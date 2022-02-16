Red Bull 64 Bars'da İlk Konuklar Khontkar ve Motive

Red Bull 64 Bars'da beklenen gün geldi!. Hip Hop ve Rap alanında en yetenekli isimlerin ağırlandığı bu özel projede ilk konuklarımız ise Khontkar ve Motive oldu.
Red Bull 64 Bars'ın ne olduğunu da hemen hatırlatalım: Bu projede yetenekli rap müzisyenleri kelime oyunlarını, hikâye anlatma becerilerini ve yaratıcılıklarını yeniden test ederek stüdyoya giriyor ve 64 satırdan oluşacak sıfırdan bir şarkı yaratıyor. Sanatçılara stüdyoda müzik prodüksiyon yeteneği ile son zamanların dikkat çeken prodüktörü GOKO! eşlik ediyor.
Bu heyecan verici projede stüdyoya giren ilk isimler ise kendi üretimi beat'leri, sıra dışı çizgisi ile Türkiye'deki trap sahnesinin öncülerinden Khontkar ve yenilikçi denemeleri ile son dönem rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Motive oldu. Bu iki yetenekli ismin performanslarını hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Khontkar - Born Ready
4 dakika
Red Bull 64 Bars: Khontkar
Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu Red Bull 64 Bars'da ilk konuk Born Ready şarkısıyla rap dünyasının önemli isimlerinden Khontkar.
Motive
3 dakika
Red Bull 64 Bars: Motive
Red Bull 64 Bars'da yeni konuğumuz genç yaşına rağmen Türkçe rap dünyasında sağlam adımlarla ilerleyen Motive!
Khontkar - Born Ready Şarkı Sözleri
- Anlaman gerek sokakların pisliğinden katran olmuş boğazım
- O yüzden böyle sesim yırtınır gırtlağım sana ulaşmak için
- Nasıl girceğimi tam kestiremedim
- Ama bilirsin hep katlederim
- Yaşadıklarım kapkara derin
- Sen mi doldurcaktın yeri
- Girdiğim her delikte benim
- Var oluşum efsanevi
- I really born ready
- Haykırış beşikten beri
- Sokakların pisliğinden katran olmuş o yüzden yırtık sesim küçükten
- Duyman lazım sahiden, geldiğim yerin gerçeğinden korkar hepsi bildiğinden
- Anlatıyoz da noluyo?
- Kafa kalın hep yerinde sayıyo
- Boşa nefes yoruyom
- Senin için bazen ama sarmıyo
- Faydası yok dedim kendime
- Çukura at beton çık bina koy
- Tepede kaptım yer kendime
- Terastan baktım da hava burdan ne biçim
- Tüpü yan çevir kullan rutubet ne biçim
- Çok şükür basar sağlam ayak yere bi şekil
- Selam karşı tarafa manzaramız o biçim
- Zaman geldi bak baygın o patlat finish him
- Zor yol ama hoş, ona rari bana roys
- Bol koy para bol, borç yok sana toy
- Kesme bana rol, hiç bu destede lira yok
- Ne meslek CEO
- Fark etse de etmese de geldim sokaktan
- Hala tırnaklar kir dolu çıkmaz yıkamakla
- Para cepte ama emin ol ruhum sakatta
- Bi kızım var artık tetik biraz olsun loose ha
- Etmek istemiyom mücadele hiç bi hasımla
- Bu Kasım’da tura çıkcaz yeniden bak ışıldar
- Gelecek belki bırakçak güzel bi tat bu ağızda
- Umut birleşir hırsla bütün bi amaçla
- Girmez gözüme uyku
- Biliyom lazım hala Ozan’a yeni bi tutku
- Biliyom hala rahata geçmedi ruhu
- Biliyom hala ailemin derdi çoktur aye
- Modern thug
- Güçlendikçe kuralları, değiştirdim yalanları
- Miden hiç bulanmasın bu yeşildere nin kalanları
- Miden hiç bulanmasın bu eski deri fabrikaları
- Orda koştuk tantanların
- Anlamazlar hayatımı
- Geçtik çoktan falanları
- Sabahları kusmazsam başlamam güne
- Kahvaltımı yapmadım hala gece çöktü
- Tezgah başı duaları
- Hep kıvırtır masalları
- Sakın kimse baz almasın
- Görmedik senin lağımları
- Açlığınızın tanımları
- Yarım gibi fasılları
- Dön bak burda asılları
- RedKeyGang başındadır
- Tüm olayların başındayım
- Hareketler 19 Mayıs
- Çelenk yolladım alınmayın
- Üste bastı ama benim mayın
- Şunun parçalarını toparlayın
- Anlatamaz beni yok ki tanım
- Sokamazsın yok ki kalıp
- Sesim her yerde yankılanır
- Gizlerken ele verdin canım
- Khontkar benim tahta bakın
- Mühimmat surata yakın
- Fıs rapçileri bi kenara atın bu kadar mı kulaksızsınız?
