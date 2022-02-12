Red Bull 64 Bars Başlıyor!

dünya sahnelerinden sonra şimdi de Türkiye’de! Hip Hop ve Rap alanında en yetenekli isimler yaratıcılığın önemli olacağı bu söz yazımı maratonunda yeteneklerini sergilemeye hazırlanıyor.

Yeteneğin öne çıktığı rap serisi Red Bull 64 Bars dünya sahnelerinden sonra şimdi de Türkiye’de! Hip Hop ve Rap alanında en yetenekli isimler yaratıcılığın önemli olacağı bu söz yazımı maratonunda yeteneklerini sergilemeye hazırlanıyor.

Yeteneğin öne çıktığı rap serisi Red Bull 64 Bars dünya sahnelerinden sonra şimdi de Türkiye’de! Hip Hop ve Rap alanında en yetenekli isimler yaratıcılığın önemli olacağı bu söz yazımı maratonunda yeteneklerini sergilemeye hazırlanıyor.