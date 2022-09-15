Red Bull 64 Bars Nedir?

Şubat 2022'de Red Bull TV 'de yayınlanmaya başlayan Red Bull 64 Bars, yedi aylık bir süre içinde Türkçe rap sahnesine yeni bir soluk getirmeyi başardı.

Bu projede yetenekli rap müzisyenleri kelime oyunlarını, hikâye anlatma becerilerini ve yaratıcılıklarını yeniden test ederek, sıfırdan ortaya çıkardıkları yepyeni parçaları dinleyicilere sunuyor. GOKO!, Da Poet, Efecan ve Barry Allen gibi öne çıkan prodüktörler eşliğinde 64 bar boyunca konu bütünlüğünü korumak isteyen rapper'lar, müziğin akışını dizayn etmek ve dinleyiciyi şarkıda tutabilmek gibi zorlu görevleri yerine getiriyor. Hemen girişteki videodan Red Bull 64 Bars ile ilgili merak ettiğin tüm soruların cevaplarına ulaşabilirsin.

Anıl Piyancı © Red Bull Kamufle © Red Bull

Bugüne kadar Red Bull 64 Bars'a katılan isimler ise şöyle:

Khontkar

Motive

Ceza

Baneva

Anıl Piyancı

Kamufle

Hayki

Critical

Ozbi

Tankurt Manas

Asil Slang

Maw

Ceza © Artwork Khontkar © Red Bull

Rap müzikte oluşturulan bir bar, beat başına bir sayıma denk geliyor. bu da 64 barlık bir şarkıda 3 dakikalık söz yazımı demek. Dinlemeye alışkın olduğumuz rap şarkılarında hook'lar ve nakaratlar yer alıyor. Ancak Red Bull 64 Bars matematiğinde bu öğelere yer yok. Tek nefeste okunan satırların arkasında yaratıcılıktan ve hikaye anlatıcılığından izler var.

Ozbi © Red Bull Red Bull 64 Bars: Critical © Red Bull

MC'lerin esin kaynağı, günlük hayatta gözlemledikleri, anlamlı buldukları ve anlatmak istedikleri hikayeler. Başvurulan malzeme kimi zaman rap dünyasındaki varlığını rap yapıyor olma halini anlatmak oluyor. Kimi zaman da kendi geçmişine yönelmek.

Hayki © Red Bull Motive © Artwork

64 satır şarkılarında hikayenin yanı sıra söz yazım becerileri de önemli. Pek çok MC, şarkılarında kafiye, asonans, tezat, istifham, tenasüp gibi anlatım biçimlerini ve edebi söz sanatlarını yaygın olarak kullanıyor. Fakat olay sadece hikaye ve söz yazımından ibaret değil. Projelerde bunlar kadar prodüktörlerin kullandığı müzikal unsurlar da göze çarpıyor. Örneğin şarkılarda kullanılan beatswitch'ler ya da Ceza'nın da dediği gibi yaratıcı flow'lar. Tüm bu yöntemler müzikal akışı daha akıcı ve zengin hale getiriyor.

Baneva © Red Bull Asil Slang Red Bull 64 Bars'da etkileyici bir performansa imza attı © Red Bull

Red Bull 64 Bars, Tankurt Manas'ın deyimiyle "salt rap", Hayki'ye göre "akıcı ve vurucu olunması gereken bir süreç", Anıl Piyancı için "beyin jimnastiği şovu", Kamufle'ye göre ise "sokak stili". Asil Slang'in yorumuysa, "Hep gördüğüm şey, sınırları zorlamak. Red Bull'da sınırları zorlamaya ben gayet okey'im."

Maw © Red Bull Content Pool Red Bull 64 Bars: Tankurt Manas © Red Bull

Dinlerken bir sonraki satırı merakla beklediğin, rap'in en eski dinamiklerine sahip Red Bull 64 Bars şarkıları işte böyle yapılıyor. Saf rap'le özüne dönen rapçiler, kulağa hitap eden bu müziği seninle buluşturmaya devam edecek. bu özgün eserler Türkçe rap'in ritmini yükseltirken seni de heyecanlandırıyorsa, dinlemeye devam et!