- Bana der köpeği paranın da bu yetmeleri kucaklarsınız
- Drill diye ne çakçaksınız?
- Young Bego’yla geçmişe bakın
- Gibi gibi ve bi çok yapım
- Diyo hala drill yapın
- Diyo hala hit yapın
- “Hype”ın düştü düş bakim
- Hep kafama göre yaptım, farkım bu değil mi he söyle bakim?
- Çıkmaz sokak yıkıp kırdım, duvara delik açtım
- Fıkra değil bu gerçek falım
- Tarihi elimle yazdım
Motive - Şarkı Sözleri
- Kahraman olmak istiyorum dediğimde almadılar
- Ciddiye gerçek duyguları her zaman sakladılar
- Dostlarım *** kullandılar satmadılar
- Ay sonu fatura geldi bir kere yüzüne bakmadılar
- Attım kötü sayfaları tek tek koparttım attım
- *** mantıksız parayı yapmak zorundaydım
- Bu hissi tattın , farklı sokaklarda kaldın artık
- Yok bi çaren sandın sürekli rap yapmak zorundaydın
- Hanginizin güneş tepesindeyken kalbi üşüyebilir,
- Bence hiç biriniz
- Hanginiz madde değilde kardeşlerini düşünebilir
- Bence hiçbiriniz
- Gerçekten başarı zordur, zordur beklemek
- Herkes partilerken hiç yememek içmemek bak
- Kulakları kapatıp bir tek kendimi dinlemekten
- Dışarda ne var yoksa hiç duymamaya başlamışım
- Gerçekten başarı zordur, en yakınlarını gömmek
- Gerçekten başarı zordur bak susuz kalırsın çölde
- Giymek ister miydim sor kapüşonlu yerine gömlek
- Neden bir sefer daha kazansın çalışan yerine patron
- Çabalamazsın ortalıklarda hiç Ümit yokken
- Sıkıca sarıldığında umut gitmez bak gelirse bir daha
- Elin tutmadıysa kalem tutmak istediyse silah
- Herşey için çok geç artık maalesef ki
- Kutu kutu pense değil de kutu kutu **
- Gördüm yaz yaz bitmez her yer kan gerçekten
- Çocukluktan kalma travmalardan berbat çok az şey var
- Daha çok şey var görmeyip duymayıp tatmadığımız
- Bir sürü hikaye var hiç söylemeden atladığımız
- Bir sürü hikaye mevcut anlattığımızda sakladığınız
- Yok hiçbi sakladığım ki olmadı ben neysem oydum boy
- Şan şöhret palavra sen sandın ben uçtum gittim boy
- Tabaklarda ne var ki? Yemek mi yoksa ** mu?
- Çok dumanlı büyüdüm akciğerim alışkın
- Varlıkta gördüm yoklukta kalktım sandım yapıştım
- Sen sevdin sokakları ben artık kaldırımdan bıktım
- Kendimi kaldırmaktan bıktım yerden
- En çokta kandırmaktan, yükseldikçe öğrendim uçmak neymiş alçaklardan
- Yüz verdikçe pişman olacaksın bak tüm kaltaklardan
- Yükselmek ister miydin ki gerçekten zor bu şartlar
- Kahraman yapmaz o elindeki silah, dilindeki kelam, aradığın belan
- Sinirliysen eğer bütün özlediklerine
- Özlediklerine kavuşabilirsin her an
- Gece yarı beati 12 club
- Elmas yiyecem ulan utanmasam
- Gezer kapı kapı dariri dan
- 8 oda otel 8 ide biziz
- Arasın bulamaz bizi isis
- Dostların müptezel benimki işkolik
- Kafanı buna yor budur this is
- İşleri kolay ezberlemişiz
- Kötü rap tıka kulak okey
- Fazla ** beyin hasarına yol
- Açar lan bana bak okey
- Girdim gireli şu businnes olayına
- Para havada uçar okey
- Artık mikrofonu çıkar balayına
- Der arkadaşım ve hak lı gibi
- Borcumu kapamaya bak okey
- Yapmamalıyım totem
- İcy eder hipotermi
- Yolladım nakdi cep bank
- Güncel gaste İnstagram
- Pislikten çıktım chanel
- Bunu hissetmek güzel
- Bu hissin adı papel
- Büyülü hakikaten