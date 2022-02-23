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Red Bull 64 Bars Ceza ve Baneva Şarkı Sözleri

İşte Ceza ve Baneva'nın Red Bull 64 Bars performanslarının şarkı sözleri.
Yazar: Red Bull
5 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Red Bull 64 Bars'ın üçüncü ve dördüncü bölümüne konuk olan Ceza ve Baneva'nın şarkı sözlerini hemen aşağıdan okuyabilirsin.
Ceza - Red Bull 64 Bars Bakabaka Şarkı Sözleri

3 dakika

Red Bull 64 Bars: Ceza

Red Bull 64 Bars'da yeni konuğumuz Türkçe rap’in kilometretaşı isimlerinden Ceza!

  • Baka baka baka geliyorum
  • adımımı ata ata ata yürüyorum
  • alayına çata çata çata gideriz yolumuz hep sapa
  • dönüşü yok var mı ki?
  • yalan ata ata gidiyo bir çogu
  • yere bata bata çıka yaşıyor
  • önüme kata kata kata eledim
  • bi sürü safsata genede yazıliyo tarih
  • bu sana ağır iş
  • kolaysa paha biç
  • bi kısım işi biliyo biliyo bi çoğu hariç
  • arama boşuna bulamazsın yokki bir tarif
  • nasıl yazıp duralım hep edilirken tahrik
  • genzini benzin yaktı olunca gezgin
  • tepinin şimdi hepiniz hepimiz zemindeydik
  • yeraltı kaynadıkça herkes aldı yeni mevzi, her an yeni mevzu
  • pir ü pak, pure hiphop çoğunu çarptı
  • zor hesap yok tornistan
  • bu harbi kamp
  • ve eninde sonunda çıkıyo bir handikap ve hileli her bir kart
  • müfredatta yok o techizatla zor
  • bildiklerim bilmediklerime antidot
  • unuttuklarımsa bildiklerimden de çok
  • hele gelip bir de gördüklerimden bir sor
  • yeah
  • dediniz bana niçin dedim sarayım yok dedim herkes ayrı biçim
  • herkes ayrı bir şekil herkes ayrı bir renk seçiyor
  • geriye çekil yoksa özgurlük bu değil mi
  • saça saça saça yaşıyor bir çoğu
  • topu taça taça taça atıyo bile bile
  • bu maça maça maça bakılıyor ve yinede yaka paça dağılıyor façan
  • oldschool değil bu daha eski pagan
  • geçmiyo senin rhyme flow ya da paran
  • ama birden bire sanar kırar rekor
  • ancak anlatmak şart o bir dekor
  • hedef ya sen ya ben ya o
  • ya hep ya hiç ya kal ya git ya da yok ol
  • vakit çabuk geçer ortam sakat fakat ceza gelir gene yıkar tabu
  • türünün son örneği o yolar tavuğu
  • ofshore banks bir de para dolu bavul
  • bırak kendi düğününde oynasın o lavuğu
  • kapısının önünde ben çalacağım davul
  • yeah
  • dediniz bana niçin dedim zararım yok
  • dedim herkes ayrı stil
  • herkeste ayrı skill
  • ve de herkes aynı değil işte
  • anla artık söyle şimdi farklılık bu değil mi
  • ya sakinliğini koru ya da git panik ol
  • ya cehaletini tut ya da git soru sor
  • bu fikirlerin sıkışıp kaldığı koridor
  • lirikler anlayana gerisine molotov
  • ver emek çivi çak
  • bu kıta bir kitap gibi dolu inan
  • oku ama vakit az
  • bırakma yarına sen
  • birikip oluyor sel
  • belki olursun derin sularda bir balina
  • para sayan makinaları var ama gene bir ton hata verip durur ama sürülüyo keyif sefa keyfin keka
  • gerek yok görünen köye kılavuza hadi uza
  • ya da yarana tuz at
  • her gün yeni bir tuzak önündedir ki kal uzak
  • ben de bu gole bir maya çaldım belki de tutar
  • bir kısım nükteyi bir kısım ise yolu kapar...
Baneva - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri

3 dakika

Red Bull 64 Bars: Baneva

Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu Red Bull 64 Bars'da stüdyoya giren yeni bir konuğumuz var: Baneva.

  • İki elim açık göz pek
  • Yumdum ama üçüncüsü görcek
  • Yani bana sizin gibi köstekleri
  • Temiz gönlüm verir yönü gösterir
  • Kafama göre bu sene sörf hep
  • Seninkiler ıslandı bura göle döncek
  • Çöz bilekleri güreş yap iki üçü dört beş
  • Bugün kralın kuralın bu ciğeri sökcek gücü varsa bil
  • Bu nesil bariyeri döşeyecek
  • Modum klasik drumda ofansif
  • Babı finanse etsende otantik
  • Yeraltı Tasdik
  • Senin idrak kıt mevzu trajik
  • Hepsi insan kılıklı bi vampir
  • Değil sözler gözler didaktik
  • Kafi ben tok ya aynen ye
  • İlk öncelikle
  • İstanbul değil Ankaralıyım bil lan
  • İkincisi genelde karada değil havadayım ki lan
  • Akarım yine oralı mıyım ki lan
  • Sizin oralardan hiç olmadım ki lan
  • Oto teypte loco shit ye
  • Karşıma koyduğun iki üç fotokopi çok komik ye
  • Varlığım türkçe rap varlığına prototip ye
  • Isırdım krokodil, gibi kızımlayım artıyor promil
  • Beni döndürür küle
  • Gostak gostak yürür saçı lüle
  • Dansımı sever edemez trend manipüle
  • Çünkü bilir
  • Kafada para hep ama hayat para değil hep
  • O günü kurtarır bu günden güne değerlenir
  • Sen geldikçe kalben manen
  • Yavrum bu boyna borç, boyna borç
  • Kalmam lazım plana sadık oyunla dost, bunlarla zor
  • Yer üç öğünün üçünde de koyunlar ot
  • Ben onları bırak yemeyi koklamıyom
  • Keçi inadı değil mi ne sanıyon?
  • Bi keçiden daha verimli otlanıyor bab
  • Tüf tüf full kontak noktalıyor
  • Şaka şaka henüz noktalamaz
  • 10 yıl oldu bugün anladın
  • Bu zirvesi bu mevzunun
  • Aşina değilse kör kalıyor
  • Bilki yapay o sayısal dünyanız
  • hiç bi zaman bu hissi satın alamaz
  • Görmezden gelemeyeceğin o güne kadar
  • her anında kök salıyor
  • Erir milyonlar avucumda
  • No panik, Korkan it
  • Botanik, soğut hadi
  • Ateşim volkanik
  • Bu duyduğun şey gibi manevi ama gerçek olduğunu farkettim
  • Çok kısa yemek için hak bu fani hayat emanetim
  • Doldu cep yedim ekmeğini kalbimin
  • De zaten ben paranın satın alamadığı her şeye sahibim
  • Gözyaşım zaferim, hatırlama özümse derim
  • Üzülme sakın bana hiç, beni böyle gördüğüne sevin
  • Doldu cep yedim ekmeğini kalbimin
  • De zaten ben paranın satın alamadığı herşeye sahibim
MÜZİK