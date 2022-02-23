Red Bull 64 Bars Ceza ve Baneva Şarkı Sözleri

Baka baka baka geliyorum

adımımı ata ata ata yürüyorum

alayına çata çata çata gideriz yolumuz hep sapa

dönüşü yok var mı ki?

yalan ata ata gidiyo bir çogu

yere bata bata çıka yaşıyor

önüme kata kata kata eledim

bi sürü safsata genede yazıliyo tarih

bu sana ağır iş

kolaysa paha biç

bi kısım işi biliyo biliyo bi çoğu hariç

arama boşuna bulamazsın yokki bir tarif

nasıl yazıp duralım hep edilirken tahrik

genzini benzin yaktı olunca gezgin

tepinin şimdi hepiniz hepimiz zemindeydik

yeraltı kaynadıkça herkes aldı yeni mevzi, her an yeni mevzu

pir ü pak, pure hiphop çoğunu çarptı

zor hesap yok tornistan

bu harbi kamp

ve eninde sonunda çıkıyo bir handikap ve hileli her bir kart

müfredatta yok o techizatla zor

bildiklerim bilmediklerime antidot

unuttuklarımsa bildiklerimden de çok

hele gelip bir de gördüklerimden bir sor

yeah

dediniz bana niçin dedim sarayım yok dedim herkes ayrı biçim

herkes ayrı bir şekil herkes ayrı bir renk seçiyor

geriye çekil yoksa özgurlük bu değil mi

saça saça saça yaşıyor bir çoğu

topu taça taça taça atıyo bile bile

bu maça maça maça bakılıyor ve yinede yaka paça dağılıyor façan

oldschool değil bu daha eski pagan

geçmiyo senin rhyme flow ya da paran

ama birden bire sanar kırar rekor

ancak anlatmak şart o bir dekor

hedef ya sen ya ben ya o

ya hep ya hiç ya kal ya git ya da yok ol

vakit çabuk geçer ortam sakat fakat ceza gelir gene yıkar tabu

türünün son örneği o yolar tavuğu

ofshore banks bir de para dolu bavul

bırak kendi düğününde oynasın o lavuğu

kapısının önünde ben çalacağım davul

yeah

dediniz bana niçin dedim zararım yok

dedim herkes ayrı stil

herkeste ayrı skill

ve de herkes aynı değil işte

anla artık söyle şimdi farklılık bu değil mi

ya sakinliğini koru ya da git panik ol

ya cehaletini tut ya da git soru sor

bu fikirlerin sıkışıp kaldığı koridor

lirikler anlayana gerisine molotov

ver emek çivi çak

bu kıta bir kitap gibi dolu inan

oku ama vakit az

bırakma yarına sen

birikip oluyor sel

belki olursun derin sularda bir balina

para sayan makinaları var ama gene bir ton hata verip durur ama sürülüyo keyif sefa keyfin keka

gerek yok görünen köye kılavuza hadi uza

ya da yarana tuz at

her gün yeni bir tuzak önündedir ki kal uzak

ben de bu gole bir maya çaldım belki de tutar