Red Bull 64 Bars Ceza ve Baneva Şarkı Sözleri

Red Bull 64 Bars'ın üçüncü ve dördüncü bölümüne konuk olan Ceza ve Baneva'nın şarkı sözlerini hemen aşağıdan okuyabilirsin.
Ceza - Red Bull 64 Bars Bakabaka Şarkı Sözleri
3 dakika
Red Bull 64 Bars: Ceza
Red Bull 64 Bars'da yeni konuğumuz Türkçe rap’in kilometretaşı isimlerinden Ceza!
- Baka baka baka geliyorum
- adımımı ata ata ata yürüyorum
- alayına çata çata çata gideriz yolumuz hep sapa
- dönüşü yok var mı ki?
- yalan ata ata gidiyo bir çogu
- yere bata bata çıka yaşıyor
- önüme kata kata kata eledim
- bi sürü safsata genede yazıliyo tarih
- bu sana ağır iş
- kolaysa paha biç
- bi kısım işi biliyo biliyo bi çoğu hariç
- arama boşuna bulamazsın yokki bir tarif
- nasıl yazıp duralım hep edilirken tahrik
- genzini benzin yaktı olunca gezgin
- tepinin şimdi hepiniz hepimiz zemindeydik
- yeraltı kaynadıkça herkes aldı yeni mevzi, her an yeni mevzu
- pir ü pak, pure hiphop çoğunu çarptı
- zor hesap yok tornistan
- bu harbi kamp
- ve eninde sonunda çıkıyo bir handikap ve hileli her bir kart
- müfredatta yok o techizatla zor
- bildiklerim bilmediklerime antidot
- unuttuklarımsa bildiklerimden de çok
- hele gelip bir de gördüklerimden bir sor
- yeah
- dediniz bana niçin dedim sarayım yok dedim herkes ayrı biçim
- herkes ayrı bir şekil herkes ayrı bir renk seçiyor
- geriye çekil yoksa özgurlük bu değil mi
- saça saça saça yaşıyor bir çoğu
- topu taça taça taça atıyo bile bile
- bu maça maça maça bakılıyor ve yinede yaka paça dağılıyor façan
- oldschool değil bu daha eski pagan
- geçmiyo senin rhyme flow ya da paran
- ama birden bire sanar kırar rekor
- ancak anlatmak şart o bir dekor
- hedef ya sen ya ben ya o
- ya hep ya hiç ya kal ya git ya da yok ol
- vakit çabuk geçer ortam sakat fakat ceza gelir gene yıkar tabu
- türünün son örneği o yolar tavuğu
- ofshore banks bir de para dolu bavul
- bırak kendi düğününde oynasın o lavuğu
- kapısının önünde ben çalacağım davul
- yeah
- dediniz bana niçin dedim zararım yok
- dedim herkes ayrı stil
- herkeste ayrı skill
- ve de herkes aynı değil işte
- anla artık söyle şimdi farklılık bu değil mi
- ya sakinliğini koru ya da git panik ol
- ya cehaletini tut ya da git soru sor
- bu fikirlerin sıkışıp kaldığı koridor
- lirikler anlayana gerisine molotov
- ver emek çivi çak
- bu kıta bir kitap gibi dolu inan
- oku ama vakit az
- bırakma yarına sen
- birikip oluyor sel
- belki olursun derin sularda bir balina
- para sayan makinaları var ama gene bir ton hata verip durur ama sürülüyo keyif sefa keyfin keka
- gerek yok görünen köye kılavuza hadi uza
- ya da yarana tuz at
- her gün yeni bir tuzak önündedir ki kal uzak
- ben de bu gole bir maya çaldım belki de tutar
- bir kısım nükteyi bir kısım ise yolu kapar...
Baneva - Red Bull 64 Bars Şarkı Sözleri
3 dakika
Red Bull 64 Bars: Baneva
Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu Red Bull 64 Bars'da stüdyoya giren yeni bir konuğumuz var: Baneva.
- İki elim açık göz pek
- Yumdum ama üçüncüsü görcek
- Yani bana sizin gibi köstekleri
- Temiz gönlüm verir yönü gösterir
- Kafama göre bu sene sörf hep
- Seninkiler ıslandı bura göle döncek
- Çöz bilekleri güreş yap iki üçü dört beş
- Bugün kralın kuralın bu ciğeri sökcek gücü varsa bil
- Bu nesil bariyeri döşeyecek
- Modum klasik drumda ofansif
- Babı finanse etsende otantik
- Yeraltı Tasdik
- Senin idrak kıt mevzu trajik
- Hepsi insan kılıklı bi vampir
- Değil sözler gözler didaktik
- Kafi ben tok ya aynen ye
- İlk öncelikle
- İstanbul değil Ankaralıyım bil lan
- İkincisi genelde karada değil havadayım ki lan
- Akarım yine oralı mıyım ki lan
- Sizin oralardan hiç olmadım ki lan
- Oto teypte loco shit ye
- Karşıma koyduğun iki üç fotokopi çok komik ye
- Varlığım türkçe rap varlığına prototip ye
- Isırdım krokodil, gibi kızımlayım artıyor promil
- Beni döndürür küle
- Gostak gostak yürür saçı lüle
- Dansımı sever edemez trend manipüle
- Çünkü bilir
- Kafada para hep ama hayat para değil hep
- O günü kurtarır bu günden güne değerlenir
- Sen geldikçe kalben manen
- Yavrum bu boyna borç, boyna borç
- Kalmam lazım plana sadık oyunla dost, bunlarla zor
- Yer üç öğünün üçünde de koyunlar ot
- Ben onları bırak yemeyi koklamıyom
- Keçi inadı değil mi ne sanıyon?
- Bi keçiden daha verimli otlanıyor bab
- Tüf tüf full kontak noktalıyor
- Şaka şaka henüz noktalamaz
- 10 yıl oldu bugün anladın
- Bu zirvesi bu mevzunun
- Aşina değilse kör kalıyor
- Bilki yapay o sayısal dünyanız
- hiç bi zaman bu hissi satın alamaz
- Görmezden gelemeyeceğin o güne kadar
- her anında kök salıyor
- Erir milyonlar avucumda
- No panik, Korkan it
- Botanik, soğut hadi
- Ateşim volkanik
- Bu duyduğun şey gibi manevi ama gerçek olduğunu farkettim
- Çok kısa yemek için hak bu fani hayat emanetim
- Doldu cep yedim ekmeğini kalbimin
- De zaten ben paranın satın alamadığı her şeye sahibim
- Gözyaşım zaferim, hatırlama özümse derim
- Üzülme sakın bana hiç, beni böyle gördüğüne sevin
- Doldu cep yedim ekmeğini kalbimin
- De zaten ben paranın satın alamadığı herşeye sahibim