Red Bull 60 Seconds Solo'nun Yeni Sezonu İsmail YK ile Başladı!

Müzisyenleri sıra dışı bir meydan okumaya davet eden Red Bull 60 Seconds Solo 'da yeni konuğumuz İsmail YK oldu.

Müzisyenleri sıra dışı bir meydan okumaya davet eden Red Bull 60 Seconds Solo 'da yeni konuğumuz İsmail YK oldu.

Sanatçıların 60 saniyede birden fazla enstrüman çalarak otantik bir eser yarattığı bu deneysel projede yeteneklerini sergileyen İsmail YK'nın keman, zurna, ut, kısa sap bağlama, klavye ve darbuka ile 60 saniye içinde sergilediği eşsiz performansın perde arkasını ise hemen yukarıdan izleyebilirsin.

Sanatçıların 60 saniyede birden fazla enstrüman çalarak otantik bir eser yarattığı bu deneysel projede yeteneklerini sergileyen İsmail YK'nın keman, zurna, ut, kısa sap bağlama, klavye ve darbuka ile 60 saniye içinde sergilediği eşsiz performansın perde arkasını ise hemen yukarıdan izleyebilirsin.

Sanatçıların 60 saniyede birden fazla enstrüman çalarak otantik bir eser yarattığı bu deneysel projede yeteneklerini sergileyen İsmail YK'nın keman, zurna, ut, kısa sap bağlama, klavye ve darbuka ile 60 saniye içinde sergilediği eşsiz performansın perde arkasını ise hemen yukarıdan izleyebilirsin.