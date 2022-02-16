Red Bull 64 Bars'da İlk Konuklar Khontkar ve Motive

'da beklenen gün geldi!. Hip Hop ve Rap alanında en yetenekli isimlerin ağırlandığı bu özel projede ilk konuklarımız ise

Red Bull 64 Bars 'da beklenen gün geldi!. Hip Hop ve Rap alanında en yetenekli isimlerin ağırlandığı bu özel projede ilk konuklarımız ise Khontkar ve Motive oldu.

Red Bull 64 Bars 'da beklenen gün geldi!. Hip Hop ve Rap alanında en yetenekli isimlerin ağırlandığı bu özel projede ilk konuklarımız ise Khontkar ve Motive oldu.