Clubs der Stadt das Nachtleben von New York City.

70'lerde bir Chicago beyzbol maçı, bir rock DJ'inin hayranlarını disko plaklarını patlatmaya teşvik etmesinin ardından isyanla sonuçlandı. 70'lerin ortalarında partilere gidenlerle hip-hop ve elektroyu buluşturan Los Angeles ekibi. Kilisede yetişmiş, piyano çalan, hip-hop'un en çok aranan hit yapımcılarından biri haline gelen Atlantalı bir yapımcı... Hepsi, iki sezon boyunca hayatları değiştiren ve geleceği şekillendirmeye devam eden insanları, olayları ve teknolojiyi anlatan "Nota"da yer alan hikayelerden sadece birkaçı.

#5 Dünyanın en havalı partilerini ve kulüplerini keşfeden belgesel serisi

8 dakika

Las Vegas

Za každou klubovkou stojí tým promotérů, organizátorů a kreativních mágů, kteří se starají o co nejlepší zážitek svých oveček.

Geceye İlham Vermek, dünyanın dört bir yanından izleyicileri Detroit'ten Çin'e ve disko topunun ve yanıp sönen ışıkların arkasına, çeşitli gece hayatı sahnelerinin yaratıcılarıyla birlikte dehalarını iş başında görmelerini sağlayan bir belgesel.
Meksika ormanının ortasındaki bir partiden çığır açan Amerikan LGBTQ dostu kurumlara, House of Yes ve A Club Called Rhonda'ya kadar hepsinin ortak noktası, toplulukları bir araya getirme arzusu.

#6 Avustralya'nın en iyi rapçilerinin memleketlerini ziyaret eden belgesel

7 dakika

Dallas Woods

Indigenous Australian rapper Dallas Woods takes us on a tour of his hometown of Wyndham.

This is Home seni Avustralya'nın en başarılı gelecek vaat eden sanatçılarının memleketlerine götürüyor. Rapçi Dallas Woods'un büyüdüğü uzak Wyndham'ın tozlu ovalarını ziyaret et. Bırak Jesswar seni Brisbane'da bir tura çıkarsın veya B Wise ile gerçek Güney-Batı Sidney'i göstersin. Avustralya'da unutamayacağın bir seyahat.

Bu haberin içinde

Assembly Required: Bir Konserden Daha Fazlası

Aylar süren hazırlıklar, onlarca dansçı ve unutulmaz bir sahne performansı. Teyana Taylor'ın Red Bull Music Festival New York'taki performansının derinliklerine iniyoruz.

1 saat 10 dakika

The Mind Behind

This series aims to look deep inside our heroes to understand the way their mind functions.

Sezon 1 · 3 bölüm

Diggin' in the Carts

Meet the men and women responsible for creating the most iconic tunes in video game history.

Sezon 1 · 5 bölüm

The Note: Müziğin Gizli Tarihi

Doğal seslerden kaybeden yenilikçilere, müziğin dünü, bugünü ve geleceği hakkındaki hikâyeleri keşfedin.

Sezon 1 · 3 bölüm

Inspire The Night

İyi gece hayatı bir partiden daha fazlasıdır. Başlı başına bir sanattır ve hakkını vermek için gerçek bir yetenek gerekir.

2 Sezon · 9 bölüm

This is Home

Take a look at Australia’s hottest artists, who are each carving their own personal lane in the music scene.

Sezon 1 · 3 bölüm
MÜZİK