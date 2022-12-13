© Barış Acarlı
MÜZİK
Red Bull 64 Bars İlk Sezonunu Muhteşem Bir Partiyle Kutladı
İlk sezonu sona eren ve yakında ikinci sezonu ile geri dönecek olan Red Bull 64 Bars partisi için Blind'daydık. Gecenin detayları haberimizde.
Yetenekli rap müzisyenleri Red Bull 64 Bars'ta kelime oyunlarını, hikâye anlatma becerilerini ve yaratıcılıklarını yıl boyunca yeniden test ederek 64 satırdan oluşan sıfırdan bir şarkı ürettiler ve ortaya çıkardıkları yepyeni parçaları dinleyicilere sundular. GOKO!, Da Poet, Efecan ve Barry Allen gibi öne çıkan prodüktörler eşliğinde 64 bar boyunca konu bütünlüğünü korumak isteyen rapper'lar, müziğin akışını dizayn etmek ve dinleyiciyi şarkıda tutabilmek gibi zorlu görevleri de yerine getirdiler.
Red Bull 64 Bars'ın 16 yetenekli sanatçının hikâye anlatma becerilerini ve yaratıcılıklarını zorlayan birinci sezonu tamamlandı ve sanatçılar Blind'daki lansman gecesinde buluştular. Asmalı Mescit'te kalabalık, saat 20:00 sularında, Blind'ın önünde toplanmaya başlamıştı. DJ Big Poppa'nın setinden yavaş yavaş yükselmeye başlayan sesle beraber ise Blind'ın önünde ısınan topluluk yavaş yavaş mekanın iç kısmına doğru harekete geçti.
Red Bull 64 Bars’ın kendimi iyi ifade edebildiğim bir proje olduğunu düşünüyorum. Biraz daha aktif olabildiğim bir alan sağladı ve nakarat olmadan rap yapabildiğim bir alan açtı bana.
İçecek noktasının önündeki hareketlilik, müziğe ayak uydurup ritim tutturan rap severler... Blind'da saatler bu atmosferle 21:00'a doğru ilerledikçe Red Bull 64 Bars sanatçıları sahnenin arkasında, çıkış yapmak üzere yerlerini almışlardı.
Kamufle'nin harika sunumuyla beraber, sahneye ilk çıkan isim de Tankurt Manas oldu. Ve ardından önce Kamufle sonra Baneva, Hayki, Murda ve Kayra sahneye çıktılar. Motive ise önce müziksiz bir şekilde sözlerini okuyarak izleyenleri etkiledi. Hemen arkasından müzikle beraber Red Bull 64 Bars performansını sergileyen Motive, tüm konukları coşturmayı başardı.
Bu işin mutfağında neler olduğunu genç arkadaşlara gösteren Red Bull 64 Bars gibi projelerin değerli olduğunu düşünüyorum.
2022'nin Şubat ayında Red Bull TV'de yayınlanmaya başlayan Red Bull 64 Bars, yedi aylık bir süre içinde Türkçe rap sahnesine yeni bir soluk getirmeyi başardı. Şimdi sırada yeni bir sezon, yeni ritimler ve yeni performanslar var.