Red Bull 64 Bars Nedir?
12. bölümü deviren ve Türkçe rap sahnesine yeni bir soluk getiren Red Bull 64 Bars'ı yakın çerçeveye aldık. Şimdi izle.
Şubat 2022'de Red Bull TV'de yayınlanmaya başlayan Red Bull 64 Bars, yedi aylık bir süre içinde Türkçe rap sahnesine yeni bir soluk getirmeyi başardı.
Bu projede yetenekli rap müzisyenleri kelime oyunlarını, hikâye anlatma becerilerini ve yaratıcılıklarını yeniden test ederek, sıfırdan ortaya çıkardıkları yepyeni parçaları dinleyicilere sunuyor. GOKO!, Da Poet, Efecan ve Barry Allen gibi öne çıkan prodüktörler eşliğinde 64 bar boyunca konu bütünlüğünü korumak isteyen rapper'lar, müziğin akışını dizayn etmek ve dinleyiciyi şarkıda tutabilmek gibi zorlu görevleri yerine getiriyor. Hemen girişteki videodan Red Bull 64 Bars ile ilgili merak ettiğin tüm soruların cevaplarına ulaşabilirsin.
Bugüne kadar Red Bull 64 Bars'a katılan isimler ise şöyle:
- Khontkar
- Motive
- Ceza
- Baneva
- Anıl Piyancı
- Kamufle
- Hayki
- Critical
- Ozbi
- Tankurt Manas
- Asil Slang
- Maw
Rap müzikte oluşturulan bir bar, beat başına bir sayıma denk geliyor. bu da 64 barlık bir şarkıda 3 dakikalık söz yazımı demek. Dinlemeye alışkın olduğumuz rap şarkılarında hook'lar ve nakaratlar yer alıyor. Ancak Red Bull 64 Bars matematiğinde bu öğelere yer yok. Tek nefeste okunan satırların arkasında yaratıcılıktan ve hikaye anlatıcılığından izler var.
MC'lerin esin kaynağı, günlük hayatta gözlemledikleri, anlamlı buldukları ve anlatmak istedikleri hikayeler. Başvurulan malzeme kimi zaman rap dünyasındaki varlığını rap yapıyor olma halini anlatmak oluyor. Kimi zaman da kendi geçmişine yönelmek.
64 satır şarkılarında hikayenin yanı sıra söz yazım becerileri de önemli. Pek çok MC, şarkılarında kafiye, asonans, tezat, istifham, tenasüp gibi anlatım biçimlerini ve edebi söz sanatlarını yaygın olarak kullanıyor. Fakat olay sadece hikaye ve söz yazımından ibaret değil. Projelerde bunlar kadar prodüktörlerin kullandığı müzikal unsurlar da göze çarpıyor. Örneğin şarkılarda kullanılan beatswitch'ler ya da Ceza'nın da dediği gibi yaratıcı flow'lar. Tüm bu yöntemler müzikal akışı daha akıcı ve zengin hale getiriyor.
Red Bull 64 Bars, Tankurt Manas'ın deyimiyle "salt rap", Hayki'ye göre "akıcı ve vurucu olunması gereken bir süreç", Anıl Piyancı için "beyin jimnastiği şovu", Kamufle'ye göre ise "sokak stili". Asil Slang'in yorumuysa, "Hep gördüğüm şey, sınırları zorlamak. Red Bull'da sınırları zorlamaya ben gayet okey'im."
Dinlerken bir sonraki satırı merakla beklediğin, rap'in en eski dinamiklerine sahip Red Bull 64 Bars şarkıları işte böyle yapılıyor. Saf rap'le özüne dönen rapçiler, kulağa hitap eden bu müziği seninle buluşturmaya devam edecek. bu özgün eserler Türkçe rap'in ritmini yükseltirken seni de heyecanlandırıyorsa, dinlemeye devam et!