MÜZİK
Red Bull 64 Bars Başlıyor!
Nakarat yok, tekrar yok. Türkçe Rap’in yıldızları stüdyoya giriyor ve 64 satırdan oluşacak sıfırdan bir şarkı üretiyor.
Yeteneğin öne çıktığı rap serisi Red Bull 64 Bars dünya sahnelerinden sonra şimdi de Türkiye’de! Hip Hop ve Rap alanında en yetenekli isimler yaratıcılığın önemli olacağı bu söz yazımı maratonunda yeteneklerini sergilemeye hazırlanıyor.
Serinin Türkiye ayağında ilk konuklar ise 16 Şubat'ta Khontkar ve Motive olacak. Hip Hop ve R&B ekseninde 64 satırlı şarkıların sıfırdan üretildiği bu proje serbest stil ve hızlı düşünmenin arenası haline gelecek. Rap dünyasından yetenekli isimler, besteleri ve müzik prodüksiyon yeteneği ile son zamanların dikkat çeken prodüktörü GOKO! ile birlikte stüdyoya girerek 64 satırı birbirinden farklı şarkılar yaratacaklar. Daha sonra ise bu şarkılar Red Bull TV aracılığıyla dinleyicilerle buluşacak.
Kısacası, bu projede yetenekli rap müzisyenleri kelime oyunlarını, hikâye anlatma becerilerini ve yaratıcılıklarını yeniden test ederek, sıfırdan ortaya çıkardıkları yepyeni parçaları dinleyicilerle buluşturacak. Bugüne kadar İtalya’dan Marracash, Japonya’dan Chico Carlito, Avustralya’dan Lisi ve ABD’den Talib Kweli gibi dünya sahnesinden önemli isimleri ağırlayan Red Bull 64 Bars, şimdi de Türkçe Rap dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
2022 boyunca devam edecek seri 16 Şubat itibariyle Red Bull TV’de müzik severlerle buluşacak. Hemen aşağıdan daha önce Red Bull 64 Bars'da yer alan sanatçılardan bazılarının performanslarını izleyebilirsin. Serinin tüm bölümlerine göz atmak istersen de adres burası!
Marracash
Red Bull 64 Bars – Marracash prod. Marz
Chico Carlito
DJ Fumiya prodüktörlüğünde: CHICO CARLITO
Dallas Woods
Dallas Woods
Che Lingo
Che Lingo
Dengaryu
Dengaryu'nun prodüktörlüğünü Grooveman yaptı
LSkins
LSkins