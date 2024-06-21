MÜZİK
Red Bull 60 Seconds Solo'nun Yeni Sezonu İsmail YK ile Başladı!
Müzisyenleri sıra dışı bir meydan okumaya davet eden Red Bull 60 Seconds Solo'da İsmail YK'nın konuk olduğu beşinci bölüm yayında!
Müzisyenleri sıra dışı bir meydan okumaya davet eden Red Bull 60 Seconds Solo'da yeni konuğumuz İsmail YK oldu.
Sanatçıların 60 saniyede birden fazla enstrüman çalarak otantik bir eser yarattığı bu deneysel projede yeteneklerini sergileyen İsmail YK'nın keman, zurna, ut, kısa sap bağlama, klavye ve darbuka ile 60 saniye içinde sergilediği eşsiz performansın perde arkasını ise hemen yukarıdan izleyebilirsin.
Red Bull 60 Seconds Solo'nun yeni sezonunun ilk konuğu olan İsmail YK, Yurtseven Kardeşler ile başladığı müzik yolculuğuna daha sonra solo projelerle devam etti. Popüler şarkılarıyla bir döneme damga vuran; İsmail YK, Red Bull 60 Seconds ile ilk kez gizli kalmış yeteneklerini sergiledi.
Önümüzdeki günlerde birçok yetenekli ismin katılımıyla Red Bull 60 Seconds’ın etkileyici performansları devam edecek. Red Bull 60 Seconds‘ın müzikal performansları, Red Bull Türkiye’nin Instagram ve Tiktok hesaplarından takip edilebilirsin!