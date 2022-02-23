Yetenek ve Yaratıcılık Bir Arada: Ceza ve Baneva Red Bull 64 Bars'da!

Red Bull 64 Bars üçüncü ve dördüncü bölümleri ile yayında!
Üçüncü bölümde konuğumuz Türkçe rap’in kilometretaşı, ’90’lı yıllarda mikrofonu eline aldığından bu yana sahnenin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Ceza. Stüdyoya girip yeteneğini yaratıcılıkla buluşturan Ceza, 64 satırdan oluşan yepyeni bir şarkı yarattı hemen aşağıdan dinleyebilirsin.
3 dakika
Red Bull 64 Bars: Ceza
Red Bull 64 Bars'da yeni konuğumuz Türkçe rap’in kilometretaşı isimlerinden Ceza!
Dördüncü bölümde ise Türkçe Rap'te kendi sesini bulmuş özellikle üstün flow yeteneği ile dikkat çeken Baneva var. Baneva'nın konuk olduğu dördüncü bölümü de hemen aşağıdan izleyebilirsin.
3 dakika
Red Bull 64 Bars: Baneva
Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu Red Bull 64 Bars'da stüdyoya giren yeni bir konuğumuz var: Baneva.
Sanatçılara stüdyoda müzik prodüksiyon yeteneği ile son zamanların dikkat çeken prodüktörü GOKO! eşlik etti.
Ceza - Red Bull 64 Bars Bakabaka Şarkı Sözleri
- Baka baka baka geliyorum
- adımımı ata ata ata yürüyorum
- alayına çata çata çata gideriz yolumuz hep sapa
- dönüşü yok var mı ki?
- yalan ata ata gidiyo bir çogu
- yere bata bata çıka yaşıyor
- önüme kata kata kata eledim
- bi sürü safsata genede yazıliyo tarih
- bu sana ağır iş
- kolaysa paha biç
- bi kısım işi biliyo biliyo bi çoğu hariç
- arama boşuna bulamazsın yokki bir tarif
- nasıl yazıp duralım hep edilirken tahrik
- genzini benzin yaktı olunca gezgin
- tepinin şimdi hepiniz hepimiz zemindeydik
- yeraltı kaynadıkça herkes aldı yeni mevzi, her an yeni mevzu
- pir ü pak, pure hiphop çoğunu çarptı
- zor hesap yok tornistan
- bu harbi kamp
- ve eninde sonunda çıkıyo bir handikap ve hileli her bir kart
- müfredatta yok o techizatla zor
- bildiklerim bilmediklerime antidot
- unuttuklarımsa bildiklerimden de çok
- hele gelip bir de gördüklerimden bir sor
- yeah
- dediniz bana niçin dedim sarayım yok dedim herkes ayrı biçim
- herkes ayrı bir şekil herkes ayrı bir renk seçiyor
- geriye çekil yoksa özgurlük bu değil mi
- saça saça saça yaşıyor bir çoğu
- topu taça taça taça atıyo bile bile
- bu maça maça maça bakılıyor ve yinede yaka paça dağılıyor façan
- oldschool değil bu daha eski pagan
- geçmiyo senin rhyme flow ya da paran
- ama birden bire sanar kırar rekor
- ancak anlatmak şart o bir dekor
- hedef ya sen ya ben ya o
- ya hep ya hiç ya kal ya git ya da yok ol
- vakit çabuk geçer ortam sakat fakat ceza gelir gene yıkar tabu
- türünün son örneği o yolar tavuğu
- ofshore banks bir de para dolu bavul
- bırak kendi düğününde oynasın o lavuğu
- kapısının önünde ben çalacağım davul
- yeah
- dediniz bana niçin dedim zararım yok
- dedim herkes ayrı stil
- herkeste ayrı skill
- ve de herkes aynı değil işte
- anla artık söyle şimdi farklılık bu değil mi
- ya sakinliğini koru ya da git panik ol
- ya cehaletini tut ya da git soru sor
- bu fikirlerin sıkışıp kaldığı koridor
- lirikler anlayana gerisine molotov
- ver emek çivi çak
- bu kıta bir kitap gibi dolu inan
- oku ama vakit az
- bırakma yarına sen
- birikip oluyor sel
- belki olursun derin sularda bir balina
- para sayan makinaları var ama gene bir ton hata verip durur ama sürülüyo keyif sefa keyfin keka
- gerek yok görünen köye kılavuza hadi uza
- ya da yarana tuz at
- her gün yeni bir tuzak önündedir ki kal uzak
- ben de bu gole bir maya çaldım belki de tutar
- bir kısım nükteyi bir kısım ise yolu kapar...
Baneva - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
- İki elim açık göz pek
- Yumdum ama üçüncüsü görcek
- Yani bana sizin gibi köstekleri
- Temiz gönlüm verir yönü gösterir
- Kafama göre bu sene sörf hep
- Seninkiler ıslandı bura göle döncek
- Çöz bilekleri güreş yap iki üçü dört beş
- Bugün kralın kuralın bu ciğeri sökcek gücü varsa bil
- Bu nesil bariyeri döşeyecek
- Modum klasik drumda ofansif
- Babı finanse etsende otantik
- Yeraltı Tasdik
- Senin idrak kıt mevzu trajik
- Hepsi insan kılıklı bi vampir
- Değil sözler gözler didaktik
- Kafi ben tok ya aynen ye
- İlk öncelikle
- İstanbul değil Ankaralıyım bil lan
- İkincisi genelde karada değil havadayım ki lan
- Akarım yine oralı mıyım ki lan
- Sizin oralardan hiç olmadım ki lan
- Oto teypte loco shit ye
- Karşıma koyduğun iki üç fotokopi çok komik ye
- Varlığım türkçe rap varlığına prototip ye
- Isırdım krokodil, gibi kızımlayım artıyor promil
- Beni döndürür küle
- Gostak gostak yürür saçı lüle
- Dansımı sever edemez trend manipüle
- Çünkü bilir
- Kafada para hep ama hayat para değil hep
- O günü kurtarır bu günden güne değerlenir
- Sen geldikçe kalben manen
- Yavrum bu boyna borç, boyna borç
- Kalmam lazım plana sadık oyunla dost, bunlarla zor
- Yer üç öğünün üçünde de koyunlar ot
- Ben onları bırak yemeyi koklamıyom
- Keçi inadı değil mi ne sanıyon?
- Bi keçiden daha verimli otlanıyor bab
- Tüf tüf full kontak noktalıyor
- Şaka şaka henüz noktalamaz
- 10 yıl oldu bugün anladın
- Bu zirvesi bu mevzunun
- Aşina değilse kör kalıyor
- Bil ki yapay o sayısal dünyanız
- hiç bi zaman bu hissi satın alamaz
- Görmezden gelemeyeceğin o güne kadar
- her anında kök salıyor
- Erir milyonlar avucumda
- No panik, Korkan it
- Botanik, soğut hadi
- Ateşim volkanik
- Bu duyduğun şey gibi manevi ama gerçek olduğunu farkettim
- Çok kısa yemek için hak bu fani hayat emanetim
- Doldu cep yedim ekmeğini kalbimin
- De zaten ben paranın satın alamadığı her şeye sahibim
- Gözyaşım zaferim, hatırlama özümse derim
- Üzülme sakın bana hiç, beni böyle gördüğüne sevin
- Doldu cep yedim ekmeğini kalbimin
- De zaten ben paranın satın alamadığı herşeye sahibim